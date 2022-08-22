Pegasus casus yazılımının üreticisi İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group yeniden organize olacak. Ayrıca, yeni bir CEO’sunuda belirledi ve personelin yüzde 13’ünü işten çıkarıyor. Bu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak şirket, NATO müşterilerine odaklanmayı planlıyor.

Şirket, yeniden yapılanma ile NSO Group’un müşteri olarak NATO üye ülkelerine odaklanarak “dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden biri olmaya devam etmesini” sağlamak istediğini yazıyor. İsrail medyası Globes‘a göre, NSO Group, mevcut personelin yaklaşık yüzde on üçü olan yaklaşık 100 kişiyi işten çıkarmak istiyor.

Ayrıca bkz: Reklamlı Netflix Aboneliği, Belirli İçeriklerde Reklam Göstermeyecek!

Globes ayrıca şirketin mevcut ekonomik sorunlar ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle daha da kötüleşen borç içinde olduğunu yazıyor. Geçen yılın sonundan bu yana Pegasus üreticisinin siber silahları yalnızca Belçika, Hollanda, Hindistan ve Japonya dahil 37 ülkeye ihraç etmesine izin veriliyor.

Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, mevcut CEO ve kurucu ortak Shalev Hulio ayrılıyor. Globes, Hulio’nun CEO olarak istifa etmesine rağmen şirkete dahil olmaya devam edeceğini söyledi. Hulio, NSO Group’u ABD yasak listesinden çıkarmaya çalışacak ve ABD’de tekrar iş yapmasına izin verecekti. Ayrıca, şirket için alıcılar arayacaktı. New York Times daha önce bir Amerikan savunma şirketinin NSO Group’u satın almak istediğini yazmıştı.