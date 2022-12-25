WhatsApp’ın masaüstü beta sürümünde kullanıcılara durum güncellemelerini bildirme olanağı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo’nun haberine göre yeni özellik, kullanıcıların bir durum güncellemesini doğrudan durum bölümündeki yeni bir menüden bildirmelerine olanak tanıyacak.

Kullanıcılar, Hizmet Koşullarını ihlal edebilecek şüpheli bir durum güncellemesi görürlerse, yeni seçenekle bunu moderasyon ekibine bildirebilecekler.

Raporlama mesajlarında olduğu gibi, durum güncellemesi moderasyon nedeniyle şirkete iletilecek ve böylece bir ihlal olup olmadığını görebilecekler. Bu özellik uçtan uca şifrelemeyi etkilemeyecek.

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WhatsApp ve Meta dahil hiç kimse kullanıcıların mesajlarının içeriğini göremez ve özel görüşmelerini dinleyemez, ancak şirketin platformu ve kullanıcıları güvende tutmak için bir rapor seçeneği getirmesi önemlidir.

Raporda, durum güncellemelerini bildirme yeteneğinin geliştirilme aşamasında olduğu ve WhatsApp Desktop beta’nın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacağı belirtildi.

Bu arada, geçen ay mesajlaşma platformu, kullanıcıların masaüstündeki grup sohbetlerinde profil fotoğraflarını görmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği bazı beta test kullanıcılarına sunmuştu.