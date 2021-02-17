Windows 10 güncellemesi kullanım özelleştirmeleri sunabilir

Microsoft Windows 10 işletim sistemi için yeni bazı optimizasyon seçenekleri denemesi yapıyor. Buna göre kullanıcılar cihazlarını çoğunlukla kullandıkları amaca göre özelleştirebilecekler. Şimdilik sadece ön izleme versiyonlarında deneme aşamasında olan özelliğin genel çıkışındaki işlevleri henüz net değil. Hatta uzun vadede bu özelliğin eklenilmesinin tercih edilip edilmeyeceği de meçhul.

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Ancak Windows Latest’tan alınan bilgilere göre devam edilmesi tercih edilirse; Ayarlar kısmında düzenlemeye gidecek şirket menüye “Cihaz Kullanımı” adlı bir kısım ekleyecek. “Özelleştirme” bölümünde yer alacak bu ayar altında kullanıcı altı ana kategoride seçim yapacak. Bu seçenekler ise Oyun, Aile, Yaratıcılık, Okul, Eğlence ve İş olarak karşımıza çıkıyor.

Windows 10 sisteminin bu seçeneklerle birlikte nasıl bir düzenlemeye gideceği net değil. Ancak örneğin Oyun kısmının seçilmesiyle sistemin batarya, fare ayarları ve görsel efektlerde düzenlemeye gitmesi; böylelikle de sistemi oyun için en uygun hale getirmesi muhtemel gözüküyor.

Cihaz Kullanımı işlevi, yenilenecek olan Microsoft ilk kullanım ekranının da bir parçası olabilir gibi duruyor. Öyle ki Microsoft tarafından açıklandığına göre bu ekran, kullanıcıların güncellemelerden sonra cihazlarını kurmalarına yardımcı olan bir sistem. Dolayısıyla Microsoft’un birkaç yıldır mevcut olan bu sistem için yeni planlarının olması mümkün.

Konuyla alakalı daha fazla bilgiye ise yıl sonlarına doğru gelecek Windows 10 büyük güncellemesiyle birlikte ulaşabiliriz.