Wi-Fi 6 nedir ve avantajları nelerdir

Bu yazımızda Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar nelerdir; Wi-Fi 6 bize ne gibi yenilikler sunuyor; çalışma mantığı nedir gibi sorulara yanıtlar vereceğiz. Meraklılar için, teknik içerikleri, daha kolay anlaşılabilmesi adına olabildiğince basit bir yolla anlatmaya çalışacağız.

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Wi-Fi 6 nedir?

Bir süredir adını sıkça duymaya başladığımız Wi-Fi 6 yeni bir “kablosuz bağlantı” standardı. Örnek olarak aklınıza 5G de gelebilir fakat karışıklık olmaması adına belirtelim; 5G, kablosuz bağlantı standardından ziyade, mobil cihaz ve operatör arasındaki bir “mobil bağlantı” standardı. Wi-Fi 5 günümüzde yaygın olarak kullanılıyor; Wi-Fi 6 ise hızla gelişen teknoloji sektöründe; internete ihtiyacı artan cihaz sayısından dolayı yükselen bant genişlikleri ve azalan stabilizasyona; Wi-Fi 5 teknolojisinin yeterli cevabı verememesi ve daha hızlı bağlantı üzerine artan talep dolayısıyla geliştirildi. Tekrardan hatırlatalım W-Fi 6 ve 5 şeklinde yapılan isimlendirme bu standartların son kullanıcı bazında kolay tanımlanabilmesi için yapılan isimlendirmeler; Wi-Fi 5’in gerçek adı 802.11 AC olmakla beraber Wi-Fi 6’nın gerçek adı 802.11 AX.

Wi-Fi 6 ne kadar hızlı?

Wi-Fi 5 üzerinden kurulan bir bağlantı 3.5 Gbps hıza kadar destek sunabilirken; Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantı 9.6 Gbps hıza kadar erişebiliyor. Tabiki bu veriler kağıt üzerindeki teorik veriler. Gerçek hayatta bu hızlara erişmeniz olası değil ama bu verilerden görebildiğimiz kadarıyla Wi-Fi 6 teknolojisi Wi-Fi 5’ten 2.7 kata kadar daha hızlı bağlantı sunabiliyor.

Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar neler

Elbette iki teknoloji arasındaki tek fark sundukları hız değil. Wi-Fi 6 daha çok cihazı, aynı anda, daha stabil ve daha hızlı bir şekilde internete bağlı tutabiliyor. Ayrıca Wi-Fi 6’nın bant genişliği 5’ten dört kat daha fazla. Böylece aynı anda daha çok cihaz internete bağlandığında Wi-Fi 6 bu yükü kaldırabiliyor ve yavaşlamalar yaşanmıyor. Bunu çift yönlü bir yol ve bu yolda gidip gelen kamyonlar gibi düşünebilirsiniz. Wi-Fi 6 dört şeride sahipken Wi-Fi 5 sadece bir şeride sahip. Bu sayede Wi-Fi 6’da aynı anda dört kamyon karşıya yük taşıyabiliyorken; Wi-Fi 5’te sadece bir kamyon yük taşıyabiliyor.

Güvenlik konusunda ise, arttırılan güvenlik protokolleri ile ve WPA 2’den, WPA 3’e geçişle beraber; modeminize dışarıdan yapılabilecek yetkisiz erişim girişimleri zorlaşacak.

Bir diğer önemli nokta ise güç tüketimi. Wi-Fi 6 üzerinden gerçekleştirilecek bağlantılarda cihazlar daha az enerji harcayarak birbirleriyle bağlantı kurabilecek. Bu da modeminizin daha az elektrik tüketimi yapması ve telefonunuzun şarjının daha geç bitmesi gibi avantajları beraberinde getirecek.

Wi-Fi 6 teknolojisini kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor

Cevap oldukça basit. Tıpkı Bluetooth teknolojisinde olduğu gibi; modeminizin ve cihazınızın Wi-Fi 6 destekli olması bunun için yeterli. Bunu anlayabilmeniz için şu logoyu görmeniz yeterli olacaktır.

Bunun yanı sıra Wi-Fi 6 destekleyen cihazlardan bazıları:

iPhone 11 serisi

Samsung Galaxy 10 serisi

Samsung Galaxy S20 serisi

Samsung Galaxy Note 10 serisi

Xiaomi Mi 10 serisi

Black Shark 3 serisi

Tekrar hatırlatalım bu cihazlara sahip olmanız Wi-Fi 6 kullanabilmek için yeterli değil; aynı zamanda modeminizin de Wi-Fi 6 destekli olması lazım.