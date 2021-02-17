İnternet
Microsoft Edge sonunda bu kullanışlı özelliği getirebilir
Microsoft firması tarayıcısı Edge için yeni özellikler getirmeyi planlıyor. Güncellemeyle geleceklerin içinde internet araçları, sekme araması ve uzantı menüsü de var.
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Android işletim sistemlerinde Google tarafından desteklenen araçlar; böylelikle Windows 10 sistemine de Microsoft Edge ile gelmiş olacak. Şimdilik düşünülen araç ise Bing’ten alınan bilgilerle görebileceğimiz haberler ve hava durumu eklentisi.
Microsoft Edge tarayıcısına gelecek yeni haberler aracı; Windows 10 için görev çubuğuna geleceği düşünülen haberler ve hava durumu ile aynı mantıkta işliyor. Böylelikle kullanıcılar ilgi alanları ve bulundukları yerle ilgili gündemde olan konulardan bilgi alabiliyorlar. Ayrıca Edge tarayıcısı kapalı olsa bile masaüstündeki araç simgesine imlecin getirilmesiyle araca ulaşabilecekler.
Şimdilik haberler aracına odaklanan firmanın yılın kalanında başka araçlar da getirmesi mümkün. Bunların arasında ise üzerinde çalışılan ve Chrome’da halihazırda var olan sekme arama özelliği mevcut. Böylece geçen sene düşey sekme desteğini tarayıcıya getiren şirketin açık sekme aramayı da yakın zamanda eklemesi muhtemel. Çıktığında ise tarayıcının üst çubuğuna giderek veya Ctrl+Shift+A kombinasyonunu kullanarak bu özelliğe erişim sağlanabilecek.
Bununla beraber uzantı menüsü de Edge için yolda olan özelliklerden bir tanesi. Yine bir yapboz simgesi gibi karşımıza çıkacak menü kurulu tüm uzantılara erişim verecek. Ayrıca daha hızlı ulaşım için bu simgenin adres çubuğuna sabitlenmesi de mümkün olacak.
Chromium sistemine geçen Microsoft Edge o zamandan beri yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Beklenen bu gibi yeni özellikler de kullanıcıları sevindirecek gibi duruyor.
Genel
Google Chrome ve Microsoft Edge, Intel’den büyük bir güvenlik desteği alıyor
Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarını da barındıran Chromium tabanlı internet tarayıcıları; yakın zamanda Intel tarafından önemli bir güvenlik desteği alacaklar. Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) isimli bu koruma teknolojisini tarayıcılarda; 11.nesil Intel işlemcileri çalıştıran bilgisayarlarda kullanılmaları durumunda görebileceğiz.
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CET güvenlik özelliği bir uygulamanın normal kontrol akışı komutlarının çalınmasını engelleyen bir işlev. Bu yöntem ise sistemlere kötü amaçlı yazılım yerleştirmek için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. CET özelliği aynı zamanda iki farklı programlama alanlarındaki saldırıları engellemeye çalışıyor.
Microsoft bulut çözümleri uzmanı Baiju V. Patel bu iki alandaki saldırıların tespitinin veya engellenmesinin zor olduğunu belirtiyor. Çünkü saldırgan programların davranışlarını değiştirmek için halihazırda mevcut olan kodlarla işlem yapma yoluna gidiyor. Dolayısıyla birçok tespit ve önleme yazılımları da belirtilenlere göre bu alanda sınırlı başarı sağlamış durumda.
Ancak Intel CET teknolojisi donanım bazlı bir güvenlik çözümü olduğundan dolayı bu özelliğe sadece geçen yıl kullanıcıyla buluşan 11.nesil Intel işlemcilerine sahip bilgisayarların çalıştırdığı internet tarayıcıları ulaşabiliyor olacak.
CET kullanımı Windows 10 üzerinden Görev Yöneticisi kısmında Detaylar üzerinden tespit de edilebiliyor. Listede olmaması durumunda sağ tık ve Sütun Seç ile seçilerek bu işlem uygulanabiliyor. Böylece Intel CET tarafından desteklenen işlemler görülebiliyor.
İnternet tarayıcılarının siber saldırılara karşı gittikçe daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Öyle ki örnekleriyle de karşılaştığımız üzere; özellikle sahte uzantılar kötü amaçlı yazılımlar için bir mesken haline geldiler. Dolayısıyla bu tip hamlelerin önem taşıdığını söylemeliyiz.
Son olarak Google Chrome ve Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcıların dışında Firefox tarayıcısının da Intel CET desteği için girişimlerinin olduğunu onayladığını da not düşelim.
Genel
Starlink için Türkiye’de ön kayıtlar başladı
Özel uzay şirketi SpaceX, Starlink uydu internet projesini kullanıma açıyor. Söz konusu internet projesi için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.
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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını uzaya fırlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 1000’in üzerine çıkaran ABD’li şirket, internet hizmetini resmi olarak kullanıma açtı. Halka açık beta programına kayıt yaptıran kullanıcılar, artık uydu internet hizmetinden faydalanabiliyor.
Proje için oluşturulan internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Elon Musk’ın CEO’luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca uzaydan internet projesi Starlink için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.
Türkiye’den Starlink’e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink’in resmi internet sitesine girilmesi gerekiyor. İkinci aşama olarak e-posta bölümü doldurulup ‘adres’ kısmına geçildikten sonra konumun seçilmesi gerekiyor. ‘Order Now’ butonuna tıklandığında ise Starlink’in hizmeti sunacağı tarih gösteriliyor.
Web sitesinde, Starlink hizmeti için 99 dolarlık bir ücret bilgisi bulunuyor. Ve bu ücretin ‘depozito bedeli’ olduğu belirtiliyor. Ayrıca ön kayıt oluşturulması ve hizmet alınamaması durumunda ise ücret iadesi bulunuyor. Bununla birlikte sitede kapasitenin sınırlı olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.
Sonuç olarak ilk aşamada 12.000 uydu ile hizmete başlayacak olan Starlink, toplamda 42.000 uydudan faydalanacak. Uydular arası iletişim lazerle yapılacağından uydular arası bağlantı gecikmesinin fiber internetten de düşük olabileceği belirtilmekte. Ayrıca şirket, söz konusu projenin tamamlanması için ise 2027 yılı ön görüyor.
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Genel
İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi); kırsal mahalle ve köylerde, internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında 9 köyün internet kurulumunu tamamladı.
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Kırsal mahallelerde internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi; köy meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine İBB WiFi noktaları kuruyor.
İBB kentin internet altyapısını kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallerdeki internet problemine de el attı. Toplamda 151 lokasyona kurulması planlanan İBB WiFi ücretsiz internet noktaları ile öğrencilerin pandemi nedeniyle artan uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ek destek olunmasını amaçlanıyor.
Söz konusu proje, eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın önemli bir sosyal belediyecilik sorumluluğu olduğu bilinciyle ilerliyor. Ücretsiz internet hizmetinin amacı; vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmakİstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 köyün internet kurulumunu tamamladı
Yapılan çalışmalar sonucunda; Beykoz’a bağlı, Alibahadır, Poyrazköy, İshaklı; Çatalca’ya bağlı Kestanelik, Çanakça, Dağyenice; Çekmeköy’e bağlı Hüseyinli; Silivri’ye bağlı Akören ve Seymen köylerine internet kurulumu gerçekleşti. İBB projesinin ilk etabında bu sayı bir ay içerisinde 50 köye çıkartılacak.
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