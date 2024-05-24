Lamborghini Urus geri çağırma olayı ile karşı karşıya. Lamborghini, Urus SUV modellerinde tespit edilen ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı. 2023-2024 Urus Performante ve Urus S modellerini kapsayan bu geri çağırma, toplamda 2.133 aracı etkiliyor. Ancak otomobil üreticisi, bu araçların sadece %2’sinde kusur bulunduğunu düşünüyor.

Lamborghini Urus Modellerinde Tehlikeli Kusur: Geri Çağırma Başladı

Lamborghini geri çağırma kararı, kaput mandalı perçinlerinde yaşanan bir problemden kaynaklanıyor. Yapılan incelemeler, kilit mekanizmasını araca sabitleyen perçinlerin tedarikçideki üretim sürecindeki tutarsızlıklar nedeniyle yeterince güçlü olmadığını ortaya koydu. Bu durum, yüksek hızlarda araç kullanırken kaput ile ön tampon arasında küçük boşlukların oluşmasına yol açabilir.

Saatte 150 kilometre ve üzerindeki hızlarda, artan hava akımı mandal mekanizmasını zorlayarak arızaya sebep olabilir. Bu arıza, kaputun geri çekilerek sürücünün görüşünü engellemesine ve ön cama zarar vermesine neden olabilir. Daha da kötüsü, kaputun tamamen ayrılarak yoldaki diğer sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturması muhtemel.

Lamborghini, bu potansiyel sorun hakkında ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında bilgi aldı. Avrupa’da Lamborghini Urus modelinin kaputu ve çamurluğunun yanlış hizalandığına dair iki garanti talebi üzerine bir soruşturma başlatıldı. Tedarikçi ile yapılan incelemelerde başka bir vaka tespit edilemedi ve üretim sürecinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Ancak Şubat ayında Endonezya’da bir Urus’un kaputunun yüksek hızda tamamen koptuğu bir olay daha yaşandı. Bu olay, Lamborghini’yi ikinci bir soruşturma başlatmaya sevk etti ve kaput mandalının kusurlu perçin saplamaları ile üretildiği keşfedildi.

Lamborghini, etkilenen araç sahiplerini Haziran sonu ve Temmuz başında bilgilendirmeye başlayacak. Araç sahiplerinin, SUV’larını muayene için yetkili bayilere götürmeleri istenecek. Bu incelemeler sonucunda, kaputta onarım yapılabilir, destek plakaları takılabilir veya her iki işlem de uygulanabilir. Şubat ayının başında daha sağlam parçalar üretmeye başlayan tedarikçi, Lamborghini’nin bu sorunları gidermesi için gereken parçaları sağlıyor.

Lamborghini Urus geri çağırma kararı, Lamborghini’nin güvenlik ve kalite standartlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Araç sahiplerinin, belirtilen tarihlerde yetkili servislerle iletişime geçmeleri ve gerekli kontrolleri yaptırmaları büyük önem taşıyor. Böylece, olası kazaların önüne geçilmesi ve güvenli sürüş deneyiminin devam etmesi sağlanacak.

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