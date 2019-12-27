İnceleme
Uzay mekiğine benzeyen, Wi-Fi 6 destekli router! (TP-Link AX6000)
TP-Link AX6000 router inceleme videomuzda, hem tasarımı hem de Wi-Fi 6 destekleyen yapısıyla öne çıkan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.
TP-Link AX6000 inceleme
Tasarımsal açıdan, bugüne kadar gördüğümüz en büyük router modellerinden biri olan AX6000, adeta bir uzay mekiğine benziyor. Ürünün üzerinde yüksek performanslı 8 adet anten yer alıyor. Ayrıca arka tarafına baktığımızda tam 8 adet gigabit ethernet yuvasıyla birlikte 2.5 Gigabit destekli bir WAN yuvası görüyoruz. Bu da evinde veya iş yerinde yüksek hızlı bir ağ bağlantısı kurmak isteyenler için oldukça başarılı.
Modelin üzerinde hem Type-A formunda USB 3.0 yuvası hem de yeni nesil ürünler için bir tane USB Type-C yuvası konumlandırılmış. Bu sayede ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünleri kolayca router üzerinde kullanabiliyorsunuz. Son olarak bir de WPS, Wi-Fi ve LED tuşlarının router üzerinde yer aldığını da belirtelim.
TP-Link AX6000 modelinin en büyük özelliği 802.11ax standartını yani bir başka deyişle Wi-Fi 6 standartını destekliyor olması. Peki, Wi-Fi 6 özellikleri neler?
Wi-Fi 6 ile neler geliyor?
Wi-Fi 6’nın en önemli özelliklerden biri, ağa çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi ve sayı artmasına rağmen yüksek performansı alabilmemiz. Bununla birlikte daha yüksek bir bant genişliği sunuyor ama aynı zamanda akıllı bir bant yönetimi de yapıyor. Kullandığınız cihazların ihtiyaçlarına göre bant genişliğini ayarlayarak en verimli şekilde ağ bağlantısını deneyimlemenize olanak sağlanıyor.
Wi-Fi 6 ile kablosuz gecikme süresi oldukça düşük, bu da oyun oynayan kablosuz ağ üzerinden farklı işlemler yapanlar için oldukça önemli. Bizim incelediğimiz AX6000 modelinin ulaşabildiği teorik hızlar 5 GHz bandında 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps olarak sıralanıyor.
TP-Link AX6000 kurulumu ve ek özellikleri
Modeli kurmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Bluetooth bağlantısı aracılığı ile, iOS veya Android platformunda bulunan TP-Link Tether mobil uygulamasını kullanmak. Bu uygulama ile hem kurulumu hem de sonrasında tüm ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak tabii ki dilerseniz daha geleneksel bir yöntem olan tarayıcı üzerinden router arabirimine ulaşarak da bunları gerçekleştirebilirsiniz.
Öte yandan kurulum sonrasında TP-Link’in AX6000 modeliyle sunmuş olduğu bazı ekstra özellikler de var. Arabirimde HomeCare adıyla yer alan bu alanda, Trendmicro’nun sunmuş olduğu bir dahili anti-virüs yazılımı ve ek özellikler sunuluyor. Ebeveyn kontrolü ile, çocuğunuzun gireceği web sitelerini veya sosyal ağları filtreleme, kaç saat internet kullanacağını limitleme ve bunları tarihe göre programlama gibi özellikler var.
Donanım
EN SERİN KART! | Z390 AORUS MASTER incelemesi
Z390 Aorus Master incelemesi ile karşınızdayız. Z390 anakart ailelerinin en serini olan kartın detayları videomuzda
İlginizi çekebilir; TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
Intel’in Z390 çipsetini barındıran üst seviye anakartlardan biri olan Z390 AORUS MASTER, Intel’in LGA 1151 yapısındaki 8. ve 9. nesil işlemcilerini destekliyor. Ayrıca sizlere daha önce tanıttığımız Intel Optane teknolojisine de tam destek veren anakart, tam bir performans canavarı sistemler için dizayn edilmiş.
Tam bir kalkan gibi görünüyor. Anakartın ön yüzünde ve arka yüzünde hem koruma hem de ısı kontrolünü doğru sağlamak ve kartı serin tutmak adına plakalar ve bloklar mevcut.
Z390 AORUS MASTER
Sadece bu soğutma blokları, yaprakları ve plakaları değil, aynı zamanda bu parçaların artında yer alan termal pedler de ısı dağılımı konusunda önemli oranda yardımcı oluyor. MOSFED’lerin bulunduğu alanda görülüyor. 12+2 fazlı bir MOSFED sistemi yer alan kartta 12 adedi işlemci +2 fazı ise işlemcinin grafik yongasını beslemek için konumlandırılmış. Bu mosfedler sayesinde her çekirdeği 5 GHz’in üzerine çıkabilecek performansta kullanmak mümkün kılınıyor.
Bu anakartın yüksek performans ve hız aşırtma işlemlerinde stabil performans için ise 8+8 yapıda CPU güç bağlantısı yer alıyor. Ancak normal kullanımlarda sadece soldaki 8 pinli bağlantıyı kullanabilirsiniz. İki bağlantıyı da sağlamanıza gerek yok.
Bu soğutma işinde gerçekten iddialı olan Gigabyte mühendisleri, bu kadar sağlam soğutma bileşenleri sayesinde Z390 çipsetini destekleyen tüm anakartlar arasında en serin çalışabilen anakartı üretmeyi başarmışlar. Evet, hız aşırtma ya da yüksek performans kullanımlarında en önemli detaylardan olan ısı noktasında dünyanın en serin çalışabilen z390 anakartı bu arkadaşlar.
Soğutmadan bahsetmişken PWM girişlerinden de bahsetmeliyiz. 8 adet PWM fan girişi yer alan bu bağlantılar hibrit bağlantı ile rahat kullanım imkanı sunuyor.
Bol bol yuva yer alıyor
Bellek slotlarına baktığımızda 4 adet ayrılmış bölüm yer aldığını görüyoruz. Ancak bu bölümler Dual Armor olarak adlandırılan metal kaplama ile korunuyor. XMP profilleri ile 4.400 MHz ve sonrasında çıkacak hızlara çıkabilen bellekleri de destekleyen Z390 AORUS MASTER, bu koruma kalkanları ile belleklerinizin daima sağlam kalmasını sağlıyor.
PCI-e bölümlerine baktığımızda 3 adet PCI-e 3.0 x16, 3 adet de PCI-e 3.0 x1 yuvalarını görmekteyiz. x16 arabirimini destekleyen slotlarda yine dual armor teknolojisiyle sağlamlık ön plana çıkarken, çoklu kullanımlarda x16, x8 ve x4 olarak kullanım sağlıyor.
Yine bir diğer dikkat çeken elementler ise özel termal pedler ve koruma kalkanı ile gelen M.2 SSD yuvaları oluyor. Bu yuvalardan ikisi 22110 tipinde iken üçüncü ve en alttaki bölüm ise 2280 tipinde. Bunun yanı sıra 6 adet sata 6 GB/sn destekli yuvalar da göze çarpıyor.
Bağlantı tarafında üzerinde 4 adet USB 2.0, iki adet USB 3.1 Gen1, 4 adet de 1i Tip-C olmak üzere 3.1 Gen2 bağlantıları yer alıyor. Ayrıca Gigabit anten bağlantısı, altın kaplamalı ses çıkışları ve dijital ses çıkışı, HDMI çıkışı ve RJ45 bağlantılarını gösteriyor. Ayrıca güç ve Clear CMOS tuşları da yer alıyor. Bu arada bu anten bağlantısında yer alan Intel’in 9560NGW modemi hali hazırlda her iki bandda da çift band desteği sunarken, ilerleyen dönemlerde örneğin Wi-Fi 6 modem ile değiştirme imkanı da sunuyor.
Ön panel bağlantıları için ise 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.1 Gen1 ve bir adet de USB 3.1 Gen 2 Tip-C bağlantılarını görmekteyiz.
Ayrıca bu kadar üst düzey bir anakartta ses konusunda da Hi-Fi desteği sağlanıyor. Bunu ESS ES9118 DAC’ı ile ve WIMA ve Nichicon konvensatörler sağlıyor. Realtek’in en son ALC1220 Codec’i ile de yüksek ve çevresel ses alabilmek mümkün oluyor.
İnceleme
Fiyat performans oyuncu kulaklığı: Corsair HS35 Stereo inceleme
Corsair HS35 Stereo inceleme videomuzda, şirketin bugüne kadar ürettiği en uygun fiyatlı kafa üstü kulaklıklarından birine yakından bakıyoruz.
Corsair HS35 Stereo inceleme
Nispeten daha uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı olduğu için, Corsair HS35 Stereo modelinin dış tasarımında genel olarak plastik malzeme kullanılmış. Ancak tabii ki kulaklıkları ayarladığımız yan gövde metal malzeme. Kulaklık bu sayede sadece 250 gram ağırlığında ve gerçekten çok hafif. Ayrıca başınızı destekleyen yastıkla beraber kulaklık pedlerinin dokusu, modeli oldukça konforlu yapmış.
Bizim incelediğimiz model siyah renkti. Ancak yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere kulaklığın farklı modelleri de yer alıyor. Bahsettiğimiz renk değişimleri kulaklığın sadece üst kafa bandında ve kulaklık pedlerinde söz konusu. Onun dışında kulaklığın diğer bölümleri yine siyah renkte kalıyor. Corsair HS35 Stereo modelinde harici bir mikrofon yer alıyor. Kullanmadığınızda bu mikrofonu çıkartabiliyorsunuz. Videomuzda mikrofon üzerinden yaptığımız ses kaydını dinleyebilirsiniz. Discord sertifikalı mikrofon, ürünün fiyatını da düşündüğümüzde gayet iş görür bir seviyede.
Ürünün belki de gördüğümüz en büyük eksisi, yüksek ses seviyesinde sesi dışarıya çok veriyor olması. Eğer ofis ortamı gibi farklı insanlarla beraber aynı ortamı paylaşıyorsanız, bu durum sorun olabiliyor.
Ses performansında ise 50 mm’lik neodinyum sürücüler karşımıza çıkıyor. Bununla beraber 32 Ohm empedans ve 20 ila 20.000 Hz arasında değişen bir frekans aralığı sunuluyor. Ürünün ses performansı, bu fiyat segmentindeki bir ürüne göre gayet başarılı. Oyun oynarken veya müzik dinlerken tiz ve mid sesler oldukça dengeli, temiz bir şekilde aktarılıyor. Ancak bass konusunda modelin pek iddialı bir yapıda olmadığını belirtelim.
Aksesuar
Fiyat-performans oyuncu faresi arayanlara: ROG Gladius II Core
ROG Gladius II Core, sadece oyun odaklı ve rahat yapısı ile hafif ve ergonomik oyuncu faresi arayanlar için geliştirilmiş.
İlginizi çekebilir; Gamepad gibi fare: ROG Chakram incelemesi
ROG ailesiyle oyuncuların gönlünde taht kuran Asus’un bu aileye ait çok fazla fare çeşitliliği mevcut. Yenilikçi ve modüler bir model arayanlar için daha önce ROG Chakram’ı incelemiştik. Şimdi ise sade, hafif, ergonomik ve tam oyunculara yönelik bir ürün ile karşınızdayız. ROG Gladius II Core, sevilen Gladius ailesinin en yeni üyelerinden biri.
Tam bir FPS faresi
ROG Gladius II Origin modeline göre alt RGB ledlerinin eksik olduğu bu model özellikle FPS oyuncuları için ideal bir tasarıma sahip. Hızlı ve hassas takip için 6200 DPI’a kadar seçenek sunan, oyuncu sınıfı PAW3327 optik sensör barındıran modelde, sağ ve sol tuşları da birbirinden bağımsız olarak ayarlanmış.
Aynı zamanda saniye başına 220 inç’e kadar takibi (IPS), 30g ivmeye kadar sağlayarak, FPS oyuncuları için gereken özellikleri barındırdığını da belirtelim. Sadece üç adımda kolayca değiştirebileceğiniz anahtarlara sahip olan Gladius II Core birçok ROG farelerinde olduğu gibi Omron D2F ve D2FC serisi anahtarlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bu sayede 50 milyon tıklama ömrünü yitiren anahtarları kolayca değiştirebilirsiniz.
Ergonomik tasarım, rahat kullanım
Ayrıca ergonomik yapısıyla ele tam oturan Gladius II Core büyük ya da küçük ellerde de rahat tutuş imkanı sunarken tam kavrama, pençe ya da parmak ucu tarzı kullanımlarda da sorunsuz bir deneyim vadediyor.
Elbette bir oyuncu faresi olması nedeniyle Aura Sync RGB aydınlatma desteğine de sahip olan bu oyuncu faresinde ROG logosu üzerinde ve kaydırma tekerleği yanlarında diğer Aura Sync destekli ürünleriniz ile senkron edebileceğiniz bir donanım mevcut. Bunu da Armoury II üzerinden kontrol edebilir, DPI atamalarını yapabilirsiniz.
ROG Gladius II Core tam size göre!
Genel olarak baktığımızda çok ucuz diyemesek de fiyatına göre oldukça yeterli özellikler sunuyor olması sayesinde tam bir fiyat-performans ürünü olduğunu düşünüyoruz. Tutuş rahatlığı ile tam bir ergonomik fare olan Gladius II Core önerilerimizden biri olmayı başarıyor.