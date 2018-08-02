Windows 10 Redstone 5 ISO yayında

Windows 10 Redstone 5 ISO yayında

2 Ağustos, 2018 HABER, Yazılım 0 yorumlar

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Microsoft Windows 10 Redstone 5  ISO dosyalarını resmen yayınladı, Windows 10’un gelecekteki bir sürümünü denemekten hoşlanıyorsanız, bu haber tam size göre.

ISO dosyaları, önyükleme yapılabilen CD veya DVD’ler oluşturmanızı sağlayan ya da önyüklenebilir USB oluşturabilmenizi sağlayan bir disk imajıdır. Bu ISO ile Redstone 5‘in yeni bir yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu ISO ile temiz bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz.

Microsoft bir süredir Redstone 5 üzerinde çalışıyor. Bu hareket sadece Windows 10 Redstone 5‘in test için daha fazla kişinin eline geçmesine izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için son sürümün yakında yayınlanacağını da gösteriyor.

ISO dosyasını buradan indirebilirsiniz

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