WhatsApp parmak izi desteğini kullanıma açtı!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, parmak izi ile mesajları kilitleme özelliğini kullanıma açtı. Uzun zamandır konuşulan ve uygulama için büyük bir eksik olarak bahsedilen özellik son güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına açıldı.

İlginizi çekebilir: Huawei Watch GT 2 Türkiye’de Satışa Sunuldu!

WhatsApp mesajlarınızı gizleyin

Uzun zamandır beklenen gizlilik özelliği WhatsApp Messenger uygulamasına geldi. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına açılan bu yeni özellikle birlikte parmak iziniz ile mesajlarınızı koruyabileceksiniz. Parmak izinizi uygulamaya eklediğinizde kullanabileceğiniz bu özellik, kötü niyetli kişilerden sizleri koruyabilecek.

Yeni özellikle birlikte uygulama girişleri korunurken, uygulamadan gelen aramalar henüz kontrol edilebilir değil. Dışarıdan herhangi biri hala sizin aramalarınıza cevap verebilir ve o aramayı görebilir. Ayrıca parmak izinizi eklediğiniz sekmeden, kilit zamanlaması yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için uygulama içinden Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Parmak izi kilidi yolunu izlemelisiniz.