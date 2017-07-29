Windows 10’un PC’de Devam Et Özelliği iPhone’a da Geldi

Microsoft geçtiğimiz günlerde Android kullanıcılarının telefonda yaptıkları şeyleri Windows 10’da devam etmesini sağlayan bir özellik yayınlamıştı.

Microsoft, Windows 10’u bu özellik ile beraber Android ve iOS’a daha da yaklaştırmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Windows Insider programında yer alan kullanıcılara gelen bu özellik sadece Android telefonları destekliyordu.

Hey #WindowsInsiders 'Continue on PC' for iPhone is now available! Send web browsing sessions from iPhone to PC!//t.co/5oI90KfBKj — Vishnu Nath (@VishnuNath) July 28, 2017

Microsoft bugün yayınladığı yeni bir uygulama ile beraber özellik iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. Bu özellik ile telefonda açık olan bir internet sitesi bir dokunuşla Windows bilgisayarda açılacak. Bu özelliğin Fall Creators güncellemesi ile herkese gelmesi bekleniyor.

Microsoft’un yayınladığı Continue on PC isimli uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Ancak Windows Insider programında yer almayanlar için uygulamayı indirmek gereksiz.