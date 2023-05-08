Elon Musk’ın geçtiğimiz yıl Twitter’ı aldığı günden beri platformda sert bir değişim rüzgarı esiyor. Önce bot hesaplara, ardından onay işaretlerine, en son da Twitter Blue aboneliklerine kafayı takan Musk, yine çok konuşulacak bir işe imza atacak. Twitter, birkaç yıldır aktif olmayan hesapları kapatmaya hazırlanıyor. Takipçi sayınız düşebilir!

Musk Bu Sefer de Aktif Olmayan Hesaplara Kafayı Taktı!

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yalnızca devlet görevlilerine verilen gri onay tiki vermesiyle gündeme gelen Twitter, şimdi de birkaç yıldır aktif olmayan hesapların kapatılacağı haberiyle gündemde.

Musk, bu planını geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla resmileştirmiş durumda. Çılgın milyarder Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Birkaç yıl boyunca aktiflik göstermeyen hesapları kapatıyoruz, takipçi sayınızda bir düşme görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Musk, bu hamlesiyle beraber Twitter’ı kendince daha yaşanabilir bir yer haline getireceğini düşünüyor. Aktif olmayan hesapların kapatılmasıyla beraber, Twitter’daki toplam kullanıcı sayesinde önemli bir düşüş yaşanabilir.

Ancak yalnızca aktif hesapların platformda olmasıyla beraber de, Twitter’ın gerçek aktif kullanıcı sayısını görebileceğiz. Eğer eskiden açtığınız bir Twitter hesabı varsa ve bu hesabı yıllardır kullanmadıysanız, hesabınızın kapanıp kapanmadığını kontrol edebilirsiniz. Platformun yeni uygulamasının önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor.

Twitter’ın mirasına her geçen gün başka bir şekilde saldıran ve platformu kendi oyun alanı haline getiren Musk’ın bir sonraki çılgın planı herkes tarafından merak ediliyor. Çılgın milyarderin bu hamlesi, son zamanlardaki ilginç kararlara kıyasla beklenmedik şekilde yerinde bir hamle olmuş diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Twitter Kemal Kılıçdaroğlu’na Gri Tik Verdi! Musk Seçimleri Kafasında Bitirdi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk’ın aktif olmayan hesapları kapatması doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!