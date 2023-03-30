WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca insanın kullandığı popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama, gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde iletişim kurmayı daha da kolaylaştırıyor.

WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Facebook şirketi tarafından satın alındıktan sonra gelişimine hız kazandıran WhatsApp, güncellemeleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İlginizi çekebilir: Laptop Şarj Eden 65 Watt GaN PD Şarj Seti! | Pusat Seyahat Kiti

WhatsApp için yıllardır beklenen farklı telefonlarda aynı WhatsApp hesabını kullanabilme özelliği nihayet WhatsApp’ın beta sürümüne getirdi. Bu özellik web sürümü ve windows cihazlarda kullanılabiliyordu artık bu yenilikle beraber tüm cihazlarda kullanabilme yeteneğine kavuştu.

Bu adım adım kılavuzumuzda WhatsApp hesabınızı birden fazla cihazda(Telefon, Tablet) nasıl kullanabilirim? sorusuna yanıt vereceğiz. Yeni gelen özelliği kullanabilmek için Whatsapp’ın en beta sürümünü kullanmanız lazım. Ayrıca özellik kararlı sürüme de en kısa zamanda duyurulması bekleniyor. Fakat biz bu makalemizde Android beta sürümünden yola çıkarak özelliği adım adım göstereceğiz.

30 Mart 2023 En Güncel WhatsApp Android Sürümü: https://bit.ly/WhatsAppBetaHWP

İçindekiler İşte WhatsApp Hesabınızı Farklı Cihazlarda Kullanmanın Adımları

İşte WhatsApp Hesabınızı Farklı Cihazlarda Kullanmanın Adımları

Öncelikle WhatsApp hesabınızı kullanacağınız telefon veya tablet son beta sürümünü(Version: 2.23.7.17) yüklemeniz gerekiyor. Whatsapp uygulamasını yükledikten sonra aşağıdaki gibi hoş geldiniz ekranını göreceksiniz. Kabul et butonuyla devam edin.

Devam et dedikten sonra normalde direkt olarak yeni telefon numarası ile kaydolun ekranı karşımıza çıkarken yeni Android beta sürümü ile birlikte hesabımızı bağlayabilecemiz QR kod ekranı bizi karşılayacak. Fakat yukarıdan 3 noktaya dokunup seçeneği değiştirebilirsiniz. Fakat bu yazımızda direkt cihaz bağlayacağımız için tekrardan QR kod ekranına dönüyoruz.

Bir sonraki adımımıza geçersek, kullandığımız ana cihazımızda Whatsapp uygulamasına giriyoruz. Daha sonra aşağıdaki adımları uyguluyoruz:

Yukarıdaki butondan Diğer seçenekler > Bağlı cihazlar’a dokunun. CİHAZ BAĞLA’ya dokunun. Telefonunuzun kilidini açmak için: Cihazınızda biyometrik kimlik doğrulama özelliği varsa ekrandaki talimatları izleyin. Cihazınızda biyometrik kimlik doğrulama özelliği etkinleştirilmediyse telefonunuzun kilidini açmak için kullandığınız parolayı girmeniz istenir. Telefonunuzu, bağlamak istediğiniz cihazın ekranına doğrultarak QR kodunu tarayın.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra “Sohbetleriniz yükleniyor” yazılı ekranı görüyoruz. Bu işlem yazışmalara bağlı hızlı bir şekilde yüklenecek. Artık bu özellikle birlikte WhatsApp hesabımızı bilgisayar dışında telefon veya tablette olacak şekilde 4 cihaza kadar bağlayabiliyoruz.

Bununla birlikte, özellik farklı cihazları telefonunuza bağlayarak hem iş gereği hemde kişisel kullanım olarak WhatsApp’ı web’de, masaüstü bilgisayarınızda bu yeni özellikle başka bir telefon ve tablette kullanabilirsiniz.

Bu makalemizde sizlere WhatsApp hesabımızı nasıl diğer cihazlara bağlanabileceğinizi gösterdik, ayrıca kanalımızdaki videoyu’da aşağıdan anında izleyebilir, özellik hakkında diğer detaylara da göz atabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.