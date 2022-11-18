En popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son zamanlarda tüm kullanıcılar için anket oluşturma veya kendinize mesaj gönderme gibi birçok yeni özellik kazandı. Ve WABetaInto web sitesine göre, uygulamanın Android’de uygulamanın kamera arayüzündeki iyileştirmeleri test ettiği tespit edildi.

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Daha önce WhatsApp’ta bir video kaydetmek için kamera düğmesini basılı tutmanız gerekiyordu, test sürümünde ise parmağınızı ekranda kaydırarak video moduna geçebileceksiniz.

Uygulamanın kullanıcıları için bir başka ilginç yenilik de çekim sırasında ön ve arka kamera arasında geçiş yapma fırsatıdır, ancak ne yazık ki bu fotoğraf modu için geçerli değildir. Ve buna alışkın olanlar ve video için düğmeyi basılı tutmak isteyenler için de bunun mümkün olacağını hatırlamakta fayda var.

Android kullanıcısıysanız ve beta kanalındaki programın bir parçasıysanız, muhtemelen WhatsApp’ın 2.22.21.8 güncellemesi yeni özelliği test etmek için özelliğe zaten mevcut olmalısınız.

Kaynak: WABetaInfo