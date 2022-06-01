Photopea, kullanıcılara çok çeşitli düzenleme seçeneklerini kullanarak görüntüleri tamamen ücretsiz olarak düzenleme imkanı sunan çevrimiçi bir uygulamadır. Oldukça eksiksiz olduğu için araç, Adobe Photoshop‘a zaten aşina olanlar kolaylıkla alışabilirler.

Site, herkesin renkleri ayarlamayı, görüntüleri kırpmayı, katmanlarla çalışmayı ve örneğin filtreler eklemeyi ve tüm bunları bir kuruş harcamadan ücretsiz olarak öğrenmesine izin verecek kadar kullanıcı dostudur.

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Photopea ile tanışın

Ivan Kuckir tarafından geliştirilen görüntü düzenleyici, ilk olarak neredeyse on yıl önce, 2013’te çevrimiçi olarak kullanıma sunuldu. O zamandan beri araç, herhangi bir kurulum türüne gerek kalmadan ücretsiz ve erişilebilir bir çevrimiçi deneyim sunmak için güncelleme ve iyileştirmelerden geçti.

Ana Özellikler

Photopea, Photoshop’a alternatif arayanlara çok yardımcı olması gereken çeşitli seçenekler ve özellikler sunar. Oldukça eksiksiz olan sistem, örneğin psd, .xd, .sketch, .xcf ve RAW gibi birkaç farklı dosya biçimini ve ayrıca örneğin JPG, PNG, GIF, TIFF, SVG ve DDS gibi görüntü biçimlerini destekler.

Doğrudan internet tarayıcınızda çalıştırılsa bile, uygulama Adobe programıyla ilgili olarak gerçekten harika bir seçenektir. Kısayol tuşları bile temelde aynıdır, bu da PS’de görüntüleri düzenlemeye alışmış olanlar için hayatı çok daha kolay hale getirir.

Katmanlar, maskeler, stiller vb. ile çalışma imkanı gibi ünlü düzenleyicide bulunan özelliklerin çoğu Photopea’da bulunabilir. Diğerlerinin yanı sıra bulanıklık, bozulma, gürültü ve pikselleşme gibi filtreler eklemenin örneğin doygunluk, parlaklık ve kontrastta ayarlamalar yapmak da mümkündür.

İster eğlence ister iş için olsun, genellikle sosyal ağlarda yayın yapanlar için, aracın YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook gibi siteler için uyarlanmış boyutları olan birkaç dosya modeli vardır.

Neredeyse mükemmel

Doğrudan tarayıcıda çalıştırma fikri ana merkezlerinden biri olsa da, Photopea tüm tarayıcılarda çalışmaz. Örneğin, uygulamanın bazı tarayıcılarda, özellikle Safari’de bazı uyumluluk sorunları var. Örneğin vektör desenleri ve degrade kafesler için destek eksikliği gibi bazı PS özellikleri de araçta mevcut değildir.

Photopea sadece 8 bit renk kanallarıyla çalışıyor, bu da yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve grafiklerle çalışanlar için çok olumsuz bir nokta olabilir.

Son olarak, küçük program bilgisayar ekranında bazı reklamlar görüntülüyor. Müdahaleci olmasa da, bazı kullanıcıların AdBlock gibi eklentileri kullanırken bile sürekli reklam görmekten rahatsız olmaları anlaşılabilir. Ücretsiz bir uygulama olduğu için, ekranın bir parçasını reklam afişlerine kaptırmak kabul edilebilir olmaktan daha fazlasıdır.

İyi bir alternatif

Photoshop’un kesin olarak yerini almamasına rağmen, Photopea şüphesiz Adobe programına uygulanabilir ve çok eksiksiz bir alternatiftir. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyormusunuz? Bize düşüncelerinizi bildirin.