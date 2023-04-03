WhatsApp ayrıca yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların parmak izlerini ya da şifre kodlarını kullanarak belirli sohbetleri kilitlemelerine olanak tanıyacak.

WhatsApp Gelişmiş Gizlilik Özellikleri Sunacak: Parmak İzi ve Parola Sohbet Kilitleri

Wabetainfo’ya göre, bu son özellik Google Play Store’da mevcut olan Android 2.23.8.2 güncellemesi için WhatsApp beta sürümünde keşfedildi. Özellik halen geliştirilme aşamasında. Hassas konuşmalarını güvende tutmak isteyen kullanıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı sunmayı vaat ediyor.

Kilitli sohbet özelliği kullanıcı gizliliğini artıracak. Kullanıcıların en özel sohbetlerini doğrudan sohbetin kişi veya grup bilgileri içinde kilitlemelerine izin vererek. Bir sohbet kilitlendiğinde, yalnızca kullanıcının parmak izi veya şifresi kullanılarak erişilebilir. Bu da başka birinin sohbeti açmasını neredeyse imkânsız hale getirecek.

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Kullanıcı gizliliğini korumak için, kilitli bir sohbet parmak izi veya geçiş kodu olmadan açılamaz. Birisi gerekli kod olmadan kilitli bir sohbete erişmeye çalışsa bile. Sohbeti açmak için sohbeti temizleme seçeneği sunulacaktır.

Bu özellik aynı zamanda medyayı gizli tutmaya da yardımcı olur. Çünkü fotoğraflar ve videolar gibi medya dosyaları telefonun galerisinde otomatik olarak bulunmuyor.

Özellik henüz geliştirilme aşamasında olsa da hassas sohbetler için başka bir gizlilik katmanı sunmayı vaat ediyor. Kullanıcılar, başkalarının mesajlarını okumasını yasaklayarak gizliliklerini koruyabilir ve konuşmalarını güvende tutabilirler.

WhatsApp, kilitli sohbet özelliğini uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlamayı planlıyor. Paylaşılacak daha fazla ayrıntı olursa, şirket web sitesinde bir makale yayınlamayı planlıyor. Genel olarak, kilitli sohbet özelliği, WhatsApp’ın gizlilik özelliklerine değerli bir katkı sağlamayı ve kullanıcıların özel konuşmaları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarına olanak tanımayı vaat ediyor.