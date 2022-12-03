İnternetin demokratikleştirilmesi ne demek? İnternetin sahibi kim? gibi soruları TurkNet CEO’su Cem Çelebiler aktarıyor.

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Kafama takılan bazı sorular var.

Bunlardan ilki internetin demokratikleştirilmesi kavramı. Demokratikleştirilen internetin insanlığa faydası.

Diğeri de daha çok insanın internet kullanabilmesi için ucuzlaması gereken tarifeler. Yani internetin sahibi kim, kim üretiyor ki fiyatın düşmesini kimden beklemeliyiz? İnternetin maliyeti tam olarak nedir?

Bu videoda kafamdaki soruları TurkNet CEO’su Cem Çelebiler’e yöneltiyorum ve temel bazda cevaplar rica ediyorum. Amacım internete bağlanma kavramını fiyat ve hız kıyaslaması dışında tartışabilmek. “İnternet devrimi” denilen tanımlamanın temel taşlarını anlayabilmek.