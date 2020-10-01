Windows 10 yakında sabit disk sağlığını gösterecek

Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü sabit disk sağlığına önem vermezken, kişisel verilerimizi depoladığımız bu disklerin aslında ne kadar önem arz ettiği sonucu ortaya çıkıyor. Disk sağlığını kontrol edebilen çok sayıda üçüncü parti program mevcut fakat Microsoft bizi bu dertten kurtaracak gibi görünüyor. Yakında Windows 10’a entegre edilmesi muhtemel olan bir araç sayesinde, depolama birimlerinin sağlığı direkt olarak izlenebilecek.

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Windows 10, sabit disk bozulmadan önce uyarı verecek

Söz konusu haber, ‘Windows 10 Insider Preview Build 20226’ duyurusundan hemen sonra Windows blog’larında paylaşıldı. ‘20226’ yapısı ile birlikte gelen özelliklerden birisi de disk izleme aracı oldu. Sabit diskler arızalanmadan önce bazı belirtiler gösteriyorlar fakat bunu birçok kişi fark edemiyor. Disk izleme aracı ile birlikte, depolama biriminde bir şeyler ters gittiğinde, Windows 10 direkt olarak uyarı sağlıyor olacak. İşletim sistemi, uyarı ile birlikte bir tavsiyede de bulunacak: “Verilerinizi yedekleyin!”

‘Ayarlar > Sistem > Disk birimlerini yönetin’ yolunu takip ederek, söz konusu özelliğe erişilebilecek. Windows 10 kullanıcıları üçüncü parti uygulamalarla uğraşmak zorunda kalmadan, verilerinin kaybolmaması adına işletim sistemi tarafından uyarılmış olacak. Bir kullanıcı, sabit disklerin bir kullanım ömürlerinin olduğunu bilmese bile, yeni güncellemeyle birlikte bu durumun önemsiz bir hal alacağı aşikar.

Güncelleme başka neler sunuyor?

‘20226’ yapısı ile birlikte, Windows 10’da bulunan ‘Telefonunuz’ uygulamasına da bazı yenilikler geliyor. Uygulama, birden fazla cihaz eklenmesi açısından çeşitli zorluklar yaşatıyordu. Son güncelleme ile birlikte; yeni bir cihaz eklemek, eski bir cihazı kaldırmak veya cihazlar arasında geçiş yapmak kolaylaşacak. Listedeki tüm cihazların mevcut duvar kağıtları gösterilerek, kolay tanımlama sağlanıyor olacak.

Insider versiyonunda bulunan tüm bu özelliklerin kararlı sürüme entegre edilerek dağıtılması bekleniyor. Kullanıcı verilerinin korunması adına önemli bir güncelleme olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.