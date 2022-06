WhatsApp, geçtiğimiz Nisan ayında beta sürümünde bu özelliği önizledikten sonra, Profil Fotoğrafı, Hakkında, Durum ve Son Görülme ayarları için daha fazla gizlilik kontrol özelliklerini duyurdu, Şimdiye kadar, yalnızca Herkes, Kişilerim veya Hiç Kimse için bu ayarları engelleme şansı yoktu, ancak yeni güncelleme, çok daha ayrıntılı kontrol sunan bir “Hariç Kişilerim” seçeneği sunuyor.

Son Görülme durumu, birinin uygulamayı en son ne zaman kontrol ettiğini gösterdiği için özel bir gizlilik tehlikesidir. Bu, bir kişinin okundu bilgisi kapalı olsa bile mesajınızı potansiyel olarak görüp görmediğini öğrenmenin bir yolunu sağlar. Yeni özellik, belirli kişiler için bu özelliği kapatmanıza ve ayrıca bireysel kullanıcılar için Profil Fotoğrafı, Hakkında ve Durum’u engellemenize olanak tanır.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

— WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022