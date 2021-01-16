WhatsApp Uygulamasında Gizlilik Politikası İle İlgili Durum Paylaştı!

Gizlilik politikasında yaptığı değişiklik ile dikkat çeken WhatsApp, uygulamasında konu ile ilgili durum paylaştı. WhatsApp, gizlilik politikası değişikliğinin herhangi bir ihlal taşımadığını anlatmaya çalıştı.

Piyasanın en çok sevilen ve en çok kullanılan haberleşme uygulaması olan WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği ile tüm dünyada tepki gördü. Kişisel verilerin korunması kanununu ihlal ettiği veya edeceği iddia edilen WhatsApp‘a karşı büyük bir tepki oluştu.

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Gizlilik politikasındaki güncellemeyi 8 Şubat yürürlüğe sürecek olan WhatsApp, tepkileri azaltabilmek amacıyla bu tarihi 15 Mayıs‘a ertelemişti. Daha sonra bugün yaptığı paylaşım ile gündeme gelen WhatsApp, Twitter‘da gündem olmayı da başardı.

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WhatsApp, Durum’da gizlilik politikası açıklaması yaptı!

WhatsApp, uygulamasında uzun süredir bulunan Durum sekmesinde bir paylaşım yaptı. Gizlilik politikası ile ilgili açıklamalarda bulunan WhatsApp, bu durumun tehlikeli olmadığını ve WhatsApp’ın verilerinizi güvende tutacağını bildirdi.

İlk paylaştığı durumda “Gizliliğinizi korumaya kararlıyız” sloganı ile yaptıkları düzenlemenin zararlı olmadığını belirten şirket, daha sonra üç farklı açıklamada daha bulundu. Sonraki durumunda, kişisel sohbetlerin uçtan uca şifreli olduğunu ve WhatsApp‘ın bunları okuyamadığını ve dinleyemediğini açıklayan şirket gizlilik politikasında herhangi bir ihlal olmadığı mesajını verdi.

WhatsApp‘ın konumunuzu göremeyeceğini ve kişisel verilerinizi üst firması olan Facebook ile paylaşmayacağını dile getiren şirket, yaptığı bu açıklamalar ile Twitter‘da trend oldu. Ancak yaptığı açıklama biraz olsun kullanıcıları rahatlattı. Zaten insanlar da WhatsApp’ı silmemek için bu tarz açıklamalar arıyordu.

WhatsApp bu karar ile birçok kullanıcı kaybetti. Bu durum Bip ve Telegram gibi diğer uygulamalara yaradı diyebiliriz. Kullanıcı sayılarını artıran Bip ve Telegram, şimdilik daha güvenilir bir uygulama gibi gözüküyor. WhatsApp eğer gizlilik ile ilgili güveni kullanıcılara veremezse, bu uygulamalar ilerde daha fazla değer kazanacaktır. Bakalım WhatsApp konu ile ilgili ne tür çalışmalar ve açıklamalar yapacak. Sizce WhatsApp gizlilik politikasındaki değişiklikten vazgeçecek mi?