Uygulama
WhatsApp için 2020 yılında gelen 10 süper özellik!
WhatsApp, 2020 yılını bir hayli yoğun geçirdi. Dünyada 2 milyardan fazla kullanıcısı olan mesajlaşma devi, bu yıl kullanıcılarını yeniliksiz bırakmadı. 2020 yılında 30’dan fazla güncelleme piyasaya süren uygulama, bu güncellemelerle birlikte birçok yeni ve yararlı özellik sundu kullanıcılarına. Gelin, 2020 yılında hayatımıza giren bu yeni WhatsApp özelliklerin en önemli 10 tanesine yakından bakalım.
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WhatsApp 2020: Birbirinden faydalı 10 yeni özellik!
İşte karşınızda 2020’de hayatımıza giren, birbirinden faydalı 10 WhatsApp özelliği:
#1- WhatsApp için kaybolan mesajlar:
Uygulama, uzun süredir beklenen “Kaybolan Mesajlar(Süreli Mesajlar)” özelliğini sonunda bu sene ekledi. Kaybolan mesajlar özelliği sayesinde yolladıktan 7 gün sonra kendiliğinden yok olan mesajlar yollayabilirsiniz. Bu özelliği aktive etmek için, kaybolan mesaj atmak istediğiniz kişi veya grupla olan konuşmanıza gidip, ilgili kişinin veya grubun profil fotoğrafına tıklayın. Karşınıza çıkan menüde, süreli mesaj seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği ‘Açık’ haline getirdiğinizde süreli mesaj özelliği aktif hale gelmiş olacak.
#2- WhatsApp Payments:
2018 yılında beta olarak Hindistan’da piyasaya sürülen özellik, bu sene yine Hindistan’da kullanıma tam sürümüyle sunuldu. Bu özellik tıpkı WeChat uygulamasında yaygın olarak kullanıldığı gibi, uygulama içinden arkadaşlarınıza para yollayabilmenize veya onlardan para alabilmenize olanak sağlıyor. An itibariyle sadece Hindistan’daki kullanıcılar tarafından erişilebilen özelliğin yakın zamanda dünya genelinde de aktif hale gelmesi bekleniyor.
3#- Konuşma özelinde kişiselleştirilebilir duvar kağıtları:
WhatsApp, bilindiği üzere, konuşmalarınız için duvar kağıtlarını değiştirme imkanını uzun bir süredir sunmakta. Ancak, bu yıla kadar, her konuşma için ayrı duvar kağıdı seçmem mümkün değildi. 2020 yılında gelen güncelleme, her konuşma için farklı duvar kağıtları kullanmanıza izin vermenin yanında, kendi galerinizdeki fotoğrafları da konuşma duvar kağıdı yapmanızı mümkün kılıyor.
#4- Konuşmaları kalıcı olarak sessize alma:
Bu seneki güncellemeye kadar konuşmaları sessize alma seçenekleri 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl ile sınırlıydı. Ancak, 2020 yılında gelen bu yeni özellik sayesinde WhatsApp konuşmalarınızı kalıcı olarak sessize almanız artık mümkün.
#5- Hareketli (animasyonlu) çıkartmalar:
2020, birçok diğer yeni özelliğin yanında, hareketli çıkartmaların da WhatsApp’e geldiği yıl oldu. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınıza hareketli çıkartmalar yollayabilir veya onların size yolladığı çıkartmaları kendi çıkartma kütüphanenize kaydedebilirsiniz. Uygulama, çıkartma çeşitliliği olarak ise, ilk başta “Chummy Chum Chums”, “Rico’s Sweet Life”, “Bright Days” ve “Moody Foodies” adlarında dört paket sundu.
#6- Görüntülü grup konuşmaları:
Görüntülü arama teknolojisinin hayatlarımızda çok büyük bir yer kaplamaya başladığı bu Covid-19 salgınıyla geçen yılda, uygulama görüntülü grup araması özelliğini de kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde 8 kişiye kadar görüntülü WhatsApp grup araması yapabilirsiniz.
#7- Gelişmiş arama:
Bu yeni özellik sayesinde artık sadece metin değil fotoğraf; video; bağlantı linki; doküman; ses dosyası ve GIF gibi formatlar içinde arama yapmanız mümkün. Bu özelliği kullanmak için, normal bir arama yapıyormuşçasına arama çubuğuna gidip, size sunulan format seçenekleri içinden arasında arama yapmak istediğiniz formatı seçebilirsiniz.
#8- QR kodları:
Bu özellik ise kolay bir şekilde arkadaşlarınızı WhatsApp’inize eklemenize veya WhatsApp iletişim bilgilerinizi onlarla paylaşmanıza yarıyor. Bu özelliği nasıl kullanabileceğinize gelirsek de:
- Android için: WhatsApp’ı açın > Diğer Seçenekler > Ayarlar’a dokunun. > Adınızın yanında beliren QR simgesine dokunun.
- iPhone için: WhatsApp’ı açın > Ayarlar’a dokunun. Adınızın yanında gösterilen QR simgesine dokunun.
#9- Karanlık Mod:
2020 yılı uygulama için çok büyük bir özellik olan “Karanlık Mod”‘un da gelişine sahne oldu. Bu özellik WhatsApp kullanıcıları tarafından uzun bir süredir beklenmekteydi. Karanlık Mod’u aktive etmek ise çok basit:
- Android için: Ayarlar> Sohbetler> Koyu Tema
- iPhone için: Ayarlar> Ekran ve Parlaklık> Koyu
#10- Yeni depolama yönetimi araçları:
Listemizdeki son özellik ise yeni depolama yönetimi seçenekleri. Bu yeni özellik, eğer depolama alanınız doluyorsa size bildirim yoluyla haber veriyor ve gereksiz dosyaları silmenize olanak sağlıyor. Özellikle kısıtlı kapasiteye sahip kullanıcılar için işe yaracak bir özellik gibi duruyor.
Kaynak: GadgetsNow
Genel
TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!
TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarındaki kalabalığı en aza indirmek için mobil uygulama geliştirdi. Koronavirüs önlemlerini en üst seviyeye taşımaya çalışan TÜVTÜRK, bu kapsamda yeni bir mobil uygulama geliştirdi.
TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarındaki kalabalıktan kaynaklanan tehlikeyi en aza indirmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Bildiğiniz üzere muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Koronavirüs tehlikesi artıyordu. Bu tehlikeyi biraz olsun azaltmak için çalışma başlatan TÜVTÜRK, Android ve iOS için mobil uygulamasını paylaştı.
Türkiye’de araçların muayene işlemlerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, Koronavirüs önlemlerine dikkat etmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere muayene istasyonları randevu ile çalışıyor. Ancak randevu saatinizden önce istasyona gelip sıra almanız gerekiyor. Ancak her ne kadar randevulu çalışılsa bile sıra almak için ayrı bir sıra bekliyorsunuz. Çünkü çok ciddi yoğunluk oluyor.
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Mobil uygulama nasıl çalışıyor?
TÜVTÜRK bu durumu biraz olsun azaltmak için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama şu anda Android ve iOS için indirilebilir durumda. Uygulamayı açtığınızda sizleri bir Sıra Takip Sistemi karşılıyor. Alt kısımdaki “Başla” butonuna tıkladığınızda sizden hangi istasyonda olduğunuzu, aracınızın plakasını ve kilometre bilgisini talep ediyor. Bu bilgiler girildikten sonra uygulama size muayene sıranızı veriyor.
Bu hizmetin ilk artısı artık sıra almak için dakikalarca sırada beklemeyeceksiniz. Diğer iyi yönü ise sıranızı bu uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani artık muayene istasyonunun otoparkından bina duvarındaki ekranları takip etmenize gerek kalmayacak. Tabi tüm bu işlemler sayesinde Koronavirüs tehlikesinden de korunmuş olacaksınız.
Uygulamanın yürürlüğe girmesi gerçekten Koronavirüs önlemleri kapsamında önemli. Her ne kadar sıra beklerken sosyal mesafe önlemleri alınsa da, kalabalık nedeniyle virüs kapma riskiniz artıyor. Ancak yeni mobil uygulama ile artık kalabalıkta, güneş altında sıra beklemek zorunda kalmayacaksınız. Sizce TÜVTÜRK‘ün bu yeni hizmeti nasıl olmuş?
TÜVTÜRK uygulamasını Play Store’dan indirin!
TÜVTÜRK uygulamasını App Store’dan indirin!
Uygulama
Rus Tiktok uygulamasını Putin’in kızı geliştiriyor!
TikTok uygulama marketlerine çıktığı günden itibaren devasa bir kitleye sahip. Uygulama her ne kadar son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yasak konusunda problemler yaşasa da her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla gücüne güç katıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar da TikTok’un başarılı uyguladığı fikirleri kendi yorumlarıyla geliştirdi. Uygulama hakkında ortaya çıkan son haber ise TikTok’un Rus versiyonunun yakında tanıtılacağı. Hatta uygulamanın gelişme aşamasını yürüten şirket ise Vladimir Putin’in ‘kızı’ Katerina Tikhonova’ya ait.
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Rus TikTok iki sene içinde geliyor!
Ortaya çıkan raporlara göre Rusya, zaten TikTok’un yerel versiyonunu geliştirmek için planlara sahipti. Devletin sahip olduğu enerji devi bir şirket olan Gazprom’un yayınlayacağı düşünülen kısa video paylaşma uygulamasının iki sene içinde uygulama marketlerinde yer alması bekleniyor. İşin ilginç yanı ise bu uygulama ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapan ‘Innopraktika foundation’ Putin’in “kızı” Katerina Tikhonova tarafından yürütülüyor.
Gazprom CEO’su Alexander Zharov, yaptığı açıklamada uygulamanın geliştirme aşamasının oldukça düzgün ilerlediğini belirtti. Uygulamanın geliştirilmesinin Innopraktika tarafından yapıldığını da doğrulayan CEO, Rus TikTok versiyonunun iki sene içinde hazır olacağını sözlerine ekledi. Orijinal TikTok’a benzer olarak kısa ve dikey formattaki videoları destekleyecek olan uygulama Zharov’a göre bir yıldan uzun süredir geliştirme aşamasında. Kullanıcılara sunduğu olanaklar bakımından da YouTube’dan eksik kalmayacağı belirtilen uygulamanın akıbeti şimdiden merak ediliyor.
Güncelleme
Telegram, topluluk kanallarında reklam yayınlayacak
Telegram, beş yüz milyon aktif kullanıcıya yaklaşırken, şirketin kurucu ortaklarından Pavel Durov’un Telegram resmi hesabından firmanın uygulamadan gelir elde etme planları açıklandı.
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Firmanın servisten bazı gelirler elde edeceği iki kısma sahip uygulamanın gelecek seneden itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut özellikler ücretsiz olarak sunulmaya devam ederken planın ilk kısmı olarak; uygulamayı iş veya özel işlevleriyle birlikte kullananlar için premium özellikler sunulacak ve böylece uygulamayı daha yoğun kullananların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı yenilikler eklenecek.
Diğer yandan ise Telegram platformunda özellikle son zamanlarda bir veya birden fazla kişi tarafından yönetilen, birçok kişiyi barındıran ve katılıma açık gruplarda oldukça fazla artış oldu. Firma bu kanallarda bundan sonra reklam yayınlayacak. Bunu ise kendi reklam ağını kullanarak yapacak. Dolayısıyla grup sahiplerinin kanallara reklam yerleştirmelerinin önüne geçilmiş olacak. Yine bu reklamlar, Telegram mesajları şeklinde gelmek yerine uygulamanın içine entegre edilmiş bir şekilde ve kendi ara yüzleriyle görülecekler. Birebir sohbet ve özel grup sohbet kanallarında ise reklamlar olmamaya devam edecek.
Lafını sakınmadan çekinmeden WhatsApp örneğini de veren Durov, uygulamayı şirketlerin kazançlarını birincil amaç yapmalarının sonucuna örnek olarak gösterdi. Ek olarak da uygulamanın bağımsız olarak kalacağını ve Telegram için alınan bu kararların satış yapmadan ayakta kalabilme adına alındığını belirtti.
Uygulamanın bütün platformlardaki versiyonları için yakın zamanda getirilen yeni güncellemeyle birlikte; hem sohbetlerin hem de uygulamanın işlevlerine birçok önemli eklemeler yapan şirketin bu hamleleri hakkında yakın zamanda daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.
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