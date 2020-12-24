WhatsApp için 2020 yılında gelen 10 süper özellik!

WhatsApp, 2020 yılını bir hayli yoğun geçirdi. Dünyada 2 milyardan fazla kullanıcısı olan mesajlaşma devi, bu yıl kullanıcılarını yeniliksiz bırakmadı. 2020 yılında 30’dan fazla güncelleme piyasaya süren uygulama, bu güncellemelerle birlikte birçok yeni ve yararlı özellik sundu kullanıcılarına. Gelin, 2020 yılında hayatımıza giren bu yeni WhatsApp özelliklerin en önemli 10 tanesine yakından bakalım.

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WhatsApp 2020: Birbirinden faydalı 10 yeni özellik!

İşte karşınızda 2020’de hayatımıza giren, birbirinden faydalı 10 WhatsApp özelliği:

#1- WhatsApp için kaybolan mesajlar:

Uygulama, uzun süredir beklenen “Kaybolan Mesajlar(Süreli Mesajlar)” özelliğini sonunda bu sene ekledi. Kaybolan mesajlar özelliği sayesinde yolladıktan 7 gün sonra kendiliğinden yok olan mesajlar yollayabilirsiniz. Bu özelliği aktive etmek için, kaybolan mesaj atmak istediğiniz kişi veya grupla olan konuşmanıza gidip, ilgili kişinin veya grubun profil fotoğrafına tıklayın. Karşınıza çıkan menüde, süreli mesaj seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği ‘Açık’ haline getirdiğinizde süreli mesaj özelliği aktif hale gelmiş olacak.

#2- WhatsApp Payments:

2018 yılında beta olarak Hindistan’da piyasaya sürülen özellik, bu sene yine Hindistan’da kullanıma tam sürümüyle sunuldu. Bu özellik tıpkı WeChat uygulamasında yaygın olarak kullanıldığı gibi, uygulama içinden arkadaşlarınıza para yollayabilmenize veya onlardan para alabilmenize olanak sağlıyor. An itibariyle sadece Hindistan’daki kullanıcılar tarafından erişilebilen özelliğin yakın zamanda dünya genelinde de aktif hale gelmesi bekleniyor.

3#- Konuşma özelinde kişiselleştirilebilir duvar kağıtları:

WhatsApp, bilindiği üzere, konuşmalarınız için duvar kağıtlarını değiştirme imkanını uzun bir süredir sunmakta. Ancak, bu yıla kadar, her konuşma için ayrı duvar kağıdı seçmem mümkün değildi. 2020 yılında gelen güncelleme, her konuşma için farklı duvar kağıtları kullanmanıza izin vermenin yanında, kendi galerinizdeki fotoğrafları da konuşma duvar kağıdı yapmanızı mümkün kılıyor.

#4- Konuşmaları kalıcı olarak sessize alma:

Bu seneki güncellemeye kadar konuşmaları sessize alma seçenekleri 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl ile sınırlıydı. Ancak, 2020 yılında gelen bu yeni özellik sayesinde WhatsApp konuşmalarınızı kalıcı olarak sessize almanız artık mümkün.

#5- Hareketli (animasyonlu) çıkartmalar:

2020, birçok diğer yeni özelliğin yanında, hareketli çıkartmaların da WhatsApp’e geldiği yıl oldu. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınıza hareketli çıkartmalar yollayabilir veya onların size yolladığı çıkartmaları kendi çıkartma kütüphanenize kaydedebilirsiniz. Uygulama, çıkartma çeşitliliği olarak ise, ilk başta “Chummy Chum Chums”, “Rico’s Sweet Life”, “Bright Days” ve “Moody Foodies” adlarında dört paket sundu.

#6- Görüntülü grup konuşmaları:

Görüntülü arama teknolojisinin hayatlarımızda çok büyük bir yer kaplamaya başladığı bu Covid-19 salgınıyla geçen yılda, uygulama görüntülü grup araması özelliğini de kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde 8 kişiye kadar görüntülü WhatsApp grup araması yapabilirsiniz.

#7- Gelişmiş arama:

Bu yeni özellik sayesinde artık sadece metin değil fotoğraf; video; bağlantı linki; doküman; ses dosyası ve GIF gibi formatlar içinde arama yapmanız mümkün. Bu özelliği kullanmak için, normal bir arama yapıyormuşçasına arama çubuğuna gidip, size sunulan format seçenekleri içinden arasında arama yapmak istediğiniz formatı seçebilirsiniz.

#8- QR kodları:

Bu özellik ise kolay bir şekilde arkadaşlarınızı WhatsApp’inize eklemenize veya WhatsApp iletişim bilgilerinizi onlarla paylaşmanıza yarıyor. Bu özelliği nasıl kullanabileceğinize gelirsek de:

Android için: WhatsApp’ı açın > Diğer Seçenekler > Ayarlar ’a dokunun. > Adınızın yanında beliren QR simgesine dokunun.

’a dokunun. > Adınızın yanında beliren simgesine dokunun. iPhone için: WhatsApp’ı açın > Ayarlar’a dokunun. Adınızın yanında gösterilen QR simgesine dokunun.

#9- Karanlık Mod:

2020 yılı uygulama için çok büyük bir özellik olan “Karanlık Mod”‘un da gelişine sahne oldu. Bu özellik WhatsApp kullanıcıları tarafından uzun bir süredir beklenmekteydi. Karanlık Mod’u aktive etmek ise çok basit:

Android için: Ayarlar> Sohbetler> Koyu Tema

iPhone için: Ayarlar> Ekran ve Parlaklık> Koyu

#10- Yeni depolama yönetimi araçları:

Listemizdeki son özellik ise yeni depolama yönetimi seçenekleri. Bu yeni özellik, eğer depolama alanınız doluyorsa size bildirim yoluyla haber veriyor ve gereksiz dosyaları silmenize olanak sağlıyor. Özellikle kısıtlı kapasiteye sahip kullanıcılar için işe yaracak bir özellik gibi duruyor.

Kaynak: GadgetsNow