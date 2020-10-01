Haber
Windows 10 yakında sabit disk sağlığını gösterecek
Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü sabit disk sağlığına önem vermezken, kişisel verilerimizi depoladığımız bu disklerin aslında ne kadar önem arz ettiği sonucu ortaya çıkıyor. Disk sağlığını kontrol edebilen çok sayıda üçüncü parti program mevcut fakat Microsoft bizi bu dertten kurtaracak gibi görünüyor. Yakında Windows 10’a entegre edilmesi muhtemel olan bir araç sayesinde, depolama birimlerinin sağlığı direkt olarak izlenebilecek.
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Windows 10, sabit disk bozulmadan önce uyarı verecek
Söz konusu haber, ‘Windows 10 Insider Preview Build 20226’ duyurusundan hemen sonra Windows blog’larında paylaşıldı. ‘20226’ yapısı ile birlikte gelen özelliklerden birisi de disk izleme aracı oldu. Sabit diskler arızalanmadan önce bazı belirtiler gösteriyorlar fakat bunu birçok kişi fark edemiyor. Disk izleme aracı ile birlikte, depolama biriminde bir şeyler ters gittiğinde, Windows 10 direkt olarak uyarı sağlıyor olacak. İşletim sistemi, uyarı ile birlikte bir tavsiyede de bulunacak: “Verilerinizi yedekleyin!”
‘Ayarlar > Sistem > Disk birimlerini yönetin’ yolunu takip ederek, söz konusu özelliğe erişilebilecek. Windows 10 kullanıcıları üçüncü parti uygulamalarla uğraşmak zorunda kalmadan, verilerinin kaybolmaması adına işletim sistemi tarafından uyarılmış olacak. Bir kullanıcı, sabit disklerin bir kullanım ömürlerinin olduğunu bilmese bile, yeni güncellemeyle birlikte bu durumun önemsiz bir hal alacağı aşikar.
Güncelleme başka neler sunuyor?
‘20226’ yapısı ile birlikte, Windows 10’da bulunan ‘Telefonunuz’ uygulamasına da bazı yenilikler geliyor. Uygulama, birden fazla cihaz eklenmesi açısından çeşitli zorluklar yaşatıyordu. Son güncelleme ile birlikte; yeni bir cihaz eklemek, eski bir cihazı kaldırmak veya cihazlar arasında geçiş yapmak kolaylaşacak. Listedeki tüm cihazların mevcut duvar kağıtları gösterilerek, kolay tanımlama sağlanıyor olacak.
Insider versiyonunda bulunan tüm bu özelliklerin kararlı sürüme entegre edilerek dağıtılması bekleniyor. Kullanıcı verilerinin korunması adına önemli bir güncelleme olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme 7 serisi, 7 Ekim’de Avrupa’ya geliyor!
Geçtiğimiz haftadan bu yana, Realme 7 serisinin Ekim ayında Avrupa’da piyasaya sürüleceğine dair bazı söylentiler bulunuyordu. Şirket bugün erken saatlerde bu söylentileri doğrulayan ilk teaserini yayınladı. Ardından birkaç saat sonra şirketin CEO’su Madhav Sheth, telefonun 7 Ekim’de Avrupa’da lansman ile tanıtılacağını açıkladı. Realme, söylentilere göre Realme 7 ve Pro modelini bölgeye getirecek. Global varyantların, Hint varyantlardan farklı olarak NFC desteği ile gelmesi bekleniyor.
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Realme 7 serisi ile orta sınıfta neler değişecek?
Realme 7 serisi, şirketin Redmi Note 9 serisine cevabı olarak piyasaya sürüldü. Serinin taban modelinin sunduğu yüksek tazeleme hızı ve Pro modelde bulunan 65W hızlı şarj ile birlikte kullanıcılara orta segmentin üstünde özellikler sunuluyor. Serinin Pro modeli, Realme’nin 65W hızlı şarj sunan ilk orta segment telefonu oldu. Şirketin temel hedefi yüksek hızlı şarjı orta ve alt segmentte yaygınlaştırmak. Samsung‘un bazı amiral gemilerinde bulunan 30W hızlı şarja karşılık Realme‘nin orta segmentte bu değerleri vermesi oldukça önemli bir adım.
Her iki telefonda ön tarafta nokta delik tasarımlı bir panel kullanıyor. Fakat bu ekran taban modelde LCD iken Pro modelde AMOLED olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde taban model Helio G95 yonga seti kullanırken Pro model Snapdragon 720G yonga setini kullanıyor. Her iki telefonun da 64 MP ana kamerası ve 16 MP selfie kamerası mevcut. 7 Ekim tarihinde gerçekleşecek resmi lansmanda tüm detayları öğreneceğiz.
Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
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İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Poco C3 tanıtım tarihi açıklandı!
Poco C3 tanıtım tarihi belli oldu. Firma Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın 6 Ekim tarihinde tanıtılacağını duyurdu.
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Poco C3, 6 Ekim tarihinde tanıtılacak!
Xiaomi’nin alt firmaları arasında yerini alan Poco, yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. C serisinin ilk modeli olarak karşımıza çıkacak akıllı telefonun tanıtım tarihi firmanın yaptığı duyuru ile birlikte ortaya çıktı. Poco Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, akıllı telefon 6 Ekim tarihinde kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları veya teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefon şu an için bazı söylentiler dışında herhangi bir bilgi sunmamakta.
👀3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.
Know more: https://t.co/FgindDwGMo
3👁️👁️👁️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o
— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 1, 2020
Redmi 9C modelinin varyasyonu olacağı düşünülen Poco C3, söylentilere göre MediaTek yapımı Helio G35 işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan yine Redmi 9C ile alakalı yapılan yorumlara göre akıllı telefon toplamda dört adet kameraya üzerinde yer verecek. Ön kameranın 5 MP olacağı düşünülürken, arka kameraların sırasıyla 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olacağı iddia edilmekte. 6.5 inçlik HD+ ekran paneline sahip olması beklenen akıllı telefonun, damla çentik veya delikli ekrana sahip olup olmayacağı ise henüz belli değil. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı düşünülen akıllı telefon 10W değerinde şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayabilir. Bakalım cihaz gerçekten de Redmi 9C modelinin bir varyasyonu olarak mı karşımıza çıkacak bekleyip göreceğiz.