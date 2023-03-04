WhatsApp‘ın Android tabletler için kullanıcıların WhatsApp hesaplarını aynı anda bir Android tablete ve ikincil bir telefona bağlamalarına olanak tanıyan bir Companion Mode üzerinde çalışıyor. Şimdi de Meta’nın sahip olduğu anlık mesajlaşma platformunun, uygulamayı Android tabletlerinde kullanan belirli beta test kullanıcıları için yeni bir bölünmüş görünüm özelliğini test ettiği bildiriliyor. Bölünmüş ekran modu, kullanıcıların sohbet listesini ve sohbet penceresini aynı anda görüntülemesine olanak tanıyor ve ayrıca aramalar ve durum sekmelerinde de kullanılabilecek.

WhatsApp özellik takipçisi WABetaInfo tarafından yayınlanan bir rapora göre, mesajlaşma uygulaması tablet sürümüne bölünmüş bir görünüm ekliyor. Android için WhatsApp beta 2.23.5.9, ince ayarlanmış arayüz için referans içeriyor.

Raporda ayrıca yeni özelliği gösteren bir ekran görüntüsü de yer alıyor ve kullanıcılara bölünmüş görünümün yayılmaya başladığında nasıl görünebileceği hakkında bir fikir veriyor. Ekran görüntüsüne göre, sohbet listesi bir sohbet açılırken görünür olacak. Bu, kullanıcıların konuşmalar arasında hızla geçiş yapmasına ve çoklu görev yapmasına olanak tanıyacak. Aramalar ve durum sekmeleri de bölünmüş görünüme kavuşacak.

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Değiştirilmiş arayüz deneyimi şu anda WhatsApp Android beta kullanıcılarıyla sınırlı ve gelecekte yeniden tasarlanmış arayüzün herkese açık bir şekilde kullanıma sunulduğunu görebiliriz. Ayrıca, bu özellik tüm kullanıcılara sunulmadan önce şirket tarafından ince ayarlar yapılabilir ya da geliştirilebilir.

Daha önceki bir raporda, Android 2.22.21.6 için WhatsApp beta sürümünün kullanıcıların bir Android tableti mevcut bir WhatsApp hesabına bağlamasına izin vereceği öne sürülmüştü. Bu özellik geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkmış ve kullanıcılara sunulmadan geliştirilmeye devam edilmişti. Gelecek özelliğin bir parçası olarak, bir tablet de dahil olmak üzere dört farklı cihazda aynı hesaba erişilebileceği söyleniyor.