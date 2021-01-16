Genel
WhatsApp Uygulamasında Gizlilik Politikası İle İlgili Durum Paylaştı!
Gizlilik politikasında yaptığı değişiklik ile dikkat çeken WhatsApp, uygulamasında konu ile ilgili durum paylaştı. WhatsApp, gizlilik politikası değişikliğinin herhangi bir ihlal taşımadığını anlatmaya çalıştı.
Piyasanın en çok sevilen ve en çok kullanılan haberleşme uygulaması olan WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği ile tüm dünyada tepki gördü. Kişisel verilerin korunması kanununu ihlal ettiği veya edeceği iddia edilen WhatsApp‘a karşı büyük bir tepki oluştu.
Gizlilik politikasındaki güncellemeyi 8 Şubat yürürlüğe sürecek olan WhatsApp, tepkileri azaltabilmek amacıyla bu tarihi 15 Mayıs‘a ertelemişti. Daha sonra bugün yaptığı paylaşım ile gündeme gelen WhatsApp, Twitter‘da gündem olmayı da başardı.
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WhatsApp, Durum’da gizlilik politikası açıklaması yaptı!
WhatsApp, uygulamasında uzun süredir bulunan Durum sekmesinde bir paylaşım yaptı. Gizlilik politikası ile ilgili açıklamalarda bulunan WhatsApp, bu durumun tehlikeli olmadığını ve WhatsApp’ın verilerinizi güvende tutacağını bildirdi.
İlk paylaştığı durumda “Gizliliğinizi korumaya kararlıyız” sloganı ile yaptıkları düzenlemenin zararlı olmadığını belirten şirket, daha sonra üç farklı açıklamada daha bulundu. Sonraki durumunda, kişisel sohbetlerin uçtan uca şifreli olduğunu ve WhatsApp‘ın bunları okuyamadığını ve dinleyemediğini açıklayan şirket gizlilik politikasında herhangi bir ihlal olmadığı mesajını verdi.
WhatsApp‘ın konumunuzu göremeyeceğini ve kişisel verilerinizi üst firması olan Facebook ile paylaşmayacağını dile getiren şirket, yaptığı bu açıklamalar ile Twitter‘da trend oldu. Ancak yaptığı açıklama biraz olsun kullanıcıları rahatlattı. Zaten insanlar da WhatsApp’ı silmemek için bu tarz açıklamalar arıyordu.
WhatsApp bu karar ile birçok kullanıcı kaybetti. Bu durum Bip ve Telegram gibi diğer uygulamalara yaradı diyebiliriz. Kullanıcı sayılarını artıran Bip ve Telegram, şimdilik daha güvenilir bir uygulama gibi gözüküyor. WhatsApp eğer gizlilik ile ilgili güveni kullanıcılara veremezse, bu uygulamalar ilerde daha fazla değer kazanacaktır. Bakalım WhatsApp konu ile ilgili ne tür çalışmalar ve açıklamalar yapacak. Sizce WhatsApp gizlilik politikasındaki değişiklikten vazgeçecek mi?
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M62’nin Phablet Olduğu Onaylandı!
Samsung Galaxy M62 FCC’de görüntülendi. FCC, Galaxy M62 modelinin phablet olduğunu onayladı. İşte Galaxy M62’nin detayları!
Samsung‘un yeni cihazı M62 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Kasım 2020’de ortaya çıkan M62, bir akıllı telefon olarak biliniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ile bu modelin bir tablet olduğu ortaya atıldı. Ancak şimdi M62‘nin ikisi de olmadığı ortaya çıktı.
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Galaxy M62 phablet konsepte sahip!
FCC‘de görüntülenen M62, başta telefon olarak sonra tablet olarak değerlendirildi. Ancak M62 bir phablet. Yani hem telefon hem tablet diyebiliriz. Galaxy M62‘nin phablet olduğunu onaylayan FCC, cihaz hakkında farklı detaylara da yer verdi.
FCC listelerinde ID A3LSMM625F kod adı ile görüntülenen M62, iki model numarası ile ortaya çıktı. SM-M625F / DS ve SM-E62F / DS olarak iki model numarası sunan FCC, bu model numaralarından birinin M62’ye birinin E62’ye ait olduğunu söylüyor. Model numarasındaki DS kısaltması ise cihazların çift SIM kart destekli olduğunu vurguluyor.
Öte yandan M62 ile ilgili gelen bilgilerde cihazın bazı özellikleri de mevcut. Söylentilere göre Galaxy M62, 4G destekli bir cihaz olacak. Exynos 9825 modelinden güç alacak olan M62, gücünü 6GB Ram bellek ile destekleyecek.
Android 11 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen M62’nin, çift banlı WiFi ve NFC desteğinde sahip olduğu da biliniyor. 7000mAh‘lik devasa bataryası ile tablet tarafını da yansıtacak olan M62’nin şimdilik kasasının görselleri bulunuyor.
Cihazın ekranı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor ancak 256GB depolamanın bu cihazda bulunması muhtemel. Bakalım Samsung, Galaxy M62 modeli ile ilgili açıklamayı ne zaman yapacak. Sizce phablet olan bu model yüksek satış rakamları yakayabilecek mi?
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Donanım
100-400 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Kulaklığı Önerisi!
Oyuncu kulaklığı seçiminde kararsız mı kaldınız? İşte size özel hazırladığımız 100-400 TL arasında en iyi 5 oyuncu kulaklığı listesi.
Profesyonel düzeyde oyun oynamak için en gerekli ekipman olan oyuncu kulaklıkları artık çok fazla çeşit kazandı. Bildiğiniz üzere ekipmanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, çevrenizdeki ayak seslerini duyamazsanız oyun kazanmanız çok zor. Bu düşünceyle oyuncu kulaklığı satın almak isteyen ve bu konuda kararsız kalanlar için hazırladığımız listemizde, 100-400 TL arası en iyi oyuncu kulaklıkları yer alıyor.
Eğer bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız ve bütçeniz bu düzeylerde ise listemize göz atmadan satın almayın deriz. Listemizde sadece 5 model olduğu için, bu yazı serisinin ikinci bölümünde farklı modelleri görebilirsiniz. Daha fazla model önerisi için sitemizi takip etmenizi öneririm.
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Gamepower Medusa 7.1!
Listemizin ilk sırasında yer alan Gamepower Medusa, 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler taşıyan Medusa 7.1, bu sayede bass ve tiz kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Kablosu üzerinde bir kumanda taşıyan Medusa, ses açma kapama gibi ayarları buradan yapmanıza olanak sağlıyor.
Sol tarafında bir adet mikrofon taşıyan Medusa, sesli iletişimde ayrı bir mikrofon gereksinimini ortadan kaldırıyor. Deri kaplama kulak süngerleri ile rahat ve ergonomik bir tasarım sağlayan Medusa, 2.5 metre uzunluğundaki kablosu ile kulaklığı istediğiniz mesafeden kullanmanızı sağlıyor. Eğer Gamepower Medusa 7.1 modelini satın almak veya incelemek istiyorsanız Hepsiburada için buraya, Trendyol için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage RGW9 Comfort 7.1!
Listemizin ikinci sırasında yer alan Rampage RGW9, yine Medusa gibi 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. 50mm sürücüleri üzerinde taşıyan RGW9, kablosu üzerinde bir kontrol paneline yer veriyor. Çok dayanıklı ve esnek bir tasarıma sahip olduğu iddiası taşıyan RGW9, kablo tarafında da aynı performansı sunuyor.
335 gram ağırlığa sahip Rampage RGW9, üzerinde dahili bir mikrofon barındırıyor. 2.2 metre kablo uzunluğuna sahip olan RGW9, PS4 ve PC kullanımı için uygun. Gürültü engelleme teknolojisine sahip Rampage RGW9’u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage Miracle-X2 Plus RGB 7.1!
Listemizin ikinci Rampage modeli olan Miracle-X2 Plus, oldukça bilinen ve sevilen bir oyuncu kulaklığı. Yine diğer modeller gibi 50mm Neodimyum sürücülere yer veren Miracle-X2 Plus, 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. Yine üzerinde dahili bir mikrofon taşıyan Miracle, RGB renkli tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekiyor.
Yine diğer Rampage modeli gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen Miracle-X2 Plus, 380 gram ağırlığa sahip. Gürültü önleme teknolojisi ile dikkat çeken modellerden olan Rampage Miracle-X2 Plus’ı Hepsiburada‘dan satın almak veya incelemek için buraya, Trendyol‘dan satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
James Donkey 710 7.1!
Birkaç yıldır ülkemizde oldukça sevilen bir marka olan James Donkey, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri ile oyuncuların göz bebeği niteliğine. Listemize daha sade bir tasarıma sahip 710 modeli ile giren James Donkey, yine 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor.
Rahat ve terletmeyen bir yapıya sahip olan James Donkey 710, 2.2 metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler ile gelen 710, aynı zamanda dahili bir mikrofona da sahip. USB ile bağlantı sağlayan James Donkey 710‘u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
GameBooster H12 Rebel RGB 7.1!
Geldik listemizin son ürününe. GameBooster‘ın H12 Rebel RGB modeli, listemizdeki görünüm olarak en yakışıklı model olabilir. Tıpkı diğer modeller gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen H12 Rebel, 250 gram ağırlığındaki hafif tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı yormuyor.
Yine 7.1 Surround ses deneyimi ile gelen H12 Rebel, 50mm‘lik sürücüleri ve 7 farklı RGB renk seçeneği ile oyuncu tasarımını ve özelliklerini yansıtıyor. Listemizdeki en uygun fiyatlı model olan GameBooster H12 Rebel 7.1‘i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listede fiyat/performans anlamında en mantıklı model Rampage RGW9 Comfort 7.1. Hem daha sade hem de daha kaliteli bir tasarıma sahip olan RGW9 Comfort 7.1, ortalama fiyatı, 50mm sürücüsü ve 7.1 deneyimi ile bize göre listemizdeki en çarpıcı model. Siz olsanız bu 5 modelden hangisini satın alırdınız? Bu arada en iyi oyuncu klavyesi modellerine göz atmak isterseniz buradan yazımıza gidebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G’nin Lansmanı Yeniden Ertelendi!
Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40 5G‘nin tanıtım tarihi tekrar ileri alındı. İşte Honor V40’ın lansmanının yapılacağı yeni tarih.
2021’e yeni girdiğimiz günlerde gelen bilgilere göre 12 Ocak’ta gerçekleşecek olan V40 lansmanı, 18 Ocak’a ertelenmişti. Şimdi o tarih yaklaşırken, Honor tarafından gelen bilgilere göre lansman tarihi tekrar ertelendi. Honor V40 5G için yeni tarih 22 Ocak olarak belirlendi. V40, 22 Ocak‘ta yapılacak olan lansmanda tanıtılacak.
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Honor‘un yeni amiral gemisi modeli, piyasada oldukça merak edilen bir model haline geldi. Özellikle tanıtım işlemcisi ve fiyatı ile ilgi görmesi beklenilen Honor V40 5G‘nin lansmanı bir türlü yapılamıyor. Başta 12 Ocak’ta gelecek olan cihaz, daha sonra 18 Ocağa ertelenmişti. Şimdi de son lansman tarihi 22 Ocak olarak görünüyor.
Honor, ekipman ve konferans yeri sorunları nedeniyle lansmanı gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ancak bu sorunların çözüldüğünü ve lansman tarihinin 22 Ocak olarak belirlendiğini açıkladı. Net bir saat bilinmese de lansman öğlen vakti gerçekleşecek.
Honor V40 5G’nin bilinen tüm özellikleri!
İki kez lansman tarihi değiştiren V40, son olarak 22 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak. 5G desteği ile birlikte olan Honor V40, üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk skalasına sahip olacak.
Depolama olarak 128GB ve 256GB şeklinde iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile hızlı bir şekilde dolduracak. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensör ile gelen V40, ön kısmında 32MP‘lik bir ön kamera bulunduruyor. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan V40, bu işlemciyi 8GB Ram bellek ile destekleyecek.
V40 ile ilgili bilinenler bu şekildeydi. Başka bir aksilik olmazsa 22 Ocak‘ta tanıtılacak olan Honor V40 5G, bakalım ne kadar fiyat ile satılacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 18 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 1 gün önce
Apple M1 Mac’lere artık dışarıdan iOS uygulaması yüklenemeyecek
Samsung Galaxy M62’nin Phablet Olduğu Onaylandı!
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