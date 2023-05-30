WhatsApp, Android uygulamasında sesli ve görüntülü aramaları geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. WhatsApp, Android için beta güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara yeni özellikler sunuyor. Son güncellemeler arasında cevapsız aramaların renklerinde yapılan değişiklikler ve görüntülü arama sırasında ekran paylaşımını kolaylaştıran bir özellik yer alıyor. Bu özellik, Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından denenebiliyor.

Görüntülerde de görülebileceği gibi, yeni simgeye dokunarak ekranınızı paylaşabilirsiniz. Ekran paylaşımı seçeneği kullanıldığında, ekranınızda gösterilen her şey kaydedilir ve alıcı ile paylaşılır. Ancak bu özelliğin bazı eski Android sürümlerinde bulunmayabileceği, büyük grup aramalarında çalışmayabileceği ve alıcının WhatsApp’ın eski bir sürümünü kullanması durumunda ekran içeriğini göremeyebileceği unutulmamalı.

Bu özellik tamamen kullanıcının kontrolündedir. Görüntülü arama sırasında ekran paylaşımı devam ederken istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ayrıca, bu özellik yalnızca ekran içeriğinizi paylaşmanız durumunda etkinleştirilir. WhatsApp beta 2.23.11.19 güncellemesini yükledikten sonra bazı kullanıcılar alt gezinme çubuğunda küçük değişiklikler fark edebilirler. Özellikle alt gezinme çubuğundaki sekmeler belirli bir düzende yeniden düzenlenmiştir. Örneğin, bazı kullanıcılar artık şu sırayla sekmeleri görebilir: Sohbetler, Çağrılar, Topluluklar ve Durum.

Ekran paylaşma özelliği ve alt gezinme çubuğundaki yeni sekme düzenlemesi, WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale gelmiştir ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması planlanmakta. Bakalım bu özellik ne zaman nihai olarak yayınlanacak?