MP3’ler, müzik dinleme alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirdi. Birçok kişi için MP3’lerle büyümek, popüler oynatıcı Winamp ile büyümek anlamına geliyordu. Ancak zamanla yazılım tercihlerimiz değişti ve Winamp radarımızdan çıktı. Ancak geçen Nisan ayında, mevcut sahipleri yeni bir görünüm ve işlevsellik ile Winamp’ı yeniden başlattıklarını duyurdular. Bu yenilikler arasında, yerel parçaların yanı sıra yeni Fanzone streaming servisine erişim ve yeni müzik tüketim çağını eskiyle birleştirmek yer alıyor. Ve şimdi nihayet Winamp’ın beta sürümü test edilebilir durumda.

Bu, Winamp’ın Android’de ilk kez kullanılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü eski uygulama on yıl önce sessizce Play Store’dan kaldırılmıştı. Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi modern müzik ve podcast akış servisleri, Winamp’ın bir zamanlar sunduğu tüm yerel sesleri çalma ve düzenleme işlevini doldurdu. Ancak Winamp, 5 Temmuz’da sınırlı kapasiteli bir kapalı beta ile akıllı telefonlara geri döndüğünü duyurdu.

Yeni özelliklerin belki de en önemlisi, Fanzone olarak adlandırılan özelliktir. Bu özellik, bağımsız sanatçıların sadece etkileşim kurabilecekleri ve hayranlarına doğrudan mal satabilecekleri bir platform sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni akış hizmeti için şarkı kütüphanelerini barındırabilecekleri bir yol olarak hizmet veriyor. Hayranlar, müziklerini dinlemek için her sanatçıya ayda 1 dolar ödeyebilirler.

