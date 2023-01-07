Geçen yıl temmuz ayında WhatsApp, sohbet verilerinin iOS’tan Android telefonlara ve tersi yönde aktarılmasını daha kolay hale getirdi. Şimdi de şirketin Android akıllı telefonlar arasında buluttan bağımsız bir sohbet geçmişi aktarımı için çalıştığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

WABetaInfo’ya göre, WhatsApp beta’nın en son 2.23.1.26 sürümünde şirket, kullanıcılara Google Drive’da sohbet geçmişini yedekleme zahmetine girmeden farklı Android cihazlardaki konuşmalara erişme seçeneği sunmak için çalışıyor. Bu özelliğe WhatsApp Ayarlar> Sohbetler yolunu izleyerek ve ardından “Android’e sohbet aktarımı” seçeneğini seçerek erişilebilecek.

Verileri aktarmak için kullanıcıların sohbetleri paylaşmak istedikleri cihaza WhatsApp’ı indirmeleri ve diğer cihazda WhatsApp’ı açarak mevcut QR’yi taramaları gerekecek.

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Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, bu özelliğin sohbet kayıtlarını güncellemeden konuşmaları cihazlar arasında taşımanın daha hızlı bir yolunu sağlasa da sohbetleri yedeklemenin öneminin yerini almadığıdır. Kullanıcıların telefonlarıyla ilgili sorun yaşamaları durumunda konuşmalarını korumak için sohbetleri düzenli olarak Google Drive’a yedeklemeleri öneriliyor.

Bu özellik henüz yapım aşamasında ve şu anda Beta test kullanıcılarının erişimine açık değil. Ayrıca, WhatsApp bu özelliğin lansman tarihini henüz açıklamadı.

İçindekiler Proxy özelliği de kullanıma sunulmuştu

Proxy özelliği de kullanıma sunulmuştu

WhatsApp, Kullanıcılarının artık uygulamanın engellendiği ülkelerde hizmete erişmek için proxy sunucularını kullanabileceklerini söyledi. Proxy sunucusu, kullanıcılar ve web hizmetleri arasında bir aracı olacak ve kısıtlamaları ve sansürü aşmasına izin veren bir web filtresi görevi görecek WhatsApp, uygulamadaki proxy desteğinin artık en son sürüme sahip kullanıcılar için resmi olarak mevcut olduğunu belirtti.