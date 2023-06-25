Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbetleri ve grupları içindeki mesajları sabitlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Şu anda Google Play Beta Programı aracılığıyla sunulan 2.23.13.11 sürümlü güncelleme bu işlevi getiriyor.

İçindekiler MESAJ SABİTLEME SÜRESİ

MESAJ SABİTLEME SÜRESİ

Yeni sabitleme özelliği ile kullanıcılar belirli mesajları vurgulayabilecek ve ileride başvurmak üzere kolayca erişilebilir hale getirebilecekler. Sabitlenen mesajlar sohbetin en üstünde kalarak önemli bilgilerin veya duyuruların diğer mesajlar arasında gözden kaçmamasını sağlayacak.

Bu özelliği farklı kılan, bir mesajın sabitlenmiş olarak kalacağı süreyi seçme olanağıdır. Kullanıcılar 24 saat, 7 gün ve 30 gün olmak üzere üç farklı zaman dilimi arasından seçim yapabilecekler. Bu esneklik, bireylerin sabitleme süresini ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanır.

Buna ek olarak WhatsApp, kullanıcıların seçilen süre dolmadan önce bile istedikleri zaman bir mesajı sabitlemeyi kaldırmalarına olanak tanıyan bir otomatik sabitleme mekanizması içeriyor. Bu kontrol düzeyi, kullanıcıların sabitlenmiş mesajlarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Sabitlenmiş mesajların kullanıma sunulması, düzenli ve güncel konuşmaların sürdürülmesine hizmet ediyor. WhatsApp, önemli bilgilerin belirgin bir şekilde görüntülenmesini sağlayarak, sohbetler ve gruplar içindeki önemli içeriğin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

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WhatsApp bu özelliği aktif olarak geliştiriyor ve yakında yayınlanacak bir güncellemeyle beta test kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Uygulamaya yapılan bu heyecan verici ekleme hakkında daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin.

WhatsApp ayrıca, alt gezinme çubuğu sorununa yönelik düzeltmeler, kaydırarak gezinme özelliğinin getirilmesi ve Android’de medya seçici deneyiminin iyileştirilmesini içeren bazı beta güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca, genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için yüksek kaliteli bir fotoğraf paylaşma seçeneği de sunuluyor.