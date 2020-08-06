Haber
Windows 10, Android uygulamalarını çalıştırabilecek
Windows 10 ile Android arasındaki uygulama entegrasyonu, bir üst seviyeye taşınıyor. Artık Windows 10‘da Android uygulamaları açılabilecek.
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Windows 10 Android uygulamalarını açabilecek
Windows 10’un önizleme sürümünde görücüye çıkan yeni özelliğin, Telefonunuz uygulamasında yer aldığını görüyoruz. Artık Microsoft’un Telefonunuz uygulaması, bağlandığı Android telefondaki uygulamaların tam listesine erişebilecek ve Telefonunuz uygulamasının dışında, bunları direkt ayrı bir pencere olarak bilgisayarın içinde açabilecek.
Android uygulamaları açabilme desteği, Windows 10 kullanıcılarının o an bilgisayarda çalışırken Alt + Tab ile sekmeler arası uygulamalarda çoklu geçiş yapmalarına da olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra isterseniz ilgili Android uygulamasını bilgisayarınızda görev çubuğuna veya başlat menüsüne bile sabitleyebiliyorsunuz. Bütün bu özellikler, artık bilgisayarda çalışırken telefonunuza ihtiyacınız olduğunda sık sık elinize almanıza gerek olmadığını gösteriyor.
Microsoft, Windows 10 yeni özelliğinin daha test aşamasında olduğunu ve sadece sayılı Android cihazlarla çalıştığını söyledi. Hangi cihazlarla desteklendiğini de açıklayan şirket, şu an için yalnızca Samsung telefonlar ile bu özelliğin çalışabilmesine izin veriyor. Ayrıca bazı Android uygulamalarının yeni özelliğe göre kendilerini revize etmeleri gerekebileceğini ve tamamen sorunsuz çalışamayacağını ekleyelim. Hatta muhtemelen bazı uygulamalar hiç ekran yansıtmaya izin vermeyecek. Örneğin Netflix, zaten ekran kaydını bile engellediğinden dolayı Telefonunuz uygulamasında düzgün şekilde çalışmayabilir.
Windows 10’a gelen yeni Telefonunuz özelliği, deneme aşamasında olduğu için henüz tam haliyle bilgisayarlara gelmedi. Denemek isterseniz Windows Insider programına katılmanız gerekiyor.
Haber
WhatsApp, Gelişmiş Arama modunu Android’de test etmeye başladı
WhatsApp, uygulama içinde kullanımı kolaylaştıracak Gelişmiş Arama özelliğini Android uygulamasında bugünden itibaren test etmeye başladı. Bu sayede uygulamada arama yaparken, örneğin sadece fotoğrafları veya ses dosyalarını bulabiliyorsunuz.
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WhatsApp, sohbet içi aramayı kolaylaştırıyor
İlk olarak Şubat ayında iOS beta kullanıcılarına sunulan Gelişmiş Arama özelliği, WaBetaInfo‘nun aktardığına göre bugünden itibaren Android beta sürümünde de kendisini gösterdi. Bu özellik; bir sohbet içerisinde arama yaparken sadece fotoğrafları, belgeleri, videoları, bağlantıları veya GIF’lerı bulabilmenize imkan veriyor. Böylece WhatsApp, o an için bulmak istediğiniz şey sadece bir fotoğraf ise, konuşmanın en gerilerine doğru gidip onu bulmakla vakit kaybetme derdini bitirmiş olacak.
Fotoğrafta görebileceğiniz üzere WhatsApp arama motorunda; Photos (Fotoğraflar), Videos (Videolar), Links (Bağlantılar), GIFs (GIF’ler), Audio (Ses) ve Documents (Belgeler) olmak üzere 6 adet seçenek yer alıyor. Örneğin, bir sohbet içerisindeki sadece ses dosyalarını bulmak istediğiniz zaman, Audio seçeneğine dokunuyorsunuz ve bu sayede sohbetteki sadece ses dosyaları sizin karşınızda listeleniyor.
WhatsApp, bu yeni Gelişmiş Arama özelliğini 2.20.197.7 numaralı beta sürümünden itibaren test etmeye başladı. Tüm beta kullanıcılarına açılmadığını ve sadece belirli kullanıcıların bu özelliği deneyebildiğini hatırlatalım. Eğer WhatsApp‘ı beta olarak kullanıyorsanız, güncellemelerinizi kontrol etmenizde fayda var. Hala Gelişmiş Arama özelliğini görmüyorsanız, size ulaşmasını bir müddet daha beklemeniz gerekiyor.
Donanım
Intel’in Xe grafik birimli laptop işlemcileri Eylül’de geliyor
Intel 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini 2 Eylül‘de piyasaya sürecek. Xe grafik birimine sahip yeni nesil işlemcilerin iddiası ince laptoplarda iyi bir oyun deneyimi sunmak.
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Intel‘in 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcileri, oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Yeni işlemcilerin en büyük iddiası dahili grafik birimi olan Xe‘nin sunduğu yüksek performans.
Haziran ayında yeni nesil işlemci ile yapılan testte, Battlefield V, yüksek ayarlarda, 1080p çözünürlükte 30 FPS üzerinde bir değerle oynanabilmişti. Oyunun tek oyunculu modunda yapılan bu testte Tiger Lake’in verdiği performans oldukça umut verici olmuştu. Her ne kadar oyunun çoklu oyunculu modunda bu değerleri almak çok olası gözükmese de bir dahili grafik biriminin bu derece başarılı bir performans göstermesi çok önemli bir işaret olmuştu. Ki bu testler ilk sürücülerle yapılmıştı. Zamanla yazılımsal anlamda da gelişmelerin olacağı düşünülürse Xe grafik birimi ince laptopta yüksek performans isteyen oyunseverler için oldukça heyecan verici gözüküyor. Intel‘in 10. nesil laptop işlemcileri 14 nanometre üretim teknolojisine sahipti. 11. nesil Tiger Lake 10 nanometre üretim teknolojisi ile üretilecek. Bu gelişim de güç tüketimi ve ısınma gibi konularda Intel’in oldukça lehine olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Google, 2021’de katlanabilir Pixel modeli piyasa sürebilir
Google, yeni sızdırılan belgere göre, katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa şirket, katlanabilir Pixel modelini 2021‘de piyasaya sürecek.
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Google katlanabilir telefon furyasına dahil oluyor
9to5Google‘ın ulaştığı bir belge, Google‘ın ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi hazırlandığını ortaya çıkardı. Şimdilik sadece “Passport” kod adıyla bildiğimiz cihaz hakkında, sızdırılan belgelerde açıkça “foldable (katlanabilir)” olarak atıfta bulunulduğuna dikkat çekiliyor.
Katlanabilir telefonun yanı sıra belgede bir de “Raven” ve “Oriole” adında iki cihazdan daha bahsedildiğini görüyoruz. Bu cihazların ne olduğu tam olarak belli olmasa da, büyük ihtimalle Pixel 6 modeli olabileceği ifade ediliyor. Bahsedilen tüm bu 3 cihazın çıkış tarihi, 2021’in dördüncü çeyreği olarak etiketlenmiş durumda. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Google, ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürecek.
Google‘ın katlanabilir telefon üzerinde çalışması aslında sürpriz bir gelişme değil. Her ne kadar son kullanıcıya tam olarak ulaşmamış olsa da katlanabilir telefonların, geleceğin akıllı telefon pazarında büyük yer edineceği kabul gören bir gerçek. Samsung ve Huawei‘in bu pazarda hakimiyetini güçlendirmek için yoğun çalıştığını düşünürsek; Google‘ın bu şirketlerle rekabet etmek için katlanabilir telefon üretmesinin mantıklı olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda Google, Android‘in geliştiricisi olmasından ötürü yazılım tarafında da avantajlı. Ürettiği katlanabilir telefonlarda donanım ile yazılım uyumluluğunu kusursuz bir biçimde yapabilir. Her halükarda Google‘ın bu işe dahil olması, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor.