WhatsApp ve Instagram platformlarına erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya devleri, Whatsapp ve Instagram platformları bağlantı sorunu ile gündemde. Kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter’dan dile getirdi.

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Mobil cihazlarda yaşanan Whatsapp ve Instagram uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı.

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Kullanıcılardan gelen bilgilere göre sosyal medya uygulaması Instagram’da ana sayfa akışı yenilenmiyor, mesajlar iletilmiyor ve diğer pek çok özellik çalışmıyor. WhatsApp için de benzer şekilde mesajların iletilmediği, sesli ve görüntülü çağrıların çalışmadığı aktarılıyor.

Whatsapp ve Instagram’da yaşanan sorun bir başka sosyal medya platformu olan Twitter’da gündeme geldi. Sosyal medyada yaşanan sorunlar ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz. pic.twitter.com/3B86lFE00h — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz” dedi.