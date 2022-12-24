Meta, Cambridge Analytica gizlilik skandalıyla ilgili olarak ABD’de açılan toplu davada tahmini 683 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Facebook’un ana şirketinin 87 milyon kullanıcının verilerini yasadışı bir şekilde Cambridge Analytica ile paylaştığı iddia ediliyor.

Anlaşma ile Meta suçunu kabul etmiyor. Şirket Bloomberg’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anlaşmayı yaptık çünkü toplumumuz ve hissedarlarımız için en iyisi bu.” Yenilenmiş bir gizlilik politikası ayrıca son yıllarda “gizlilik ön planda tutularak” uygulanacaktı. Reuters tarafından yayınlanan mahkeme belgelerine göre, davacılara göre bu, “bir veri gizliliği davasındaki en büyük uzlaşma ve Facebook’un şimdiye kadar bir toplu davada ödemek zorunda kaldığı en yüksek miktar”.

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Dava, 2018 yılında İngiliz Cambridge Analytica’nın milyonlarca Facebook kullanıcısından veri toplayarak kısmen hedefli siyasi reklamlar gösterdiğinin ortaya çıkmasının ardından açıldı. Donald Trump’ın başkanlık kampanyasında Facebook üzerinden seçmen kazanmak için şirketin hizmetlerini kullandığı iddia ediliyor.

Savcılara göre, Meta’nın bu tür reklamlar için gerekli kullanıcı verilerinin toplanmasına izin verdiği tespit edildi. Bu veriler, mağdurların rızası olmadan bir Facebook uygulaması aracılığıyla toplanmıştır. Bu nedenle daha önce Meta da ABD FTC tarafından 5 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.