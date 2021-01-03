WhatsApp Yılbaşında Arama Rekoru Kırdı!

WhatApp, 2020 yılının son gününde arama rekoru kırdı. Yılbaşı gecesi WhatsApp üzerinden yapılan aramaların sayısı rekora imza attı.

WhatsApp, yaptığı açıklama ile 2020 yılının son gününde uygulama üzerinden yapılan aramaların sayısının, WhatsApp kayıtlarındaki en yüksek değer olduğunu açıkladı. Yılbaşı gününü sevdikleri ile geçirmek isteyen kişiler, WhatsApp‘ta yaptıkları aramalar ile yeni bir rekora imza attılar.

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2020 yılını kapsayan Covid-19, yılbaşında da insanlara rahat vermedi. Birçok ülkede alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı günü evde kalan kişiler, sevdikleri ile görüşmek için sosyal medya platformlarını ve iletişim uygulamalarını kullandılar.

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Bir günde 1.4 milyar arama!

Tabi pazarı elinde tutan Facebook, yılbaşı günü elde ettiği rakamları kullanıcılar ile paylaşmaktan çekinmedi. Özellikle WhatsApp üzerinden yapılan aramalar, daha önceki yıllara göre 2 kat arttı. Yılbaşı arefesinde sevdikleri ile buluşan kullanıcılar, o gün toplamda 1.4 milyar görüntülü ve sesli sohbet ile WhatsApp kayıtlarına geçtiler.

Önceki yıla göre 2 kat daha fazla görüşme sayısı elde ettiğini açıklayan WhatsApp, bu yılki başarısına Koronavirüs’ün neden olduğunun farkında. Bu başarı sadece WhatsApp’la sınırlı kalmıyor. Facebook bünyesindeki birçok platform farklı alanlarda elde ettiği değerler ile dikkat çekiyor.

Örneğin Facebook Live ve Instagram Live aynı gün dünya genelinde toplam 55 milyon canlı yayın sayısına ulaştı. Facebook Messenger ise bir günlük çağrı sayısını hemen hemen ikiye katladı. Öte yandan Facebook, şimdilik böylesi rakamlara rağmen uygulamalarda sıkıntı yaşanmadığını dile getirse de, pandemi tarzı çeşitli durumlar için altyapılarını daha da geliştirmeleri gerektiğini açıkladı. Ki zaten yılbaşı öncesi de böyle bir çalışma yapılmış.

Görünen o ki artık sosyal medya platformları ve iletişim uygulamaları bilindik bütün sistemlerden daha hızlı yayılıyor ve daha çok kullanılıyor. Öte yandan pandeminin getirdiği insan yoğunluğu sosyal medya platformlarında toplanıyor. WhatsApp‘ın bu rekoru internet ortamındaki görüşmelerin, kritik durumlarda ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bakalım önümüzdeki yıllarda internet üzerinden görüntülü sohbet teknolojisi daha ne gibi geliştirmeler alacak.

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