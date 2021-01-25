İnternet
Microsoft Edge tema desteği tarayıcının kendisine getiriliyor
Microsoft yakın zamanda açıkladığı üzere Microsoft Edge tarayıcısı için kendi tema desteğini getiriyor. Güncelleme bir süredir Chrome Web Store üzerinden ulaşılabilir olan temaları chromium tabanlı tarayıcının kendisine getirerek görünüş değiştirme işlemini hızlandırmış olacak.
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Böylelikle Microsoft Edge kullanıcıları direkt olarak eklentiler sayfasına gidip kurmak istedikleri temayı seçebilecekler. Temanın yanındaki uygulama butonuna basıldığı zaman da sayfa direkt olarak o temayı tarayıcıya uygulayacak.
Microsoft hali hazırda birçok temayı kullanıcılara sunuyor. MSPowerUser tarafından gelen bilgilere göre ise mevcut temaların içerisinde Xbox ile alakalı çokça tema da görülebiliyor. Gelecek zaman için düşünülen başka bir güncellemede ise kullanıcılara kendi temalarını tarayıcıya uygulama desteği verilecek. Aynı şekilde Edge Ayarları üzerinden farklı bir tema rengi seçme imkanı da gelecek olan yenilikler arasında.
Microsoft Edge tema gibi yeni özellikleriyle eski yerini almaya çalışıyor
Konuyla alakalı hafif bir tarihçe verecek olursak; çok uzun süre önce Microsoft firması Explorer tarayıcısı ile interneti tekeline aldığı gerekçesiyle Amerikan Devleti ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bunun sonucunda açılan davanın ardından uzun bir süre sonra bile piyasada önemli bir yere sahipti.
Sonrasında 2010’lu yıllarda ise Google Chrome inanılması güç bir çıkış yaşadı ve GlobalStats istatistiklerine göre hali hazırda kullanıcı kitlesinin %65 civarına sahip durumda. Şimdi ise Microsoft Edge ile birlikte firma, tarayıcı alanına tekrardan geri dönmeye çalışıyor.
Geçen seneki çıkışının ardından yeni chromium tabanlı Edge tarayıcısı yavaş yavaş yükselmeye başlamış gibi duruyor. %8.39 orana sahip Firefox’un hemen arkasında %7.43 ile yerini almış durumda olan tarayıcının Chrome ile ise arasında hala ciddi bir fark var. Ancak bu konudaki çabalarının devam ettiği görülebiliyor.
Microsoft Edge için gelen kendi tema desteği de bu çabalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle Microsoft, kullanıcı kazanmak için tarayıcısına farklı özellikler eklemeye devam ediyor. Ki nispeten yeni bir tarayıcı olduğunu da düşünürsek, gelecek aylar ve yıllar içerisinde bu özelliklere git gide yenilerinin eklenmesi oldukça muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Honor V40, iPhone 12 Pro’dan daha iyi 5G hızına sahip!
Honor, Huawei‘den ayrılmasının ardından Honor V40 adlı ilk amiral gemisi akıllı telefonunu bugün resmi olarak bir lansman ile tanıttı. Akıllı telefon ile birlikte, daha yüksek hızda veri indirebilmek için geliştirilen Link Turbo teknolojisi de duyuruldu.
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Honor V40, 5G testlerinde hangi sonuçları aldı?
Resmi bilgilere göre Honor V40‘ın en yüksek indirme hızı 2.3 Gbps’ye ulaşıyor. Honor, basın toplantısında Honor V40, Oppo Reno 5 Pro ve iPhone 12 Pro‘yu içeren bir speedtest karşılaştırması gösterdi. Bu speedtest karşılaştırmasında cihazların arasındaki indirme hızları kıyaslandı. Ölçümler, China Unicom’un 5G ağında gerçekleştirildi. Sonuçlar, Honor V40‘ın indirme hızının 2 Gbps’yi aştığını gösterdi. Ulaşılan 5G hızı cihazın tepe indirme hızı değil, ortalama indirme hızıdır. Karşılaştırmaya katılan diğer telefonlar ise bu hızın yarısı kadar bir ortalama hız ile değerlendirildi.
Link Turbo teknolojisi nedir?
Link Turbo teknolojisi, yüksek bant genişliği kullanan ve daha hızlı internet bağlantısı gerektiren durumlarda kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, sorunsuz ağ bağlantısı sağlamak için hem 5G hem 4G hem de Wi-Fi ağını otomatik olarak kullanıyor. Honor‘un CEO’su Zhao Ming, Honor‘un donanım ve yazılım yeteneklerine dikkat çekti. Zhao Ming‘e göre, kullanıcılara mümkün olan en iyi performansın bu teknoloji ile sağlanması planlanıyor. Huawei‘den ayrılan ve yeni teknolojiler üretmeye çalışan Honor için şimdilik işlerin iyi gittiği söylenebilir.
Güncelleme
Microsoft Edge şifrelerin açığa vurulması durumunda uyaracak
Şifre yöneticisi veya çift aşamalı onaylama türü teknolojiler kullanılsa da şifrelerin ifşa edilmesi gibi bir durum yine de söz konusu. Microsoft ise Edge tarayıcısı için Şifre Ekranı denilen bir özellik getiriyor. Böylelikle bir sitedeki şifrenin ifşa olup olmadığını bulabilmek için sitelere bağlı kalınmak gerekmeyecek.
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Edge tarayıcısına kaydettiğiniz şifrelerin bir tanesinin üçüncü parti veri ihlaline dahil olması durumunda bu şifreyi değiştirmeniz için size bir uyarı gelecek. Böylelikle, özellikle de aynı şifre başka bir yerde de kullanılmış durumda ise, potansiyel tehlikelerin ihtimali daha azaltmış olacak.
Aslında bir açıdan bakacak olursak Microsoft burada da biraz geriden geliyor. Çünkü Google Chrome ve Firefox tarayıcıları buna benzer özelliklerini birkaç yıl öncesinde sunmuşlardı. Aynı şekilde 1Password ve LastPass gibi şifre yöneticileri de aynı işlevi görebiliyor. Ancak Microsoft’un sunacağı sistemin ilgi çeken başka bir kısmı da duruma nispeten daha değişik bir yaklaşım sergilemesi. Bu yaklaşım ise Homomorfik şifreleme ismi verilen özellik ile şirkettekiler de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü partinin şifrelere erişemeyecek olması.
Algoritmanın verileri korumasının yollarından birisi de bir bilgisayarın şifrelenmiş verilerle şifrelerini çözmeden etkileşime geçmesine imkan vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda, nispeten eski bir işlemciye sahip olanlar da dahil, geniş bir cihaz yelpazesi için de çalışır durumda. Dolayısıyla çok daha geniş bir topluluk Şifre Ekranı özelliğinden yararlanabilecek gibi duruyor.
Genel
Twitter Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını kapattı!
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin hesabını Uygur Türkleri için attığı “bebek yapma makineleri” tweet’inden sonra kilitledi.
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Tweet, insanlık kurallarını ihlal ediyordu
Bloomberg’in bildirdiğine göre Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğinin resmi hesabını, insanlık kuralları politikasını ihlal ettiğini söylediği bir tweet yüzünden kilitledi. İlk olarak 7 Ocak‘ta paylaşılan tweet, komunist Çin hükümetin işgali öncesinde Uygur Türkü kadınlarına “bebek yapma makineleri” olarak atıfta bulundu. Twitter tweet’i kaldırdı ve artık mevcut olmadığını belirten bir bildirimle değiştirdi. Ancak Twitter, hesap sahiplerinin hesapların kilidini açmadan önce kendi kurallarını ihlal eden tweetleri manuel olarak silmesini gerektirir.
Twitter, Bloomberg’e yaptığı açıklamada hesabın kilitlendiğini doğruladı. “İnsanlık kuralları politikamızı ihlal ettiği için bu Tweetle ve hesapla ilgili işlem yaptık” dedi. Platformun bir insan grubunun “din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik kökene dayalı olarak insanlıktan çıkarılmasını ve zorbalığı yasakladığını söyledi. ” Bu haber itibariyle, ABD’deki Çin Büyükelçiliği hesabından gelen son tweet atılalı neredeyse iki hafta oldu.
Mike Pompeo Çin’in yaptıklarına “soykırım” demişti
Çin, Sincan eyaletinde yani Doğu Türkistan‘da yaşayan Uygur Türkleri‘ne yönelik muamelesi nedeniyle şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve bir çok eleştirmen Uygur Türkü kadınlarının zorla kısırlaştırıldığını iddia etti. Bloomberg’in bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler bölgedeki toplama kamplarında 1 milyon kadar Uygur Türkü’nün tutuluyor olabileceğini tahmin ediyor. Salı günü, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygurlara yönelik muamelesinin “soykırım” anlamına geldiğini söyledi.
Pekin’de bir brifingde, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, büyükelçiliğin hesap kilidi nedeniyle “şaşırdığını” söyledi ve büyükelçiliğin “Sincan ile ilgili sahte raporları ve bilgileri” düzeltmeye çalıştığını söyledi. Çin Büyükelçiliği, ABD sayfasında hala görülebilen tweet’lerde, nüfus artışı ve Sincan’daki politikalarıyla ilgili raporları ve infografikleri paylaştı. Büyükelçilik, Çin’in eleştirilere karşı koyma çabalarının bir parçası olarak 2019’da Twitter’a katılmıştı.
Twitter daha önce eski ABD başkanı Donald Trump ve sosyal ağın Cumhuriyetçileri’ni haksız yere hedef alırken yabancı hükümetlerin politikalarını ihlal etmesine izin verdiğini iddia eden müttefikleri tarafından eleştirilmişti. Mayıs 2020’de, tweet’lerine yerleştirilen uyarı etiketlerine yanıt olarak Trump, sosyal ağın “Çin veya Radikal Sol Demokrat Parti tarafından yapılan tüm yalan ve propaganda konusunda hiçbir şey yapmadığını” iddia etti.
BBC News’in belirttiği gibi, Twitter daha önce İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in tweet’ini kaldırmıştı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve hükümetinin üyeleriyle ilgili hesapları da askıya almıştı.
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