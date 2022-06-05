WhatsApp, uygulamanın hesapları için çift doğrulama üzerinde çalışıyor. İkincil bir kod, herhangi bir kullanıcı oturum açmadan önce fazladan bir güvenlik katmanı sunacak.

Aşağıdaki ekran görüntüsünün yanı sıra, bu iki adımlı doğrulama hakkında, genel halka ne zaman ulaşacağı gibi henüz çok fazla bilgi yok. Görünüşe göre, bir kişi başka bir akıllı telefondan WhatsApp hesabına giriş yapmaya çalıştığında, işlemi onaylamak için ek bir doğrulama koduna sahip olması gerekecek. Yani, bir WhatsApp hesabına ilk giriş denemesi başarılı olursa, sahibine bir bildirim ve ikinci bir 6 haneli kod gönderilecektir.

Ayrıca bkz: WhatsApp, 2 GB’a Kadar Dosya Göndermeyi Sağlayan Özelliği Beta Kullanıcıları İçin Kullanıma Sunuyor!

WABetaInfo‘ya göre WhatsApp, bu tür bir özelliği destekleyecek ilk anlık mesajlaşma uygulaması olacak.

WhatsApp, hesapların ve özellikle de kullanıcıları için bilgilerin güvenliğini artıran araçlar üzerinde zaten çalışıyor. Bazı örnekler, gizlilik ayarlarını özelleştirme, seçtiğiniz kişilerin bilgilerinizi görmesini engelleme ve WhatsApp Web’de kullanılan kodun bütünlüğünü doğrulamanıza olanak tanıyan Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge için Kod Doğrulama uzantısını içeriyor.

Bu yeni iki adımlı doğrulama şu anda hala geliştirme aşamasındadır ve gelecekte nihai hedef kitle için Android ve iOS cihazlarına ulaşmasını bekleyebiliiz. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.