Genel
Wi-Fi 6 nedir ve avantajları nelerdir
Bu yazımızda Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar nelerdir; Wi-Fi 6 bize ne gibi yenilikler sunuyor; çalışma mantığı nedir gibi sorulara yanıtlar vereceğiz. Meraklılar için, teknik içerikleri, daha kolay anlaşılabilmesi adına olabildiğince basit bir yolla anlatmaya çalışacağız.
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Wi-Fi 6 nedir?
Bir süredir adını sıkça duymaya başladığımız Wi-Fi 6 yeni bir “kablosuz bağlantı” standardı. Örnek olarak aklınıza 5G de gelebilir fakat karışıklık olmaması adına belirtelim; 5G, kablosuz bağlantı standardından ziyade, mobil cihaz ve operatör arasındaki bir “mobil bağlantı” standardı. Wi-Fi 5 günümüzde yaygın olarak kullanılıyor; Wi-Fi 6 ise hızla gelişen teknoloji sektöründe; internete ihtiyacı artan cihaz sayısından dolayı yükselen bant genişlikleri ve azalan stabilizasyona; Wi-Fi 5 teknolojisinin yeterli cevabı verememesi ve daha hızlı bağlantı üzerine artan talep dolayısıyla geliştirildi. Tekrardan hatırlatalım W-Fi 6 ve 5 şeklinde yapılan isimlendirme bu standartların son kullanıcı bazında kolay tanımlanabilmesi için yapılan isimlendirmeler; Wi-Fi 5’in gerçek adı 802.11 AC olmakla beraber Wi-Fi 6’nın gerçek adı 802.11 AX.
Wi-Fi 6 ne kadar hızlı?
Wi-Fi 5 üzerinden kurulan bir bağlantı 3.5 Gbps hıza kadar destek sunabilirken; Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantı 9.6 Gbps hıza kadar erişebiliyor. Tabiki bu veriler kağıt üzerindeki teorik veriler. Gerçek hayatta bu hızlara erişmeniz olası değil ama bu verilerden görebildiğimiz kadarıyla Wi-Fi 6 teknolojisi Wi-Fi 5’ten 2.7 kata kadar daha hızlı bağlantı sunabiliyor.
Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar neler
Elbette iki teknoloji arasındaki tek fark sundukları hız değil. Wi-Fi 6 daha çok cihazı, aynı anda, daha stabil ve daha hızlı bir şekilde internete bağlı tutabiliyor. Ayrıca Wi-Fi 6’nın bant genişliği 5’ten dört kat daha fazla. Böylece aynı anda daha çok cihaz internete bağlandığında Wi-Fi 6 bu yükü kaldırabiliyor ve yavaşlamalar yaşanmıyor. Bunu çift yönlü bir yol ve bu yolda gidip gelen kamyonlar gibi düşünebilirsiniz. Wi-Fi 6 dört şeride sahipken Wi-Fi 5 sadece bir şeride sahip. Bu sayede Wi-Fi 6’da aynı anda dört kamyon karşıya yük taşıyabiliyorken; Wi-Fi 5’te sadece bir kamyon yük taşıyabiliyor.
Güvenlik konusunda ise, arttırılan güvenlik protokolleri ile ve WPA 2’den, WPA 3’e geçişle beraber; modeminize dışarıdan yapılabilecek yetkisiz erişim girişimleri zorlaşacak.
Bir diğer önemli nokta ise güç tüketimi. Wi-Fi 6 üzerinden gerçekleştirilecek bağlantılarda cihazlar daha az enerji harcayarak birbirleriyle bağlantı kurabilecek. Bu da modeminizin daha az elektrik tüketimi yapması ve telefonunuzun şarjının daha geç bitmesi gibi avantajları beraberinde getirecek.
Wi-Fi 6 teknolojisini kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor
Cevap oldukça basit. Tıpkı Bluetooth teknolojisinde olduğu gibi; modeminizin ve cihazınızın Wi-Fi 6 destekli olması bunun için yeterli. Bunu anlayabilmeniz için şu logoyu görmeniz yeterli olacaktır.
Bunun yanı sıra Wi-Fi 6 destekleyen cihazlardan bazıları:
- iPhone 11 serisi
- Samsung Galaxy 10 serisi
- Samsung Galaxy S20 serisi
- Samsung Galaxy Note 10 serisi
- Xiaomi Mi 10 serisi
- Black Shark 3 serisi
Tekrar hatırlatalım bu cihazlara sahip olmanız Wi-Fi 6 kullanabilmek için yeterli değil; aynı zamanda modeminizin de Wi-Fi 6 destekli olması lazım.
Genel
2020 Toyota GR Yaris, Avrupa’da satılmaya başlanacak!
Toyota, yeni hot-hatch modeli GR Yaris için Avrupa‘da ön siparişleri almaya başladı. Fakat araç, pek de ucuz olmayacak fiyatlarla alıcılarının karşısında olacak.
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İlgili müşteriler bulundukları ülkelerin, Toyota‘ya ait yerel resmi web sitesi üzerinden ön sipariş kaydı yaptırabilecekler. Fiyatlara gelecek olursak, örneğin Almanya‘yı ele alalım. Fiyatlar 33 bin 200 € gibi bir seviyeden başlıyor. Bu da demek oluyor ki Almanya‘da satılan Renault Megane RS‘ten 2 bin € ve yeni BMW 3 serisinden ise yaklaşık 3 bin € kadar daha ucuz. Bu fiyatları göz önünde bulundurursak, 2020 GR Yaris’in ne denli pahalı olduğunu anlaşılıyor.
Ralli DNA’sından ilham alarak geliştirilen 2020 GR Yaris, turboşarjlı 1.6 litrelik 3 silindirli motora sahip. 261 beygir güç ve 360 Nm torku, 6 ileri manuel şanzımanla dört tekerleğine birden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 5.5 saniyenin altında tamamlayabilen aracın maksimum hızı ise 230 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
2020 GR Yaris’in Japonya versiyonu ise biraz daha güçlü. Temelde Avrupa versiyonuyla aynı motoru kullansa da, ufak tefek iyileştirmeler sunuyor. Bu aracın performans değerleri ise 268 beygir güç ve 370 Nm tork şeklinde açıklandı.
Dizi/Film/Kitap
HBO duyurdu, The Last of Us dizisi geliyor
HBO, Sony’nin The Last of Us adlı başarılı oyununun dizisini çekeceğini duyurdu. Chernobyl‘in yapımcısına emanet edilen dizi, HBO’da yayınlanacak.
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PlayStation tarihinin en sevilen oyunlarından birisi olan The Last of Us resmen dizi oluyor. Bugün yapılan duyuruya göre The Last of Us dizisi, Game of Thrones‘un yapımcı kanalı olan HBO’da yayınlanacak.
Son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3’e çıktı. Bunun ardından PlayStation 4’e de çıkış yapan oyun, özellikle hikayesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı.
HBO, The Last of Us dizisiyle ilgili bilgileri resmi Twitter hesabından duyurdu. Ancak söz konusu dizinin yayın tarihi şu an için belli değil.
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2019’un popüler mini-dizisi Chernobyl’in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin başına getirilmiş durumda. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.
Sony, geçen yıl ünlü oyun serilerini TV ekranlarına getirecek PlayStation Productions’ı kurmuştu. Burada The Last of Us, God of War, Uncharted gibi oyun serilerini TV ve sinemaya uyarlamayı hedefleyen şirket, bu noktada ilk adımları atmaya başladı. Yakında çekimleri başlayacak olan Uncharted filmi, PlayStation Productions’ın ilk sinema çalışması olacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro Geekbench’te görüntülendi.
Xiaomi‘nin fiyat performans cihazları olan Redmi Note serisi, yeni telefonlarına kavuşuyor. Edinilen bilgilere göre serinin kuvvetli telefonu olarak adlandırılan Redmi Note 9 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Bazı teknik özellikler ortaya çıktı
12 Mart tarihinde Hindistan‘da tanıtımı yapılacak cihazlardan biri olan Redmi Note 9 Pro, özellik olarak Redmi Note 9‘un abisi sayılıyor. Keza Geekbench sonuçları ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. cihazın 6 GB RAM ve Android 10 ile geleceği testler sayesinde kesinleşti. Buna rağmen 4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine de cihazın sahip olacağı belirtiliyor. Tek çekirdek performansında 569, çoklu çekirdek performansında da 1755 puan alan cihaz, bizleri Snapdragon 720G ile karşılayacak gibi gözüküyor. Arka panelde dörtlü kamera sistemi ile gelecek cihaz kamera konusunda orta seviye telefonlar arasında ki yarışta iddialı. Cihazın Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro cihazlarında daha önce gördüğümüz kamera modülüne benzer bir görüntü ile karşımıza çıkacağı da gelen bilgiler arasında.
Detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan cihazın performansı konusunda en verimli yorumlar tanıtımdan sonra yapılabilecek gibi gözüküyor. Redmi‘nin de bazı özellikler ve cihaz performansı hakkında ufak detaylar vermesi heyecanı arttırıyor. Zira önceden verilen detaylarda ilk olarak cihazın oyunlarda etkileyici bir performans ile karşımıza çıkacağı belirtildi. Ayıca şarj konusunda da eşi benzeri görülmemiş şeklinde bir yorum firma tarafından paylaşılmış. Fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan Redmi Note ailesinin yeni üyeleri 12 Mart tarihinde görücüye çıkacak.