Meta’nın sahip olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Windows için yeni bir masaüstü uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Window uygulaması daha hızlı yükleniyor ve 8 kişiye kadar görüntülü ve kullanıcıların 32 kişiye kadar sesli grup aramalarını yapmasını sağlayacak.

Geliştirilmiş Arama özelliklerine sahip yeni WhatsApp uygulaması

WhatsApp, Windows için mobil benzeri bir arayüze sahip, daha hızlı yüklenen bir WhatsApp uygulaması yayınladı. Yeni sürüm 8 kişilik grup video görüşmelerine ve 32 kişilik sesli görüşmelere izin veriyor. Ayrıca Meta, gelecekte bu limitleri artırarak sevdikleriniz ve iş arkadaşlarınızla her zaman bağlantıda kalabilmenizi sağlayacak.

WhatsApp’ın yeni Mac masaüstü sürümü

Şirket ayrıca WhatsApp’ı destekleyen cihaz sayısını artırmaya devam edeceğini de doğruluyor. Kısa bir süre önce Android tabletler ve Mac masaüstü bilgisayarlar için şu anda beta testinin ilk aşamalarında olan yeni bir WhatsApp beta deneyimini tanıttı. Meta ayrıca gelecekte WhatsApp’ı daha da fazla cihaza getirmeyi planladığını duyurdu.

Ayrıca bkz: Windows 11 Güvenlik Açığı Korkutuyor!

Şirket, kullanıma sunulmasından bu yana çoklu cihaz özelliklerinde iyileştirmeler yaptı. Bu iyileştirmeler arasında daha hızlı cihaz bağlantısı ve cihazlar arasında daha iyi senkronizasyonun yanı sıra bağlantı önizlemeleri ve çıkartmalar gibi yeni özellikler de yer alıyor.

WhatsApp Platformlar Arası İletişim için Uçtan Uca Şifreleme Sunuyor

Meta, WhatsApp’ın cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve daha fazlasını birbirine bağlayarak en kapsamlı uçtan uca şifreli mesajlaşma deneyimini sunduğunu duyurdu. WhatsApp ile kişisel mesajlarınız, medyalarınız ve aramalarınız tüm cihazlarınızda şifrelenmiş olarak kalır. Windows için yeni WhatsApp uygulamasını Microsoft App Store’dan indirebilirsiniz.