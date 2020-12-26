Güncelleme
Windows 10 sisteminin eski bir hatası tekrar ediyor
Windows 10 üzerinde yapılan bir araştırma sonucu, Mayıs ayında hedef bir cihazın güvenliğini tehdit edebilecek bir hata bulunmuştu. Ardından ise Microsoft bunu düzeltmek için bir yama yayınlamış, ancak buna karşın alternatif bir açık daha ortaya çıkmıştı.
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Google Project Zero araştırmacılarından Maddie Stone’a göre ise, Windows 10 sistemindeki bu açık saldırı yöntemindeki birkaç değişiklikle hala kullanılabilir durumda. Stone Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, orijinal güvenlik açığını açıklarken Microsoft’un sunduğu çözümün yüzeysel kaldığını belirtiyor. Ana sorun ise burada ortaya çıkıyor. Yüzeysel çözümlerdeki yeni açıkları ve eski tecrübelerini kullanabilen saldırganlar, farklı saldırılar gerçekleştirebiliyorlar.
İlk olarak Kaspersky tarafından tespit edilen bu sorun Windows 10, Windows Server, Windows 7 ve Windows 8 gibi farklı işletim sistemlerini etkileyebiliyor. Common Vulnerability Scoring System (CVSS) tarafından genel olarak 7.5/10 önem derecesi alan sistem açığı; Windows 10 özelinde ise en yüksek notu alıyor.
Özellikle Internet Explorer 11 tarayıcısında mevcut bir hata ile birleştirildiğinde bu sistem açığı, saldırganlara etkilenen cihazlara daha kolay erişebilme imkanı verecek kötü amaçlı yazılım yerleştirme fırsatını sağlıyor. Hatta sistemin açığının devam ettiğini gösterebilmek için Stone, Kaspersky tarafından sağlanan verileri kullanıp oluşturduğu bir kodu kanıt olarak sunuyor.
Microsoft, bu sistem açığının devam ettiği konusunda Eylül ayı gibi tekrardan uyarılmış ve harekete geçmişti. Kasım’da çıkaracağı başka bir yama ile de bunu çözmeyi planlıyorlardı. Ancak sonradan oluşan süreç bu yamayı Ocak ayına ertelemelerine neden oldu.
Dolayısıyla bu açıktan etkilenen cihazların yeni yılla gelmesi planlanan güncellemeyi beklemeleri gerekecek.
Güncelleme
Windows 10 21H1 güncellemesi ve gelecek bir iyileştirme onaylandı
Redmond merkezli bilişim devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin gelecek 21H1 güncellemesini onayladı. Şirket güncellemenin zamanı için ise 2021’in ikinci çeyreğini hedef gösterdi.
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Genel anlamda izlediği stratejide devam eden Microsoft’un böylelikle Windows 10 21H1 güncellemesi ile sisteme yeni işlevler ve iyileştirmeler sunması bekleniyor. Yıl içinde yayınladığı daha küçük güncellemelerde ise daha çok hataların giderilmesi ve sistem devamlılığının sağlanması amacı güdülüyor.
Daha önceden yine şirketin yıllık iki tane güncelleme getireceği ve bunlardan birinin çok daha kapsamlı olacağı da konuşulanlar arasındaydı. Özellikle Windows 10X sistemine odaklanmak için bu plan önem taşıyordu ancak bunun hakkında şirket tarafından herhangi bir onay gelmedi. Şimdilik bu tip bir açıklama gelene kadar sistemin yıllık iki büyük güncelleme alacağı tahmin ediliyor.
Windows 10 21H1, TLS 1.3 desteği ile geliyor
Şirketin onayladığına göre yeni 21H1 güncellemesi ise işletim sistemine fazladan bir güvenlik katmanı, performansta iyileştirme ve daha güvenli internet bağlantısı imkanı verecek olan TLS 1.3 (Transportation Layer Security) desteği gelecek.
Güncelleme, yine HTTP üzerinden DNS gibi güvenlik ve gizliliği artıracak yeni bir işlev daha getirecek. Ancak bu özellik varsayılan olarak kapalı gelecek ve birkaç adımla aktifleştirmek gerekecek. İşletim sistemine işlevsel ve tasarımsal yönden getirilecek diğer yenilikler hakkında ise bilinen az şeye yenilerini ekleyebilmek için şirketten gelecek açıklamaları beklemek gerekecek.
Öngörülenlere göre, Windows 10 21H1 deneme sürümü 2021 Ocak veya Şubat gibi Insiders kanalında olacak. Güncellemenin son halinin ise Nisan-Mayıs aylarında gelmesi muhtemel. Ancak önceki güncellemeleri de düşünecek olursak Mayıs ayı daha olası gibi. Yıl sonuna doğru ise şirketin 21H2 güncellemesini çıkarması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni gizlilik uyarısının denemelerine başladı
Apple, biraz sessiz ve ani sayılabilecek bir şekilde, son zamanların oldukça tartışılan yeni özelliğinin denemelerine başladı.
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Yakın zamanda duyurulan yeni özellikle birlikte iOS, farklı uygulamalara karşın kullanıcılara gizliliklerini daha kapsamlı bir şekilde korumalarına olanak sağlayacaktı. Bu karar, kullanıcının bunu istemediğini açıkça belirtmesi gerektiğini savunan Facebook ve başka şirketlerle arasında bazı gerginliklere sebep olmuş olsa da; bu konuda onay alınması gerektiğini savunan Apple planlarından geri adım atmamışa benziyor.
Farklı şirketler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama, kullanıcılar hakkında farklı kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte onların detaylı profillerinin oluşturulmasına yardımcı oluyordu. Yeni gelen özellik ise iOS uygulamalarının, kullanıcıyı diğer uygulamalarda arayabilmek ve takip edebilmeleri için izin istemelerini gerektirecekti. Ancak bu yeni özelliğin ne zaman işleme sokulacağı tam olarak bilinmiyordu. Şimdiye kadar.
MacRumors tarafından gelen bilgilere göre Apple, bu işlevin denemelerine başladı. İlk gelen bildiriler ise özelliğin iOS 14.4 beta sürümünde denendiği yönünde. Bununla beraber bazı iOS 14.3 versiyonu kullanıcıları da böyle bir uyarı aldıklarını ve seçim yapabildiklerini bildiriyorlar.
Buradan görülebilecek en önemli şeylerden birisi Apple’ın bu uygulamaya hız vermiş olması. Böylelikle muhtemelen bir ay içerisinde iOS 14.4 çıkışı ile beraber bu işlevi görebiliriz. Ki hatırlanacağı üzere Apple, iOS 14.3 versiyonunda da uygulamaların kullanıcıların hangi bilgilerini kullanacağını göstermelerini zorunlu kılmıştı.
Apple firmasının aslında bu yeni güncellemeleriyle birlikte bilgi toplanmasını herhangi bir şekilde engellemek istemediğini söyleyebiliriz. Sadece bunun kullanıcıya bildirilmesi ve onlardan izin alınmasını savunup buna yönelik önlem alıyorlar. Bu önlemler dolayısıyla da kullanıcıların izin vermemesi durumunda şirketler bu uygulamalarına devam edemeyecekler gibi gözüküyor.
Güncelleme
Microsoft Teams beklenen özelliği alıyor
Microsoft Teams için yeni güncellemeler gelmeye devam ederken, yakın zamanda beklenen bir özelliğin daha uygulamaya geleceği bildirildi.
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Microsoft Office 365 yol haritasının bir parçası olarak kullanıcılara duyurulduğuna göre, yakın zamanda uygulamaya Geçmiş menüsünü ekleyecek bir güncelleme gelecek. Özellik, uygulama içerisinde yakın bir süre içerisinde ziyaret edilmiş kısımlar arasında hızlıca geçiş yapmak isteyen kullanıcıların hoşuna gidecek gibi.
Office 365 yol haritasında yer alan açıklamaya göre; Teams masaüstü versiyonu için getirilecek Geçmiş menüsü yakın zamanda bulunduğunuz sayfaları görmeye izin verecek. Böylelikle önemli olabilecek sekmelere geçiş de hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış olacak. Ayrıca bu işleve klavye üzerinden bir kısa yol tuşuyla da ulaşılabilecek.
Teams masaüstü için Geçmiş menüsü şu anda hala geliştirilme aşamasında. Ancak öngörülenlere göre 2021 yılının Şubat ayında kullanıcıyla buluşturulacak olan özellik, çıkışını bir bölgeye özel değil, dünya genelinde yapacak.
Özellikle bu yıl salgınla beraber büyük bir ilgi gören sektörün içinde olan Teams için Microsoft uzun süredir iyileştirmelerle uğraşıyor. Her ne kadar bu ve benzeri mevcut dijital uygulamalar bu salgında oldukça yarar sağlamış olsalar da, uygulamaların eksiklerinin de bu şekilde giderilmesi oldukça güzel. Gelecek olan bu Geçmiş sekmesi de Teams uygulamasını başta sıkça kullanan insanlar için daha işlevli bir hale getirecek gibi duruyor.
Microsoft’un Teams için üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda açıkladığı diğer geliştirmelerin içinde ise Geniş Galeri görünümü, yirmi dört saat video konuşma süresi ve mobil uygulamasının işlevselliğine eklenen özellikler göze çarpıyor.
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