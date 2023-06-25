GreenSmartphones tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarına kıyasla daha az kullanılabilirlik sorunuyla karşılaştığını ortaya koyarak Android’in daha sezgisel bir işletim sistemi olabileceğine işaret ediyor. Rapor, arama motoru verilerini analiz ederek her iki sistemin kullanıcılarının ekran kaydı, ekran görüntüsü ve konum paylaşımı gibi temel işlemlerle ilgili kaç kez yardım aradığını takip etti. İşte Android ve iOS savaşındaki son maçın kazananı!

Android ve iOS Kavgasında Bir Raundu Daha Android Kazandı!

Bulgular, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iPhone kullanıcılarının temel işlevlerle ilgili olarak ayda yaklaşık 358.000 kez yardım aradığını ve bunun Android kullanıcılarından %58 daha fazla olduğunu gösterdi. Özellikle en büyük farklılık “tüm içerik ve ayarların nasıl silineceği” ile ilgili aramalarda görüldü. iOS kullanıcıları bu konuda Android kullanıcılarından altı kat daha sık arama yaptı.

Ankette 12 yaygın işlem karşılaştırıldı ve Android bu on iki alanın onunda iOS’tan daha iyi performans gösterdi, yani daha az kullanıcı internetten yardıma bakma ihtiyacı duydu. Android sadece ekran görüntüsü alma ve QR kodlarını taramada iOS’un gerisinde kaldı. iOS bu konuda kullanıcılara daha sezgisel göründü.

Ortalama olarak, Android kullanıcıları temel görevlerle ilgili yardım almak için aylık 226.000 arama yaparken, iOS kullanıcıları 358.000 arama yapmış. Bu da %58,41’lik bir fark anlamına geliyor. ABD’de Apple’ın bir Amerikan markası olması nedeniyle iPhone’ların daha sık tercih edildiğini duysak da, Android ile iPhone kullanıcılarının toplam sayısı birbirine çok yakın. Bu nedenle sonuçlar oldukça iyi bir belirteç diyebiliriz.

Android ve iOS arasındaki üstünlük tartışması uzun süredir devam etse de, Android’in esnekliği ve kişiselleştirmesine karşılık iOS’un hızı ve uzun vadeli güvenliği öne sürülse de, bu çalışma Android’in ortalama bir kullanıcı için kullanımının daha kolay olabileceğini gösteriyor.

Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde son 12 aydaki Google arama hacminin analizine dayanıyor ve tutarlılığı korumak için her iki işletim sistemi için de aynı anahtar kelime formatı kullanılmış.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi işletim sistemini kullanmak daha kolay? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!