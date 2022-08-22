Microsoft, Windows 10 için kullanıcılara sorun çıkaran bir güncelleme yayınladı. KB5016616 olarak tanımlanan Ağustos güncellemesi, bilgisayarın sesinin çalışmayı durdurmasına neden olan hatalar da dahil olmak üzere hatalarla geldi.

Kullanıcılar arasında en yaygın gibi görünen ses arızaları zaten Microsoft tarafından fark edilmiş durumda. Şirkete göre, yamayı Windows 10’a yükledikten sonra ses sorunları, sesin tamamen askıya alınmasından belirli cihazlardaki arızalara kadar değişebiliyor.

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Güncelleştirmenin hatalarını içermek için Microsoft, bundan böyle güncelleştirmenin yüklenmesindeki sorunları azaltmayı vaat eden bir geri aldı. Güncellemeyi zaten yüklemiş ve hala sorun yaşayanlar için şirket ayrıca bazı hafifletmeler yayınladı.

Windows 10’da ses sorunları nasıl çözülür?

Hatalı güncelleme bilgisayarları çeşitli şekillerde etkilediğinden, Microsoft, web sitesinde sorunlarla başa çıkmak için farklı yollar listelemiştir. Aşağıdaki şirketin talimatlarına göz atın.

Güncellemeyi henüz yüklemediyseniz: sorunları önlemek için ses aygıtı sürücüsü güncellemeleri yapın. OBS gibi çözümler kullananlar için ipucu, her ihtimale karşı yapılandırma dosyalarını da yedeklemektir.

sorunları önlemek için ses aygıtı sürücüsü güncellemeleri yapın. OBS gibi çözümler kullananlar için ipucu, her ihtimale karşı yapılandırma dosyalarını da yedeklemektir. Yalnızca bazı uygulamalar etkileniyorsa: Ses cihazlarının programlarda doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Güncelleme, uygulamaları açarken arızalara neden olabilecek mikrofon ve hoparlör ayarlarını sıfırlayabilir.

Ses cihazlarının programlarda doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Güncelleme, uygulamaları açarken arızalara neden olabilecek mikrofon ve hoparlör ayarlarını sıfırlayabilir. Sorunlar tüm uygulamaları etkiliyorsa: Windows 10 ses sorun gidericisini “Ses çalmayla ilgili sorunları bul ve düzelt” uygulamasıyla kullanmayı deneyin. Hatalar devam ederse, ses geliştirmelerini devre dışı bırakmayı deneyin.

Kaynak: Neowin, Microsoft