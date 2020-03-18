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Windows 10, 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Windows 10

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin aylık bazda 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu da Windows 10‘un Temmuz 2015’te piyasaya sürüldüğü zamandan bu yana kadar geçen yaklaşık 5 yıllık süreçte katettiği yolu gösteriyor.

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Windows 10 işletim sistemi, 1000’den fazla üreticinin 80 binden fazla masaüstü/dizüstü bilgisayar modellerine ve Xbox oyun konsollara halihazırda güç veriyor. Açıklanan rakamlara göre Fortune 500 içerisinde bulunan şirketlerinin tamamı cihazlarında Windows 10‘u kullanıyor.

Microsoft, şu anda yaklaşık 18 milyon Windows Insider kullanıcısına sahip olduğunu da açıkladı. Fakat kullanıcıların ne kadarının aktif olduğu bilinmiyor. Şirket, Windows ile ilgili sorunların takip edilmesinde bu programına güvendiğini belirtti.

windows 10 mobile

Microsoft, Windows 10‘un telefon ve tabletlerde kullanılabilmesini sağlayan bir mobil versiyonu olan Windows 10 Mobile‘ı da yayınlamıştı. Hatta 2000’li yılların telefon devi Nokia, bu konuda öncülük edip birçok modelini Windows Phone adı altında duyurmuştu. Fakat başarısız bir süreç geçiren sisteme 14 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm destek kesildi.

*Fortune 500: Fortune dergisi tarafından hazırlanan ve ABD’deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurumun yayınlandığı yıllık bir liste.

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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy M21, 6000mAh batarya kapasitesi ile duyuruldu!

18 Mart 2020

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galaxy m21

Bugün itibariyle Samsung’un Galaxy M20 modelinin devamı olarak duyurduğu, Galaxy M21 Hindistan’da piyasaya sürüldü. Serinin önceki telefonuna kıyasla ciddi yenilikler kazanan model, üçlü arka kamera kurulumu ve Android 10 ile kutudan çıkacak.

Bellek ve depolama konularıyla beraber iki farklı seçeneği bulunacak olan model, 4 GB / 128 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki opsiyon ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Firmanın, Realme 6 ve Redmi Note 9 Pro cihazlarına karşı duyurduğu söylenen M21, bahsettiğimiz modellere yakın bir fiyatla satışa sunulacak.

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48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunduran modelde, 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise, 6000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryaya sahip olması gibi görünüyor. Ayrıca modelde parmak izi sensörünün arka kısımda konumlandırıldığını ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi bulundurduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 tüm özellikler

  • Ekran: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED
  • İşlemci: Exynos 9611
  • GPU: Mali-G72 MP3
  • RAM: 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)
  • Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)
  • Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
  • Ön Kamera: 20 MP
  • Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
  • İşletim Sistemi: Android 10, One UI 2.0
  • Ağırlık: 188 gram
  • Kalınlık : 8.9 mm

Tüm bunlara ek olarak model için, Midnight Blue ve Raven Black adında iki farklı renk çeşidi bulunacak.

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Akıllı Telefonlar

Daha büyük ekranlı iPhone 9 Plus geliyor!

18 Mart 2020

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Bu yıl daha ucuz bir iPhone modeli duyurmaya hazırlanan Apple, teknoloji tutkunlarına bir sürpriz daha yapabilir. Apple kaynaklarından ortaya çıkan iPhone 9 Plus, uygun fiyata büyük ekranlı iPhone arayanlar için çözüm olacak!

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iPhone 9 Plus, uygun fiyatlı iPhone modeli arayanları sevindirecek!

Steve Jobs döneminde yıllık tek iPhone modeli duyurması ile eleştirilen Apple, aradan yıllar geçtikçe bu düzenini değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Phone 11 serisiyle tam 3 yeni model duyuran marka, görünüşe göre bu yıl ürün grubunu daha da artıracak. 9to5Mac sitesinin haberine göre, iOS 14’e ait erken erişim kodlarında iPhone 9 Plus adlı yeni bir cihazın varlığı ortaya çıktı.

Bundan bir süre önce varlığı kesinleşen iPhone 9, uygun fiyatıyla iPhone SE’nin devam versiyonu olarak görülüyordu. iPhone 9 Plus ise giriş seviyesinde konumlandırılacak modelin daha büyük versiyonu olarak dikkat çekiyor. 5.5 inç ekrana sahip olduğu belirtilen Plus versiyonu, iPhone 11 serisinde kullanılan Apple A13 Bionic işlemci ile gelecek. Bunun yanı sıra fiziksel Touch ID butonu da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

Bu yıl Apple’ın iki adet ekonomik iPhone modeli geliştirmesinin altında ise ekonomik sebepler yatıyor. iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın yönünü daha ucuz telefonlara kırmasına sebep olabilir. Ancak iPhone 9 serisinin eski bir tasarım felsefesi barındırmasının tüketici tarafında nasıl bir etki yaratacağı ise bilinmiyor. Son olarak yeni modellerin 3-7 Haziran tarihleri arasındaki WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağını belirtelim.

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Yazılım

MacOS ile mutlaka kullanmanız gereken 5 uygulama!

18 Mart 2020

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MacOS işletim sistemli bilgisayarlarınızı olduğundan çok daha kullanışlı ve verimli hale getirecek 5 uygulamayı yazımızda sizler için listeledik.

5. CleanMyMac

CleanMyMac

MacOS işletim sistemli bilgisayarlar da uzun kullanım sonrası ağırlaşabiliyor. Ayrıca kaldırdığınız uygulamalardan kalan artık dosyalar da sisteminizi ağırlaştıran bir diğer unsur. Bu durumları yaşayanlar için tavsiye ettiğimiz CleanMyMac uygulaması, RAM temizleme, pil tasarrufu, sistem sıcaklığını ve işlemci yükünü göstermek gibi pek çok özellik sunuyor.

4. Tuxera Disk Manager

Bildiğiniz üzere macOS işletim sistemi NTFS formatındaki disklere dosya aktarım desteği vermiyor. Tuxera Disk Manager ile Windows işletim sistemli PC’leriniz ile kullandığınız ve NTFS formatını kullanan depolama çözümleriniz ile Mac’iniz arasında sorunsuzca dosya transferi yapmanız mümkün olacak.

Tuxera Disk Manager

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3. Open MTP

Open MTP uygulaması macOS işletim sistemli bilgisayar ile Android işletim sistemli telefon veya tablet kullanıcılarına hitap ediyor. Açık kaynak kodlu bu uygulama ile Android ve Mac cihazlara arasında 4 GB’dan büyük dosyalar da dahil tüm dosyaları USB kablo ile yüksek hızda transfer edebilirsiniz. Open MTP yazılımını link üzerinden indirebilirsiniz.

Open MTP

2. Parallels Desktop

Parallels Desktop uygulaması Mac üzerinde Windows işletim sistemini de kullanmak isteyenlerin çok beğeneceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Windows ve macOS işletim sistemlerini iç içe geçirerek her iki işletim sistemine de ihtiyaç duyan kullanıcılara performans kaybı yaşamadan oldukça verimli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Parallels Desktop

1. Magnet

Maalesef macOS işletim sistemi pencere yönetimi dendiğinde Windows’un yanında sınıfta kalıyor. Magnet uygulaması tam da bu konuya çözüm oluyor. Ekran bölme konusunda pek çok çözüm sunan Magnet uygulaması Mac’inizde mutlaka bulunması gereken bir uygulama.

Magnet

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