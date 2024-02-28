WhatsApp yazışmaları delil midir sorusu en sık sorulan sorulardan biri. Birçok adli olayda delil olarak mahkemeye sunulan WhatsApp mesajları kanıt mıdır sorusu herkesin kafasını kurcalarken, Yargıtay cephesinden konu hakkında emsal karar geldi. İşte WhatsApp yazışmaları Yargıtay kararı.

WhatsApp Yazışmaları Delil Midir? WhatsApp Yazışmaları Yargıtay Kararı Açıklandı

Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Artık WhatsApp yazışmaları, belirli koşullar sağlandığında tek başına delil olarak kabul edilebilecek. Bu karar, birçok dava için önemli bir emsal teşkil ediyor. WhatsApp yazışmaları delil midir sorusu Yargıtay WhatsApp kararı ile cevap buldu.

Bursa 3. Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir alacak davasında, alacaklı taraf delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme ise ortada senet olmadığı için bu yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Daha sonra Yargıtay’a kadar giden davadan emsal niteliğinde karar çıktı.

Yargıtay, Bursa 3. Ticaret Mahkemesi’nin kararını bozdu ve WhatsApp yazışmalarının tek başına delil olarak kabul edilebileceğine hükmetti. Bu karar, birçok davada delil olarak sunulan WhatsApp yazışmalarının değerlendirilmesinde önemli bir emsal teşkil edecek.

Bu gelişme ile beraber WhatsApp yazışmaları delil midir, WhatsApp yazışmaları kanıt olur mu sorusu cevap buldu. Bu emsal kararla beraber belirli koşullar altında WhatsApp yazışmaları delil kabul edilebilecek.

WhatsApp Yazışmalarının Delil Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Neler Gerekli?

WhatsApp yazışmaları direkt olarak delil kabul edilmiyor. Zira dijital ortamda bu konuşmalarla oynama yapabilmek mümkün. Bu sohbetlerin delil kabul edilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar şöyle:

Yazışmaları sunan kişi, konuşmanın tarafı olmalı ve kayıtları kendisi almış olmalı.

Bilirkişi incelemesi yapılarak, yazışmalarda yer alan kişilerin gerçekten kendi adlarına beyanda bulundukları doğrulanmalı.

Mesajların manipüle edilmemiş olması gerekiyor.

Yargıtay’ın bu kararı, WhatsApp yazışmalarının hukuki açıdan daha fazla önem kazanmasını sağlayacak. Özellikle alacak, boşanma ve tazminat davalarında bu yazışmalar önemli bir delil kaynağı olarak kullanılabilecek. WhatsApp yazışmaları delil midir diye soranlar bu şartların da farkında olmalı.

Konuyla İlgili Avukatlar Ne Diyor?

Avukat Serkan Günel konu hakkında uzman görüşünü paylaşmış durumda. Günel açıklamasında “Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir. Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor.” dedi.

Konuşmaların taraflarına ilişkin yaptığı açıklamada Günel, “Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu burada da konuşma grubunda olan bir kişi buradaki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı.” ifadelerini kullandı. WhatsApp yazışmaları delil midir sorusu da böylece cevap buldu.

Yargıtay’ın bu emsal kararı, WhatsApp yazışmalarının delil olarak kabul edilebilmesi için önemli bir adım. Bu karar, birçok davada delil olarak sunulan WhatsApp yazışmalarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp yazışmaları delil olarak kabul edilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!