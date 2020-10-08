İşletim Sistemleri
Windows 10 kurulum ekranı artık PC’yi kullanım şeklinizi soracak
Microsoft, Windows 10 için yeni bir kurulum ekranının testlerine başladı. Yeni kurulum artık bilgisayarınızı hangi amaçla kullanmak istediğinize göre özelleştirebilmenize izin verecek.
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Microsoft, Windows 10′un Insider Build 20231 sürümünü Dev Channel kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu sürümle beraber Windows 10′da göze çarpan en büyük değişiklik, yepyeni bir kurulum ekranı oldu. Bu kurulum süreciyle Microsoft, insanların bilgisayarı ilk aşamada hangi amaçla kullanmak istediğine göre ayarlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Yeni Windows 10 kurulum ekranı işte böyle olacak
Bilgisayarınızı yeni aldınız veya format attınız, bu noktada Windows10 size cihazınızı nasıl kullanmak istediğinizi soracak. Örneğin ev, eğitim, eğlence veya iş amaçlarından herhangi birisi için karşınıza çıkan onay kutularını işaretleyebileceksiniz. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, Windows kurulum sürecinde farklı farklı seçenekler sizi bekliyor olmakla birlikte, kurulum tamamlandıktan sonra gözle görülür bir değişiklik olmayacak.
Örneğin kurulum ekranında okulu seçtiğinizi düşünün, bu durumda Windows 10 not alma ve grup çalışması için belirli istemleri ön plana çıkaracak. Sadece eğlence veya aile bilgisayarı olarak kullanacaksanız, hiç gereksiz adımlarla uğraşmadan hemen hızlı kurulum seçeneği; oyun amaçlı kullanacaksanız da aynı şekilde Windows 10’un size önerdiği oyun ayarlarına göre bilgisayarınızı hazırlayabileceksiniz.
Windows 10′un yeni kurulum ekranı, şu an için yalnızca sınırlı sayıda Dev Channel üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Microsoft, yakın gelecekte diğer kullanıcıların da erişimine açacağını ve yeni kurulum ekranı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını ilave etti.
Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 alacak cihazlar paylaşıldı!
Weibo üzerinden yapılan ve resmi olmayan paylaşımda HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağı yayımlandı.
Huawei, EMUI 11 desteği sunan akıllı telefonlara HarmonyOS 2.0’ın yüklenebileceğini resmen doğrulamıştı. Ayrıca kademeli olarak geliştiricilere sunulmaya başlanan işletim sisteminin Aralık ayında ilk beta sürümü ile akıllı telefonlara geleceği de biliniyor.
Bugün itibarıyla Courage Digital King adlı Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan tarihlerin, HarmonyOS 2.0 işletim sistemine ait dağıtım takvimi olduğu iddia edildi. Paylaşıma göre işletim sistemini ilk olarak Kirin 9000 yonga setine sahip olacak modeller kullanacak. İkinci partide ise Kirin 990 5G işlemcisine sahip olan P40 ve Mate 30 serilerine dağıtılacak.
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HarmonyOS’in öncelikli serilerin ardından Kirin 810 ve 710 yonga setlerini barındıran bazı cihazlara geleceği de iddia ediliyor. Bu iddia doğru olsa dahi epeyce süre alacağını söylemek mümkün. Paylaşımda yer alan “kısmi” ifadesine bakılarak işletim sisteminin bazı cihazlara gelmeyeceğini söylemek de mümkün.
Huawei’nin nerdeyse tüm akıllı cihazlarda çalışması için geliştirdiği yeni işletim sistemini destekleyecek olan Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonların Ekim ayı ortalarında Çin’de, 2021 itibarıyla da global ölçekte satışa sunulması bekleniyor. Bunlara ek olarak Mate 40 serisinin firmanın normal şartlarda izlediği takvime göre geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olması gerektiğini fakat ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla geciktiğini de belirtelim.
İşletim Sistemleri
Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı
Facebook, bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamaları için de geçerli olmak üzere Tizen işletim sistemine yönelik desteğini resmi olarak sonlandırdı. Tizen’li bir cihazınız varsa, söz konusu uygulamaları artık indiremeyecek ve kullanamayacaksınız.
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Android ve iOS kadar popüler olmasa da bir zamanlar çoğu telefonda kendine yer edinmeyi başaran Tizen işletim sistemine yeni bir darbe Facebook kanadından geldi. Sosyal medya devi, kendisine ait tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını Tizen’den kaldırdı. Buna WhatsApp ve Instagram da dahil. Üstelik söz konusu uygulamalar bu işletim sisteminin yer aldığı telefonlarda hiç çalışmayacak.
Facebook uygulamaları Tizen işletim sisteminden kaldırıldı
Örneğin Tizen’li bir akıllı telefonda WhatsApp kullanan kişileri, uygulamayı açtıktan sonra App No Longer Available (Uygulama artık kullanılamıyor) hatası karşılıyor. Öte yandan Tizen kullanıcılarından Facebook’un aldığı bu karara çok büyük tepkiler de gelmeye devam ediyor.
Aslında Tizen bahsettiğimiz gibi Android ve iOS kadar -hatta hiç- kullanılan bir işletim sistemi değil. Türkiye ve diğer ülkelerde en azından böyle; ancak özellikle Hindistan ve Bangladeş pazarında hatırı sayılır derecede kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ayrıca istatistiklere göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Tizen mağazasındaki en popüler mesajlaşma uygulamasıydı.
Bu bağlamda kullanıcıların WhatsApp’a ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, böylesine yoğun tepkiler gelmesi çok normal. Yalnız Facebook muhtemelen gelen tepkileri göz ardı edecek ve uygulamalarını Tizen’e yeniden getirmeyecek.
Haber
Microsoft, Windows 10 için ekran kayıt aracı hazırlıyor
Microsoft, Windows 10 işletim sistemine entegre edeceği bir ekran kaydetme ve video düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor.
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Microsoft, büyük bir eksiği daha tamamlıyor
Windows 10 işletim sistemi 2015 yılından bu yana hayatımızda ve Microsoft tarafından her an geliştirilmeye devam ediyor. İşletim sistemi genel anlamda her çeşit kullanıma cevap veriyor olsa da, bazı eksikleri yok değil. Bu eksiklerden biri daha Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemine entegre edilecek. Ekran kaydetme ve düzenleme uygulaması çok yakında Windows 10 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara sunulmuş olacak.
Aslında söz konusu özellik Xbox oyun çubuğunda mevcut fakat yalnızca oyunların görüntüsünü kaydedebilme kabiliyetine sahip. Yeni ekran kayıt aracı ile birlikte, Windows 10 üzerinde yaptığımız her işlemin görüntüsü kaydedilebilir ve üzerinde düzenlemeler yapılabilir olacak. Ayrıca hareketli resimler (GIF) de oluşturabileceğiz fakat çektiğimiz videoları GIF formatına dönüştüremeyeceğiz.
Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit olacak; ‘Windows + Shift + R’ komutu ile kolayca çalıştırılabilecek. Söz konusu aracın profesyonel bir kullanımdan çok, genel kullanıma hitap edeceğini de belirtelim.
2021 yılında işletim sistemine entegre edilecek
Araç henüz geliştirilme aşamasında. 2020 yılı içerisinde Windows 10 işletim sistemine entegre edilmesi beklenmiyor. Söz konusu aracı 2021 yılı içerisinde kullanıyor olacağız.