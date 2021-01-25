Microsoft Edge tema desteği tarayıcının kendisine getiriliyor

Microsoft yakın zamanda açıkladığı üzere Microsoft Edge tarayıcısı için kendi tema desteğini getiriyor. Güncelleme bir süredir Chrome Web Store üzerinden ulaşılabilir olan temaları chromium tabanlı tarayıcının kendisine getirerek görünüş değiştirme işlemini hızlandırmış olacak.

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Böylelikle Microsoft Edge kullanıcıları direkt olarak eklentiler sayfasına gidip kurmak istedikleri temayı seçebilecekler. Temanın yanındaki uygulama butonuna basıldığı zaman da sayfa direkt olarak o temayı tarayıcıya uygulayacak.

Microsoft hali hazırda birçok temayı kullanıcılara sunuyor. MSPowerUser tarafından gelen bilgilere göre ise mevcut temaların içerisinde Xbox ile alakalı çokça tema da görülebiliyor. Gelecek zaman için düşünülen başka bir güncellemede ise kullanıcılara kendi temalarını tarayıcıya uygulama desteği verilecek. Aynı şekilde Edge Ayarları üzerinden farklı bir tema rengi seçme imkanı da gelecek olan yenilikler arasında.

Microsoft Edge tema gibi yeni özellikleriyle eski yerini almaya çalışıyor

Konuyla alakalı hafif bir tarihçe verecek olursak; çok uzun süre önce Microsoft firması Explorer tarayıcısı ile interneti tekeline aldığı gerekçesiyle Amerikan Devleti ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bunun sonucunda açılan davanın ardından uzun bir süre sonra bile piyasada önemli bir yere sahipti.

Sonrasında 2010’lu yıllarda ise Google Chrome inanılması güç bir çıkış yaşadı ve GlobalStats istatistiklerine göre hali hazırda kullanıcı kitlesinin %65 civarına sahip durumda. Şimdi ise Microsoft Edge ile birlikte firma, tarayıcı alanına tekrardan geri dönmeye çalışıyor.

Geçen seneki çıkışının ardından yeni chromium tabanlı Edge tarayıcısı yavaş yavaş yükselmeye başlamış gibi duruyor. %8.39 orana sahip Firefox’un hemen arkasında %7.43 ile yerini almış durumda olan tarayıcının Chrome ile ise arasında hala ciddi bir fark var. Ancak bu konudaki çabalarının devam ettiği görülebiliyor.

Microsoft Edge için gelen kendi tema desteği de bu çabalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle Microsoft, kullanıcı kazanmak için tarayıcısına farklı özellikler eklemeye devam ediyor. Ki nispeten yeni bir tarayıcı olduğunu da düşünürsek, gelecek aylar ve yıllar içerisinde bu özelliklere git gide yenilerinin eklenmesi oldukça muhtemel.