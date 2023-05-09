Google ve Samsung’un Wear OS 3 ile ilgili ortak çabaları Wear OS platformunun yeniden canlanmasına yol açtı. Galaxy Watch 5 ve Google Pixel Watch gibi Wear OS 3 destekli Android akıllı saatlerin piyasaya sürülmesi, tüketicilerin bu işletim sistemini daha iyi benimsemesini sağladı. Bu sayede geliştiriciler de Wear OS’i bir platform olarak daha ciddiye almaya başladı ve Android akıllı saatler için eskisinden daha fazla uygulama mevcut hale geldi. Bu listeye, Wear OS 3 uygulamasını beta test kullanıcılarına sunan WhatsApp da katılıyor. Artık telefonunuzu kullanmadan mesajlaşabileceksiniz!

Telefonunuzu Cebinizden Çıkarmadan WhatsApp Kullanın!

2014 yılında WhatsApp, Android Wear desteğini kullanıma sunmuş, ancak kullanıcı benimsemesinin yetersizliği nedeniyle bu destek sonlandırılmıştı. Wear OS 3 ile birlikte şirket hemen yerel bir uygulama sunmak biraz bekleyerek bu işletim sisteminin ne kadar popüler olacağını test etti. Wear OS 3’ün Apple Watch dışındaki birçok üst seviye akıllı saatte standart olmasıyla beraber WhatsApp da bu işletim sistemine özel uygulama geliştirdi.

WhatsApp’ın yerel Wear OS uygulaması beta testi artık hazır. Uygulama, Android v2.23.10.10 için WhatsApp beta sürümünün bir parçası olarak yayınlandı. Eğer en son WhatsApp Beta sürümünü kullanıyorsanız, WhatsApp’ın Google Play Store listesine gittiğinizde ve yardımcı Wear OS uygulamasını yüklemek için bir seçenek görebileceksiniz.

Şimdiye kadar, yeni WhatsApp mesajlarını yalnızca Wear OS’in bildirim menüsünden görebiliyor ve yanıtlayabiliyordunuz. Yerel bir uygulama olmaması nedeniyle mevcut konuşmalarınıza erişmenin bir yolu yoktu. Wear OS 3 için yerel WhatsApp uygulaması, grup sohbetleri de dahil olmak üzere mevcut ve geçmiş tüm konuşmalarınıza erişim sağladığından, artık böyle durum böyle olmayacak.

Yeni uygulama sayesinde, bir mesajı ses veya metin girişi kullanarak yanıtlayabileceksiniz. Uygulama, bir konuşmada paylaşılan herhangi bir görüntünün küçük bir önizlemesini bile gösterecek. Akıllı saatler genelde küçük ekranlı cihazlar olduğu için görüntüler istediğinizden biraz daha küçük olsa da, büyütme hareketleriyle bu görüntüleri daha büyük hale getirebilirsiniz.

WhatsApp’ı Wear OS 3 saatinize kurmak için telefonunuzda görüntülenen sekiz haneli bir kodu girmeniz gerekiyor. Bundan sonra Wear OS uygulaması tüm sohbetlerinizi telefonunuzla senkronize edecektir. Mevcut konuşmalarınıza erişebilseniz de, uygulama şu anda arama yapmak veya yeni bir sohbet başlatmak için bir yol sunmuyor.

Wear OS 3 uygulamasındaki birkaç yeni kutucuk, favori kişilerinize hızlı erişim ve en son konuşmalarınıza sesli notlar gönderme olanağı sağlayacak. Bu sayede küçük ekranda mesaj atmak istediğiniz favori kişilerinizi bulmak için uzun süre kaydırma yapmanız gerekmeyecek.

WhatsApp’ın Wear OS 3 uygulamasının hala beta aşamasında olduğu göz önüne alındığında, Meta bu sürümdeki sınırlamalardan bazılarını gelecekteki sürümlerde kaldırabilir. WhatsApp’ın beta programının bir parçası değilseniz veya Wear OS uygulamasını Play Store’da göremiyorsanız, internet üzerinden APK dosyası olarak en son WhatsApp Beta sürümünü yükleyerek tekrar Google Play Store’u kontrol etmenizde fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı saatlerde WhatsApp kullanabilmek beklenen bir şey miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!