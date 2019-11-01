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WhatsApp parmak izi desteğini kullanıma açtı!
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, parmak izi ile mesajları kilitleme özelliğini kullanıma açtı. Uzun zamandır konuşulan ve uygulama için büyük bir eksik olarak bahsedilen özellik son güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına açıldı.
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WhatsApp mesajlarınızı gizleyin
Uzun zamandır beklenen gizlilik özelliği WhatsApp Messenger uygulamasına geldi. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına açılan bu yeni özellikle birlikte parmak iziniz ile mesajlarınızı koruyabileceksiniz. Parmak izinizi uygulamaya eklediğinizde kullanabileceğiniz bu özellik, kötü niyetli kişilerden sizleri koruyabilecek.
Yeni özellikle birlikte uygulama girişleri korunurken, uygulamadan gelen aramalar henüz kontrol edilebilir değil. Dışarıdan herhangi biri hala sizin aramalarınıza cevap verebilir ve o aramayı görebilir. Ayrıca parmak izinizi eklediğiniz sekmeden, kilit zamanlaması yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için uygulama içinden Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Parmak izi kilidi yolunu izlemelisiniz.
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Google, Fitbit’i satın aldı
Wear OS ile birlikte giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışan Google, bu teknolojilerin devamını ve gelişmesini sağlamak adına akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu.
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Google giyilebilir teknolojiye odaklanacak
Google, akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu. Google tarafından yayımlanan duyuruda, WearOS’u geliştirmek ve giyilebilir teknolojiler pazarında Google’ın da söz sahibi olmasını sağlamak adına bu adımı attıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, akıllı saat sektör için heyecan verici bir adım olduğu belirtildi. Bu adımla birlikte Google’ın sağlık uygulaması olan Google Fit’e daha fazla önem vereceklerini söyleyen Google’ın Kıdemli Baş Yardımcısı Rick Osterloh, “Fitbit’in uzman ekibiyle yakın çalışarak ve en iyi AI, yazılım ve donanımı bir araya getirerek giyilebilir ürünlerdeki yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve dünyadaki daha fazla insana fayda sağlayacak ürünler üretmelerine yardımcı olabiliriz.” dedi.
Ayrıca Fitbit kullanıcıların hiçbir verisi Google’ın reklamları için kullanılmayacak. Aynı zamanda Fitbit kullanıcılarına hesaplarını kapatma ve tüm verilerini silme şansı tanınacak. Google, Fitbit satın alması ile birlikte giyilebilir teknolojiler sektöründe adını duyuracağının sinyallerini vermeye başladı. Yakın zamanda Wear OS destekli bir Fitbit akıllı saatin piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Spotify ücretlerini arttırdı!
Popüler müzik uygulaması Spotify aylık ücretlerine zam yaptı. Tüm Premium paketlerine uyguladığı bu zamla birlikte öğrenci paketi aylık 8.99 TL oldu.
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Spotify, tüm Premium paketlerine zam yaptı. Eskiden 6,99 TL olan öğrenci paketi 8,99 TL olurken, Premium Bireysel paketi 13,99 TL‘den 17,99 TL‘ye Premium Aile paketi ile 20,99 TL‘den 26,99 TL‘ye çıkartıldı. Öğrenci paketinde 2 TL‘lik bir zam yapan şirket, bireysel pakette 4 TL, aile paketinde ise 6 TL gibi bir fiyat artışı yapmış oldu.
Spotify zam yapmış. @ersinakman ersinakman pic.twitter.com/YEsqskpwY4
— Heisenberg (@emregungrr) November 1, 2019
Kullanıcılarına gönderdiği mail ile bu fiyat artışının bilgisini veren Spotify, Ocak 2020‘den itibaren bu fiyatların geçerli olacağının vurgusunu yaptı. Yani halihazırda premium üyesi olan kullanıcılar kasım ve aralık ayı faturalarını eski fiyattan ödemeye devam edecek. Yeni premium üyelerinde ise yeni fiyat politikası geçerli olacak.
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Boeing 737 yine bir sorunla karşı karşıya!
737 Max uçağı ile ilgili sorunlar yaşayan Boeing, şimdide Boeing 737 NG uçağında bazı sorunlar yaşıyor. Birçok hava yolu şirketi aynı sorun ile ilgili geri bildirimde bulunmaya başladı.
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Boeing firmasının uzun süredir sorun yaşadığı 737 serisinin sorunlu modellerine bir yenisi daha eklendi. Boeing 737 NG isimli modelde Qantas havayolları çatlaklar tespit etti. Tespit edilen çatlaklardan sonra geri bildirimde bulunan şirket, Boieng firmasından istediği desteği aldı. Qantas firmasının uçağı tamir edecek olan şirket, diğer 33 uçağını da bir dizi kontrolden geçirecek.
Boeing 737 NG için geri bildirimde bulunan tek firma Qantas değil. Korean Air’de aynı uçak için çatlak bildiriminde bulundu. Uzmanlara göre Boeing firmasını büyük bir kriz daha bekliyor. Çünkü şu an dünya genelinde 50, 737 NG tipi uçak yere indirildi ve hangarlara çekildi.
THY tarafından bugün tespit edilen çatlak üzerine bir 737 NG uçağı daha hangara çekildi. Tüm uçuşları iptal edilen uçak üzerinde incelemeler yapılıyor.