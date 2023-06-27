WhatsApp, kullanıcıların istenmeyen aramaları reddetmesini kolaylaştırıyor. Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması artık kullanıcıların bilinmeyen kişilerden gelen spam aramaları susturmasını sağlayan yeni bir özellik aldı.

Bu aramalar kişi listenizde kayıtlı olmayan numaralardan da gelebilir. Bu özellik geçen hafta başında duyurulmuştu ve WhatsApp’ın hem Android hem de iOS için mobil uygulamalarının kararlı sürümlerinde mevcut. Kullanıcılar bilinmeyen numaralardan gelen bir aramayı kaçırdıklarında kolayca görüntüleyebilecekler.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuruda, WhatsApp kullanıcılarının bilinmeyen kişilerden gelen aramaları susturmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik şu anda hem Android hem de iOS için WhatsApp’ın kararlı sürümlerinde mevcut.

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Kullanıcılar bu çağrıları almaya devam ederken ya da cevapsız çağrı bildirimini görmezlerse, bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları susturmak, bu çağrılar çalmayacağı için rahatsızlıkları önleyebilir.

WhatsApp aramanızda bilinmeyen numaradan gelen aramaları sessiz moda almak istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın:

Akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı açın ‘Ayarlar’a gidin ve ‘Gizlilik’ seçeneğini seçin ‘Gizlilik’ seçeneğinde, ‘Aramalar’ sekmesini seçin Burada, ‘Bilinmeyen Çağrıları Sustur’ geçişini etkinleştirebilirsiniz

Android kullanıcıları ‘Ayarlar’a oradaki nokta seçeneğine tıklayarak erişebilirken, iPhone kullanıcıları ‘Ayarlar’ menüsüne ulaşmak için dişli simgesini seçebilirler.

Ayrıca, kullanıcılar spam aramalar da dahil olmak üzere rehberlerinde kayıtlı olmayan kişilerden gelen aramaları duymaya devam etmek istiyorlarsa ‘Bilinmeyen Aramaları Sustur’ geçişini devre dışı bırakabilirler.

Alternatif olarak, kullanıcılar kaydedilmemiş bilinen numaralardan gelen önemli aramaları kaçırmak istemiyorlarsa, numaraları kişi listelerine kaydetmeyi seçebilirler.