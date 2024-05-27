WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve platformu daha işlevsel hale getirmek için sürekli olarak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu yeniliklerin birçoğu beta sürümlerinde test edilirken, bazıları hiçbir zaman geniş kitlelere ulaşmıyor. Ancak, bazı özellikler için bu süreç daha hızlı ilerliyor. WhatsApp’ın bu hafta sonu gerçekleştirdiği değişiklikler de bu hızlı ilerleyen yenilikler arasında yer alıyor.

WhatsApp’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı özelliklerden biri de durum güncellemelerinde daha uzun sesli mesajların paylaşılabilmesi. Bu özellik ilk olarak birkaç yıl önce test edilmeye başlanmıştı. 2023’ün başlarında ise WhatsApp, 30 saniyelik ses kayıtları desteğini kullanıcılarına sunarak bu yöndeki ilk adımı attı. Hafta sonu boyunca WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni gelişmelere göre, bu özellik şimdi daha da geliştirilmiş durumda. Artık kullanıcılar, durum güncellemelerinde 1 dakikalık sesli mesajlar paylaşabilecekler.

Bu yeni özelliği kullanmak oldukça basit. Durum güncellemeleri yoluyla paylaşmak için 1 dakikalık bir sesli mesaj kaydedebilirsiniz. Özelliğin hem iOS hem de Android cihazlar için kullanıma sunulduğunu belirtmekte fayda var. Ancak, bu güncellemeyi cihazınıza almak için App Store veya Google Play Store üzerinden manuel olarak indirmeniz gerekecek.

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WhatsApp’ın yeni özellikleri genellikle aşamalı olarak dağıtılır. Bu da güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabileceği anlamına geliyor. Yeni sesli mesaj özelliğinin de aşamalı olarak dağıtıldığı bildiriliyor. Bu tür güncellemelerin tüm kullanıcılara ulaşması genellikle birkaç hafta sürebiliyor. Dolayısıyla, bu özelliği hemen göremeyen kullanıcıların biraz sabırlı olmaları gerekecek.

WhatsApp’ın durum güncellemeleri için getirdiği bu yenilik, platformun kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirme çabalarının bir parçası. Sesli mesajlar, özellikle yazılı mesajlaşmayı tercih etmeyen kullanıcılar için önemli bir iletişim aracı. Durum güncellemelerinde daha uzun sesli mesajların paylaşılabilmesi, kullanıcıların düşüncelerini ve duygularını daha kapsamlı bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyacak.