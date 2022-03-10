2022’de Samsung Galaxy S10e Kullanmak!

Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy S22 ailesini tanıtmıştı. Birçok kişinin severek kullandığı ve beğendiği S serisi, yaklaşık üç nesil önce S10 ve S10 Plus modellerine ek olarak S10e adında küçük formlara sahip olan bir modeli de vardı. Biz de 2022 yılında Samsung Galaxy S10e nasıl kullanılıyor, hala performanslı çalışıyor mu diye denedik.

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Küçük boyutlara sahip olmasıyla tek elle kullanımı oldukça rahat olan S10e, bir amiral gemisi telefondan beklenen tüm tasarım detaylarını barındırıyor. Gorilla Glass 5 korumalı ön ve arka cam, alüminyum kasa, IP68 sertifikası gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Ekranda ise 5.8 inç boyutuyla günümü amiral gemilerden oldukça ufak. Dinamik AMOLED ekran olmasıyla, bir Samsung klasiği görüyoruz. Keskin görüntülerle birlikte, HDR10+ desteği sayesinde canlı bir ekrana sahip.

Performans olarak çok beğenilmeyen Samsung’un Exynos işlemcileri bu modelde yer alıyor. Exynos 9820 işlemcisi performans kısmında günümüzde de iyi işler başarıyor. Ancak işlemcinin eski olması çabuk ısınmasına da sebep oluyor. 6GB RAM ve 128 GB depolaması bulunan S10e ayrıca Mali-G76 MP12 grafik birimine sahip. Bu sayede oyunlarda akıcı deneyim sunabiliyor. Android 12 ve ON UI 4.0 güncellemelerini de alan model sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor.

Arka tarafta ikili kamera kurulumuna sahip olan Galaxy S10e, 12 MP, f/1.5-2.4 değişken diyaframlı, Dual Pixel özelliğinde OIS bulunan ana kamera, 16 MP, f/2.2, 123 derece geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta da 10 MP, f/1.9 ön Kamera bulunuyor. Bu kamera ile de yine 4K 60fps video çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

AKG destekli kulaklıkları da zamanında kutudan çıkan S10e, bir amiral gemisi telefonu olan özelliklerden stereo hoparlörü de bulunduruyor. Güçlü ses sistemiyle de zamanın iyi telefonlarından olduğunu da kanıtlıyor.

Küçük kasasının içinde 3100 mAh bataryadan gücünü alan Galaxy S10e, üzerinden geçen yıllara rağmen günü çıkarabiliyor. 15W hızlı şarjı destekleyen model yine 15W ile wireless şarj olabiliyor. Ayrıca 4,5W değeriyle de ters wireless olarak başka telefonları da şarj edebiliyor.

Peki siz zamanında Galaxy S10e kullandınız mı? Ya da aramızda hala kullananlar var mı? Yorumlar kısmında sizde Samsung Galaxy S10e hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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