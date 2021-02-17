Microsoft Edge sonunda bu kullanışlı özelliği getirebilir

Microsoft firması tarayıcısı Edge için yeni özellikler getirmeyi planlıyor. Güncellemeyle geleceklerin içinde internet araçları, sekme araması ve uzantı menüsü de var.

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Android işletim sistemlerinde Google tarafından desteklenen araçlar; böylelikle Windows 10 sistemine de Microsoft Edge ile gelmiş olacak. Şimdilik düşünülen araç ise Bing’ten alınan bilgilerle görebileceğimiz haberler ve hava durumu eklentisi.

Microsoft Edge tarayıcısına gelecek yeni haberler aracı; Windows 10 için görev çubuğuna geleceği düşünülen haberler ve hava durumu ile aynı mantıkta işliyor. Böylelikle kullanıcılar ilgi alanları ve bulundukları yerle ilgili gündemde olan konulardan bilgi alabiliyorlar. Ayrıca Edge tarayıcısı kapalı olsa bile masaüstündeki araç simgesine imlecin getirilmesiyle araca ulaşabilecekler.

Şimdilik haberler aracına odaklanan firmanın yılın kalanında başka araçlar da getirmesi mümkün. Bunların arasında ise üzerinde çalışılan ve Chrome’da halihazırda var olan sekme arama özelliği mevcut. Böylece geçen sene düşey sekme desteğini tarayıcıya getiren şirketin açık sekme aramayı da yakın zamanda eklemesi muhtemel. Çıktığında ise tarayıcının üst çubuğuna giderek veya Ctrl+Shift+A kombinasyonunu kullanarak bu özelliğe erişim sağlanabilecek.

Bununla beraber uzantı menüsü de Edge için yolda olan özelliklerden bir tanesi. Yine bir yapboz simgesi gibi karşımıza çıkacak menü kurulu tüm uzantılara erişim verecek. Ayrıca daha hızlı ulaşım için bu simgenin adres çubuğuna sabitlenmesi de mümkün olacak.

Chromium sistemine geçen Microsoft Edge o zamandan beri yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Beklenen bu gibi yeni özellikler de kullanıcıları sevindirecek gibi duruyor.