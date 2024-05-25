Microsoft’un efsanevi işletim sistemi Windows 10, destek sonu tarihine doğru yol alırken, şirket Windows 11’e geçişi hızlandırmak için yeni adımlar atıyor. Teknoloji devi, Windows 10’un destek süresinin sona ereceğini kullanıcılara hatırlatmak ve yeni işletim sistemi hakkında bilgi vermek amacıyla özel bir web sayfası yayınladı. Bu adım, önceki rahatsız edici reklamların aksine daha teşvik edici bir yaklaşım sunarak, kullanıcılara Windows 11 geçiş sürecinde rehberlik etmeyi amaçlıyor. Windows 10 desteği ne zaman bitecek?

Windows 10 için Yolun Sonu: Windows 11’e Geçiş Zamanı Geldi!

İlk olarak Windows 10 desteği ne zaman bitecek sorusuna cevap verelim. 14 Ekim 2025’ten sonra Windows 10 bilgisayarınız artık güvenlik güncelleştirmeleri almayacak ve Microsoft artık teknik destek sağlamayacak. Yani yeni Windows sürümüne geçmek için önünüzde 1.5 yıldan az bir süre var.

Microsoft’un yayınladığı siteye dönecek olursak, yayınlanan destek sayfası, eski Windows sürümleri ve desteğin sona ermesiyle ilgili önemli bilgiler sunmanın yanı sıra, yeni özellikler ve Windows 11 ile ilgili ayrıntılı bilgiler de içeriyor. Kullanıcılar, sayfa aracılığıyla Windows 11’in getirdiği yenilikleri öğrenirken, Windows 11 ve Windows 10’un yan yana karşılaştırılmasıyla avantajları ve farkları daha net görebiliyorlar.

Microsoft’un Windows 11 için belirlediği minimum gereksinimler, eski donanımlara sahip kullanıcıları endişelendiriyor olabilir. Ancak, şirket, sayfa üzerinde Windows 11 için gerekli minimum donanımı karşılayan yeni cihazları önererek, kullanıcıların bu geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Ayrıca, Windows Yedekleme kılavuzu ile kullanıcıların verilerini yeni bir Windows 11 bilgisayarına aktarmalarına yardımcı olunuyor. Sayfanın en altında, Windows 10’un destek sonu tarihinden sonra güvenlik güncellemelerini almalarını sağlayan genişletilmiş güvenlik güncelleştirmesi (ESU) gibi sıkça sorulan soruları yanıtlayan bir SSS bölümü de bulunuyor.

Windows 10 kullanıcılarının çoğu, işletim sisteminin tartışmalı tasarım değişiklikleri ve sıkı minimum sistem gereksinimleri nedeniyle Windows 11’e geçmemeyi tercih ediyor. Öyle ki, bir kamu yararı araştırma grubunun açıkladığı verilere göre, kullanıcıların yüzde 40’ından fazlası hala eski sürümü tercih ediyor. Bu oldukça yüksek bir oran.

Bu durum, Microsoft’un destek sonlandırma kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiği şeklindeki çağrıları beraberinde getiriyor. Ayrıca, işletim sisteminin desteğinin sona ermesinin, hurdaya ayrılan bilgisayarların sayısında büyük bir sıçrama olacağı endişelerini de beraberinde taşıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Windows sürümüne geçilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!