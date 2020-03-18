Windows 10, 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin aylık bazda 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu da Windows 10‘un Temmuz 2015’te piyasaya sürüldüğü zamandan bu yana kadar geçen yaklaşık 5 yıllık süreçte katettiği yolu gösteriyor.

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Windows 10 işletim sistemi, 1000’den fazla üreticinin 80 binden fazla masaüstü/dizüstü bilgisayar modellerine ve Xbox oyun konsollara halihazırda güç veriyor. Açıklanan rakamlara göre Fortune 500 içerisinde bulunan şirketlerinin tamamı cihazlarında Windows 10‘u kullanıyor.

Microsoft, şu anda yaklaşık 18 milyon Windows Insider kullanıcısına sahip olduğunu da açıkladı. Fakat kullanıcıların ne kadarının aktif olduğu bilinmiyor. Şirket, Windows ile ilgili sorunların takip edilmesinde bu programına güvendiğini belirtti.

Microsoft, Windows 10‘un telefon ve tabletlerde kullanılabilmesini sağlayan bir mobil versiyonu olan Windows 10 Mobile‘ı da yayınlamıştı. Hatta 2000’li yılların telefon devi Nokia, bu konuda öncülük edip birçok modelini Windows Phone adı altında duyurmuştu. Fakat başarısız bir süreç geçiren sisteme 14 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm destek kesildi.

*Fortune 500: Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve ABD’deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurumun yayınlandığı yıllık bir liste.