Genel
WhatsApp Yılbaşında Arama Rekoru Kırdı!
WhatApp, 2020 yılının son gününde arama rekoru kırdı. Yılbaşı gecesi WhatsApp üzerinden yapılan aramaların sayısı rekora imza attı.
WhatsApp, yaptığı açıklama ile 2020 yılının son gününde uygulama üzerinden yapılan aramaların sayısının, WhatsApp kayıtlarındaki en yüksek değer olduğunu açıkladı. Yılbaşı gününü sevdikleri ile geçirmek isteyen kişiler, WhatsApp‘ta yaptıkları aramalar ile yeni bir rekora imza attılar.
2020 yılını kapsayan Covid-19, yılbaşında da insanlara rahat vermedi. Birçok ülkede alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı günü evde kalan kişiler, sevdikleri ile görüşmek için sosyal medya platformlarını ve iletişim uygulamalarını kullandılar.
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Bir günde 1.4 milyar arama!
Tabi pazarı elinde tutan Facebook, yılbaşı günü elde ettiği rakamları kullanıcılar ile paylaşmaktan çekinmedi. Özellikle WhatsApp üzerinden yapılan aramalar, daha önceki yıllara göre 2 kat arttı. Yılbaşı arefesinde sevdikleri ile buluşan kullanıcılar, o gün toplamda 1.4 milyar görüntülü ve sesli sohbet ile WhatsApp kayıtlarına geçtiler.
Önceki yıla göre 2 kat daha fazla görüşme sayısı elde ettiğini açıklayan WhatsApp, bu yılki başarısına Koronavirüs’ün neden olduğunun farkında. Bu başarı sadece WhatsApp’la sınırlı kalmıyor. Facebook bünyesindeki birçok platform farklı alanlarda elde ettiği değerler ile dikkat çekiyor.
Örneğin Facebook Live ve Instagram Live aynı gün dünya genelinde toplam 55 milyon canlı yayın sayısına ulaştı. Facebook Messenger ise bir günlük çağrı sayısını hemen hemen ikiye katladı. Öte yandan Facebook, şimdilik böylesi rakamlara rağmen uygulamalarda sıkıntı yaşanmadığını dile getirse de, pandemi tarzı çeşitli durumlar için altyapılarını daha da geliştirmeleri gerektiğini açıkladı. Ki zaten yılbaşı öncesi de böyle bir çalışma yapılmış.
Görünen o ki artık sosyal medya platformları ve iletişim uygulamaları bilindik bütün sistemlerden daha hızlı yayılıyor ve daha çok kullanılıyor. Öte yandan pandeminin getirdiği insan yoğunluğu sosyal medya platformlarında toplanıyor. WhatsApp‘ın bu rekoru internet ortamındaki görüşmelerin, kritik durumlarda ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bakalım önümüzdeki yıllarda internet üzerinden görüntülü sohbet teknolojisi daha ne gibi geliştirmeler alacak.
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Akıllı Telefonlar
BTK yılın 3. Çeyrek raporlarını yayınladı 3.6 milyon IMEI kaydedildi
BTK tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılının 3. Çeyreğinde BTK tarafından 3.6 milyon mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı.
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Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu, ülkemize girmiş ve sim kart özelliği bulunan her akıllı cihazı kayıt altına alıyor. Ülke sınırlarında bulunan ve kayıt altına alınmamış her mobil cihaz, bir süre açık kaldıktan sonra iletişime kapatılıyor. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetine girmiş her akıllı telefonun, tabletin, laptop bilgisayarın, saatin ve benzeri ürünlerin eğer sim kart özelliği barındırıyorsa kayıt altına alınması lazım. BTK tarafından açıklanan verilere göre her ay yaklaşık 250 bin cihazın IMEI kaydı yapılırken, bu sayıdan çok daha fazla sayıda akıllı telefon kaydı yapılıyor. 2020’nin 3. Çeyreği boyunca BTK tarafından kaydı yapılan akıllı telefon sayısı ise 3 milyon 567 bin adet. Bu sayı aynı yılın 2. Çeyreğinde 2 milyon 144 bin adet idi.
Samsung Pazar lideri ama Xiaomi hızlı geliyor
BTK tarafından hazırlanan rapora göre yılın üçüncü ve ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası, Samsung oldu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, uzun zamandır Türkiye ve Dünya’daki pek çok pazarda lider konumunda. Şirket bu durumu ise, her türlü fiyat segmentinde bulunan akıllı telefonlarına borçlu. Raporda uygun fiyatı ve Yüksek performansıyla kullanıcıların gözdesi olan Xiaomi, dikkat çekiyor. Çinli üretici, Ülkemizde satılan Mi ve Redmi marka telefonlarıyla ikinci sırada bulunuyor. 3. sırada ise Apple bulunuyor. Şirket, listede 3. Sırada bulunmasına rağmen özel bir yere sahip. Listedeki diğer rakiplerine göre daha az sayıda akıllı telefon satsa da Apple, daha yüksek fiyatlı amiral gemisi sınıfı cihazlar sattığı için, muhtemelen rakiplerine göre daha yüksek kar oranlarına sahip.
Ambargo Huawei için iyi olmadı
BTK verilerinde, gerileyen şirket ise Huawei. ABD ambargosu, Çinli akıllı telefon üreticisini vurmuş durumda. Huawei, geçtiğimiz yıllarda yeni teknolojileri ve ürünleriyle oldukça fazla ilgi uyandırarak Pazar payını sürekli yükseltmişti. Ambargo sonrası ABD’li şirketler ile iş yapması yasaklanan şirket, Google servislerine erişim sıkıntısı ve üretim problemleri sebebiyle, ana vatanı olan Çin’e odaklanarak dış pazarlara verdiği ağırlığı kesmişti. Huawei’nin hemen arkasında ise bir başka Çinli üretici olan OPPO bulunuyor. OPPO, bir önceki verilere göre kaydettirdiği telefon sayısını ise 3 katına çıkarmış durumda.
Vestel Tabloda bile yok
Vestel ve General Mobile, ülkemizin büyük akıllı telefon üreticilerinden ikisi. Bu iki şirket geçtiğimiz dönemlerde ürettikleri uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla, tüketici tarafında destek görmüştü. Ne yazık ki Yerli üreticilere şans veren tüketiciler zaman içinde Çin’den gelen Xiaomi ve Realme gibi fiyat, performans oranı daha yüksek üreticilere kaymıştı. Gittikçe kan kaybeden yerli üreticiler, çareyi kendi üretimlerini yapmak yerine Çin’den alınan telefonların üzerine, marka basarak satışa sunmaya başladı. Ancak, BTK verilerine göre Vestel, Nisan ayından itibaren ne bir akıllı telefon üretmiş, ne de ithalat yoluyla telefon getirtmiş durumda. Venus marka akıllı telefonların, akıbeti ise şu an için belli değil.
Verilerde uyuşmazlık var
Bu haberin kaynağı olan btdunyası.net, haberine göre BTK tarafından hazırlanan rapor kendisi ile çelişmekte. Marka bazında, üç aylık dönemde kaydı yapılan cihaz sayısı toplam 3 milyon 567 bin 700 olarak görülürken, Temmuz-Ağustos-Eylül ayında 3 milyon 354 bini akıllı telefon, 761 bini diğer cihaz olmak üzere toplam 4 milyon 115 bin cihaz olarak görülüyor. Hangi rakamın doğru olduğunu ise BTK uzmanlarının cevaplaması gerekiyor.
Türkiye’de abone başı aylık ortalama GB kullanım oranı
BTK raporundaki en önemli grafiklerden biri, internet kullanım oranları. Türkiye’deki kullanıcıların, son dört yıldaki kullandıkları interneti de yayınlayan kurum, son yıllarda artan kullanım oranlarını göz önüne seriyor. Kişi başına düşen sabit ve mobil internet kullanımı özellikle, 4G’nin hayatımıza girmesi ve yıl başındaki pandemi kapanması sebebiyle, oldukça artmış durumda.
Genel
Steam, 25 Milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile rekor kırdı!
Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekor kırdı. Sadece bu hafta sonu 25 milyon kullanıcı aynı anda Steam’de buluştu!
Dünya’nın en ünlü oyun platformlarından birisi olan Steam rekor kırmaya devam ediyor. Her hafta sonu anlık eş zamanlı kullanıcı sayıları ile dikkat çeken Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekora ulaştı.
Valve‘ın popüler oyun platformu Steam, yine oyuncuların vazgeçilmezi oldu. Bu hafta sonu dünya genelinde uygulanan Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, oyuncular bilgisayar başında buluştu. Steam hafta sonu anlık kullanıcı rakamlarını kontrol ettiğinde, 25 milyonun üzerinde değerler kaydedildiğini açıkladı.
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Steam’in eş zamanlı kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı!
Elde edilen verilere göre Steam rekor oyuncu sayısına 2 Ocak tarihinde 25.415.080 eş zamanlı oyuncu sayısı ile ulaştı. İlk defa 25 milyonun üzerinde anlık kullanıcı rakamlarına ulaşan Steam, daha sonra geçen süre içerisinde bu rekoru tekrar kırılarak 25.418.674 adet eş zamanlı kullanıcı sayısı kaydetti. Tam o rakamların kaydedildiği sırada 7.2 milyon oyuncu aktif olarak oyun oynuyordu. Ancak anlık oyuncu sayısı şimdilik Mart ayında elde edilen rekorun altında.
Öte yandan Cyberpunk 2077‘de rekor kıran oyunlar arasına girdi. Çıkış yaptığı süreden bu yana en çok oynanılan oyunların başında gelen Cyberpunk 2077, eş zamanlı en çok oynanılan tek oyunculu oyun rekorunu kırdı. Daha önce anlık 473 bin oyuncu ile rekoru elinde tutan Terraria, rekoru 1.000.000‘dan fazla anlık oyuncu sayısı ile Cyberpunk 2077’ye kaptırdı.
Tabi bu yüksek rakamların ardında Koronavirüs tehlikesi var. Evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde internet kullanımının epey artmasını sağlayan Koronavirüs, oyuncuları da Steam’e itiyor. Steam ise Mart ayından bu yana bu denli yüksek değerlere ulaşıyor.
Steam’in yakaladığı başarı tartışılmaz. Oyuncuların böyle günlerde toplandığı ve vakit geçirdiği platformlardan birisi olan Steam, gelecek dönemde de böyle başarılara imza atacaktır. Bakalım Steam rekor kırdığı bu dönemlerde, daha ne gibi başarılar elde edecek.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5A İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!
Google’ın şimdiye kadar hiç duyulmamış Google Pixel 5A modeli canlı bir şekilde görüntülendi. İşte karşınızda Pixel 5A.
Google Pixel ailesine yeni bir üye daha eklenecek gibi gözüküyor. Yeni bir sızıntıya ile Google’ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 5A canlı şekilde görüntülendi. Google’ın bu modeli önceden hiç duyulmamış olmasıyla birlikte, görseller birçok ilginç detayı da beraberinde getiriyor. Gelin sızdırılan görsellere yakından bakalım.
Google Pixel 5A canlı görüntülendi!
Bugün gelen sızıntılarla, Google Pixel 5A’ya ait olduğu iddia edilen yeni bir model ortaya atıldı. Canlı fotoğrafları ortaya çıkan Google Pixel 5A, ekran kısmında ilginç özellikler taşıyor gibi görünüyor. Cihazın fotoğraflarına dikkatli baktığımızda ekranda herhangi bir ön kamera gözükmüyor. Burada ekrana yerleşik bir kamera sensörü olma ihtimali fikri akıllara yerleşiyor. Aynı zamanda ekrandaki tarihe baktığımızda fotoğrafların taze olduğunu da görebiliyoruz.
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Yayınlanan fotoğraflarda cihazın kamera sekmesinin de görseli bulunuyor. Görseli incelediğimizde cihazın ağır çekim, hızlı çekim gibi özelliklerin yanında video sabitleme özelliğine de sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gelen sızıntılara göre bu modelde ekrana yerleşik parmak izi sensörü de yer alıyor. Öte yandan cihazın 6GB Ram bellek ile geleceği ve 128GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor.
Google Pixel 5A‘ya ait şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan başka bir model olan Google Pixel 5 Pro modelinin de ekran altı ön kamera ve Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu biliniyor. Pixel 5A’nın da daha alt bir model olduğunu düşünürsek, üst sınır olarak böyle bir işlemci kullanacağını söyleyebiliriz. Bakalım Google Pixel 5A’nın özellikleri ne zaman açıklanacak. Sizce Google, Pixel 5A’yı ne zaman tanıtacak?
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