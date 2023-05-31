Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a bir dizi heyecan verici özellik eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. iOS sürümü v23.10.76 ile gelen çoklu cihaz desteği, kullanıcıların aynı hesapla en fazla beş cihazdan giriş yapabilmelerini sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar diğer büyük ekranlı cihazlarda olduğu gibi, arama ve diğer cep telefonlarıyla da sohbet ve bildirim özelliklerinden yararlanabilecekler. Bu güncelleme önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulacak.

Android sürümünde yapılan v2.23.11.18 güncellemesi ise, iş kullanıcıları için durum arşivleme desteğini getiriyor. Bu özellik, hem geleneksel hem de işletme sürümü olan Android uygulamasında kullanıcı arayüzü yeniden tasarımıyla birlikte sunuluyor.

WhatsApp, Google Play Store’daki beta programı aracılığıyla kullanıcı adı özelliğini de tanıtmaya hazırlanıyor. WABetaInfo, bu özelliği v2.23.11.15 sürümünde keşfetti. Bu sayede, kullanıcılar telefon numaraları yerine aranabilir kullanıcı adlarıyla da iletişim kurabilecekler.

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Windows kullanıcıları için WhatsApp beta kanalı v2.2320.1.0 güncellemesi, uygulama dillerini sistem dilinden bağımsız olarak değiştirmeye olanak tanıyor. Dil değiştirme seçeneği, ayarlar menüsündeki Genel bölümünde yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılar artık yazılı taslakları olan sohbetleri filtreleyebilirler, bu da güncellemeleri takip etmeyi ve hızlıca bulmayı kolaylaştırır.

iOS ve Android kullanıcıları için, sohbet uygulaması yedekleme güvenliğini artırmak amacıyla uçtan uca şifreli yedeklemelere parola şifrelemesi ekliyor. Böylece, kullanıcıların bulut yedeklerinden mesajları alabilmeleri için bir şifre girmeleri gerekecek.

Tüm bu yeni özellikler şu anda geliştirme aşamasında olup, beta testine katılmak isteyen kullanıcılar erişim sağlayabilirler. Beta test kullanıcıları, bu özelliklerin genel kullanıma sunulmasından önce deneyimleyebilirler. En son sürümleri kullanmak için Android’de v2.23.11.18, iOS’ta v23.10.76 ve Windows’ta v2.2320.1.0 sürümlerini kontrol edin.