Windows 10’un Cloud Sürümünün Ekran Görüntüleri İnternete Sızdı

Microsoft’un Chrome OS’a rakip olacak Windows 10 tabanlı bir işletim sistemi çıkarmaya hazırlandığını biliyorduk ve ilk görüntüler internete sızdı.

Microsoft’un Chrome OS rakibi olacak işletim sisteminin adı Windows 10 Cloud olacak. İşletim sistemi özellikle uygun fiyatlı bilgisayarları ve eğitim sektörünü hedef alıyor. Bugün Windows Blog Italia adlı siteden yeni işletim sisteminin bazı ekran görüntüleri yayınlandı.

Cloud OS bildiğimiz bir Windows sürümü gibi ve neredeyse aynı arayüze sahip. Bu işletim sistemi hakkında pek bir bilgimiz yok. Ancak büyük ihtimalle çıktığında ilk başta sadece Windows Store’da yer alan universal uygulamaları çalıştıracak. Şirketin işletim sistemini çıkaracağı tarih henüz belli değil. Ancak ekran görüntülerine göre işletim sistemi bitmiş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle Nisan ayında yayınlanacak olan Creators Update ile birlikte yayınlanacak.