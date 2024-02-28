Xiaomi cephesinin MIUI’ın kötü şöhretinden kurtulmak için duyurduğu yepyeni işletim sistemi olan HyperOS alacak telefonlar ve HyperOS takvimi resmen açıklandı. Firmanın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla beraber HyperOS güncellemesi hakkında tüm merak edilenler ortaya çıktı. İşte HyperOS alacak telefonlar listesi ve HyperOS takvimi.

Xiaomi HyperOS Yolculuğu Başlıyor: İşte HyperOS Alacak Telefonlar Listesi

Heyecan verici haber Xiaomi’den geldi. Akıllı cihazlar için yepyeni işletim sistemi olan HyperOS güncelleme planı resmen açıklandı. Bu planla birlikte birçok Xiaomi, POCO ve Redmi modeli 2024’ün ilk yarısından itibaren HyperOS’a yükseltilebilecek.

HyperOS alacak cihazlar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar olmak üzere üç kategoride sıralayabiliriz:

HyperOS alacak telefonlar listesi:

Xiaomi 14 Serisi (önceden yüklenmiş)

Xiaomi 13 Serisi

Xiaomi 13T Serisi

Xiaomi 12 Serisi

Xiaomi 12T Serisi

Redmi Note 13 Serisi

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

POCO C51

POCO C55

POCO X4 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO M4

POCO M4 Pro

POCO M5

POCO M5s

POCO M6 Pro

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi 11 (tüm modeller)

Redmi K50 Pro

Redmi K50

HyperOS alacak tabletler listesi:

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Xiaomi Pad 6S Pro (önceden yüklenmiş)

HyperOS alacak giyilebilir cihazlar listesi:

Xiaomi Watch S3 (önceden yüklenmiş)

Xiaomi Smart Band 8 Pro (önceden yüklenmiş)

HyperOS Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? İşte HyperOS Takvimi

HyperOS güncellemesi ne zaman gelecek sorusu da çok sık soruluyor. HyperOS’a geçiş aşamalı olarak gerçekleşecek. 2024’ün ilk yarısında HyperOS alacak telefonlar şu şekilde:

Xiaomi 14 Serisi (önceden yüklenmiş)

Xiaomi 13 Serisi

Xiaomi 13T Serisi

Xiaomi 12 Serisi

Xiaomi 12T Serisi

Redmi Note 13 Serisi

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Daha sonra ise diğer modeller de güncelleme planına dahil edilecek. Bu haberle beraber HyperOS güncelleme takvimi de resmen açıklanmış durumda. HyperOS takvimi oldukça yoğun görünse de, Xiaomi şu ana kadar sözünü tuttu ve güncellemeleri zamanında kullanıcılarla buluşturdu.

HyperOS güncellemesi alacak telefonlar listesi birçok modeli barındırıyor, yani elinizde nispeten yeni bir Xiaomi telefon varsa bu güncellemeyi alma olasılığınız oldukça yüksek.

HyperOS Avantajları Neler?

HyperOS, Android işletim sisteminin özelleştirilmiş bir versiyonu. HyperOS kullanıcılara;

Daha uzun pil ömrü

Daha güvenli bir kullanıcı deneyimi

Daha akıcı bir arayüz

Xiaomi’nin diğer cihazlarıyla daha iyi entegrasyon

Daha hızlı performans

gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu sayede kullanıcılar kötü bir şöhrete sahip olan MIUI’dan sonra resmen farklı bir telefon kullanıyormuş gibi hissedecekler.

MIUI HyperOS benzerliği oldukça fazla olsa da, bu benzerlikler görünüşle sınırlı. Kaputun altında birçok farklı optimizasyon bulunuyor. HyperOS alacak telefonlar tüm bu geliştirmelerden yararlanacak.

HyperOS Nasıl Güncellenir?

HyperOS güncellemesi, cihazınıza kablosuz olarak (OTA) gönderilecek. Güncellemeyi aldığınızda, bildirim panelinden indirip kurabilirsiniz. Büyük ihtimalle dağıtım önce Çin’de başlayacak ardından Avrupa gibi bölgelere gelecek.

Bu süreçte, cihazınızın bootloader kilidi adı verilen önyükleyici kilidinin açık olmamasına dikkat edin. Zira güvenlik endişeleri nedeniyle bootloader kilidi açık olan cihazların HyperOS güncellemesi yükleyememe olasılığı var.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 11 HyperOS güncellemesi yayınlandı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HyperOS alacak telefonlar arasında kendi cihazınızı gördünüz mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!