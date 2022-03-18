Winamp yeniden canlanıyor, ama beklediğiniz şekilde değil. Winamp, ikonik Winamp medya oynatıcı görünümünü bir NFT olarak açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Duyuru, eşler arası dosya paylaşım aracı LimeWire‘ın bir NFT pazarına dönmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Şirkete göre Winamp Vakfı, klasik Winamp efsane arayüzünü 16 Mayıs’ta bir NFT olarak piyasaya sürecek. NFT, 22 Mayıs’a kadar OpenSea‘de açık artırmaya çıkacak. Winamp, orijinal Winamp arayüzüne dayalı 20 NFT sanat eseri de satacak. Toplam 1997 türevli 20 dijital sanatçıdan oluşak.

Ayrıca Winamp, birincil satıştan elde edilen gelirin %80’inin Winamp Vakfı‘na gideceğini söyledi. Daha sonra fonları hayır projelerine yeniden dağıtacak.