WhatsApp Web İçin Yeni Özellik Yolda!

WhatsApp, çoğunlukla uçtan uca şifreleme olmak üzere çeşitli gizlilik ve güvenlik merkezli özellikler ekleyerek güvenli bir platform olarak karşımıza çıkmaya çalıştı. Meta‘ya ait mesajlaşma uygulaması, web sürümüne ekstra bir güvenlik katmanı eklemek ve insanların gerçek WhatsApp Web sürümünü kullanmasını sağlamak için “Code Verify” adlı yeni bir tarayıcı uzantısı yayınladı.

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WhatsApp Web için Code Verify Uzantısı Tanıtıldı

Code Verify, Cloudflare ile ortaklaşa geliştirilen açık kaynaklı bir uzantıdır. WhatsApp Web kodunu otomatik olarak doğrulayacak ve “kurcalanıp değiştirilmediğini” görünecek, böylece gizliliğinizi engelleyebilecek kötü niyetli WhatsApp Web sürümlerinin tuzağına düşmemenizi sağlar. Açık kaynaklı olduğu için, aynı amaç için başka herhangi bir üçüncü taraf platformu tarafından kullanılabilir.

Nasıl çalışıyor?

Meta, Code Verify‘ın alınan kaynakların değiştirilip değiştirilmediğini görmek için “alt kaynak bütünlüğü” kavramını kullandığını ortaya koyuyor. WhatsApp, Cloudflare‘a orijinal WhatsApp Web JavaScript kodunu sağladı. Bir kişi Code Verify uzantısını kullandığında, kullandığınız söz konusu WhatsApp Web sürümünün kodu, orijinaliyle eşleştirilir. Bir ihlal söz konısu olduğunda, uzantı kullanıcıları aynı konuda bilgilendirecektir.

Ayrıca Code Verify’ın bunu yaparken kullanıcıların gizliliğini sağladığı ve herhangi bir veriye, meta veriye, kullanıcı verisine ve hatta WhatsApp mesajlarına erişmeye çalışmadığı da ortaya çıktı.

Code Verify Nasıl Kullanılır?

Code Verify tarayıcı uzantısı Chrome, Firefox (çok yakında) ve Microsoft Edge kullanıcıları için kullanılabilir. Uzantıyı Google, Microsoft veya Mozilla web uzantısı mağazalarından indirdikten sonra, bir kullanıcı masaüstündeki mesajlaşma platformuna giriş yaptığında WhatsApp Web kodunu otomatik olarak doğrulayacaktır.

Uzantının üç modu vardır: Kodun başarıyla doğrulandığını ve her şeyin yolunda olduğunu gösteren Yeşil ışık modu. Ardından, bir sorunun algılandığını göstermek için Turuncu ışık moduna sahipsiniz ve bunu çözmek için bir yenileme gerçekleştirilebilir. Son olarak, doğrulama başarısız olursa Kırmızı ışık modu ibaresi çıkacak. Kullanıcılar, bir doğrulama hatası alırlarsa, uzantı kullanıcı arayüzündeki “Daha Fazla Bilgi Edinin” seçeneğine dokunabilir.