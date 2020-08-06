Windows 10, Android uygulamalarını çalıştırabilecek

Windows 10 ile Android arasındaki uygulama entegrasyonu, bir üst seviyeye taşınıyor. Artık Windows 10‘da Android uygulamaları açılabilecek.

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Windows 10 Android uygulamalarını açabilecek

Windows 10’un önizleme sürümünde görücüye çıkan yeni özelliğin, Telefonunuz uygulamasında yer aldığını görüyoruz. Artık Microsoft’un Telefonunuz uygulaması, bağlandığı Android telefondaki uygulamaların tam listesine erişebilecek ve Telefonunuz uygulamasının dışında, bunları direkt ayrı bir pencere olarak bilgisayarın içinde açabilecek.

Android uygulamaları açabilme desteği, Windows 10 kullanıcılarının o an bilgisayarda çalışırken Alt + Tab ile sekmeler arası uygulamalarda çoklu geçiş yapmalarına da olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra isterseniz ilgili Android uygulamasını bilgisayarınızda görev çubuğuna veya başlat menüsüne bile sabitleyebiliyorsunuz. Bütün bu özellikler, artık bilgisayarda çalışırken telefonunuza ihtiyacınız olduğunda sık sık elinize almanıza gerek olmadığını gösteriyor.

Microsoft, Windows 10 yeni özelliğinin daha test aşamasında olduğunu ve sadece sayılı Android cihazlarla çalıştığını söyledi. Hangi cihazlarla desteklendiğini de açıklayan şirket, şu an için yalnızca Samsung telefonlar ile bu özelliğin çalışabilmesine izin veriyor. Ayrıca bazı Android uygulamalarının yeni özelliğe göre kendilerini revize etmeleri gerekebileceğini ve tamamen sorunsuz çalışamayacağını ekleyelim. Hatta muhtemelen bazı uygulamalar hiç ekran yansıtmaya izin vermeyecek. Örneğin Netflix, zaten ekran kaydını bile engellediğinden dolayı Telefonunuz uygulamasında düzgün şekilde çalışmayabilir.

Windows 10’a gelen yeni Telefonunuz özelliği, deneme aşamasında olduğu için henüz tam haliyle bilgisayarlara gelmedi. Denemek isterseniz Windows Insider programına katılmanız gerekiyor.