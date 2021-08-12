Akıllı Telefonlar
WhatsApp sonunda iOS’tan Android’e veri taşımaya izin veriyor!
WhatsApp nihayet iOS ve Android arasında sohbet geçmişine ve medya aktarımlarına izin verecek. Bu özellikten şimdilik sadece Samsung’un dün tanıtılan katlanabilir telefonları yararlanacak. Önümüzdeki haftalarda diğer Samsung telefonlarına da bu özellik gelmiş olacak.
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WhatsApp nihayet kullanıcıları için iOS’tan Android’e geçişi biraz daha kolaylaştıracak bir özelliği etkinleştirmeye başlıyor. İlk olarak Nisan ayında ortaya çıkan WhatsApp’ın iOS’tan Android’e sohbet taşıma olayları artık gerçek oluyor. Ancak, her WhatsApp kullanıcısı bundan şimdilik yararlanamayacak.
Dün gerçekşen Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün lansmanında Samsung, iPhone’dan Samsung’a geçmek isteyen kullanıcıların bir USB kablosu kullanarak WhatsApp sohbetlerini ve medyalarını yeni katlanabilir telefonlara nasıl aktarabileceklerini gösterdi. Samsung, sunumunda bunun Android akıllı telefon dünyası için bir ilk olduğunu da belirtti.
The Verge sitesinin WhatsApp ile yaptığı görüşme sonrasında iOS kullanıcılarının Samsung katlanabilirlerinden başlayarak tüm sesli notları, fotoğrafları ve konuşmaları Android telefonlara taşıma yeteneğinin olduğunu doğruladı. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda Android 10 çalıştıran diğer Samsung telefonlarında da kullanıma sunulacak. Böylece Samsung önemli bir hamleyi gerçekleştirerek iPhone’dan Android’e geçmek isteyen fakat WhatsApp aktarımı sorunlarından dolayı geçemeyen kullanıcıların ilgisini çekmiş oldu.
Ne yazık ki iPhone’unuzu başka marka Android cihaz işe değiştirmeyi düşünüyorsanız, henüz bu yeni yeni aktarım aracından yararlanamayacaksınız. iOS’tan Android’e WhatsApp geçiş özelliği eninde sonunda tüm Android telefonlara gelecek fakat bunun tam olarak ne zaman olacağı ise belli değil.
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Akıllı Telefonlar
Android 12 ne zaman yayınlanacak?
Resmi olarak Android 12 çıkış tarihi şu anda bilinmiyor. Ancak, Google’ın çok karışık bir güncelleme programı olduğu bir gerçek.
Takvim, Ağustos veya Eylül aylarında Google’ın Android 12 lansmanını gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Hali hazırda beta programı da artık esasen tamamlandığını düşünürsek, yakın zamanda Andriod 12’yi resmi olarak görebiliriz.
Bakmakta fayda var: WhatsApp sonunda iOS’tan Android’e veri taşımaya izin veriyor!
Artık Android 12’nin kullanıma sunulmasının son aşamalarındayız dersek yanlış olmaz. Bu noktada, işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilecek yalnızca birkaç ince ayar ve düzeltmeler ile genel olarak kullanıma hazır olacak. Şu anda dördüncü betanın dağıtılmasını görmüştük. Ondan önce ise üç geliştirici önizleme sürümü(arada iki küçük güncelleme de geldi) ve üç beta (her biri için küçük güncellemelerle birlikte) görmüştük. İleriye dönük olarak Google tarafında daha fazla büyük beta sürümünü yayınlaması beklenmiyor. Bir sonraki büyük sürüm güncellemesinin geliştiriciler için olacak olan final sürüm olması bekleniyor. Veya Google’ın doğrudan kararlı sürümü tanıtması da olabilecekler arasında yer alıyor.
Geçen yıl Android 11 lansmanı için Google, ilk beta sürümünü Haziran’da ve son final sürümünü de Eylül başında yayınlamıştı. Bu yıl da çok benzer hatta daha erken bir program görmemiz kuvvetle muhtemel.
Şimdiye kadar olan Android 12 sürümleri ne zaman yayınlandı?
Google, Android 12 için aylık güncellemeler başlatmayı planlıyor. En son resmi bilgilere göre, kararlı sürümün birkaç hafta içinde gerçekleşmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Dördüncü betayı da gördüğümüze göre, Android 12 çıkış tarihi yakın olmalı. Gelişimin nasıl gittiğine bağlı olarak, tam sürümün çıkışı Ağustos ayının sonunda olabilir ya da Eylül başı da olabilir. Bununla birlikte, devam eden COVID-19 salgını hemen hemen her sektörde bir yavaşlama yol açtığını da hesaba katarsak, beklentilerinizi de aşağıda tutabilirsiniz.
Şimdiye kadar yayınlanan Android sürümlerine bakacak olursak:
- 18 Şubat 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 1
- 3 Mart 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 1.1
- 17 Mart 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 2
- 7 Nisan 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 2.2
- 21 Nisan 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 3
- 18 Mayıs 2021: Android 12 Beta 1
- 9 Haziran 2021: Android 12 Beta 2
- 23 Haziran 2021: Android 12 Beta 2.1
- 14 Temmuz 2021: Android 12 Beta 3
- 26 Temmuz 2021: Android 12 Beta 3.1
- 11 Ağustos 2021: Android 12 Beta 4
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, S Pen desteği ile duyuruldu!
Galaxy Z Fold 3 5G, belkide Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılan en dikkat çekici ürün oldu. Samsung, Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde diğer yeni modellerini ve ONE UI ara yüzünün son versiyonunu tanıttı. Teknoloji devi etkinlikte Galaxy Z Fold 3 5G’nin yanı sıra şu ürünleri tanıttı: Galaxy Watch 4, ONE UI 3, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Buds 2.
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Galaxy Z Fold 3 5G; S Pen, IPX8 ve ekran altı selfie kamerası ile geliyor
Galaxy Z Fold 3, adından da anlaşılabileceği gibi markanın katlanabilir akıllı telefon serisinin 3. nesil modeli. Firma bu modelde kullanıcı görüşlerini inceleyerek katlanabilir deneyimi ve dayanıklılığı önemli ölçüde iyileştirdi. Lansmanda duyurulan bir diğer katlanabilir akıllı telefon Z Flip 3 ve Z Fold 3 5G, IPX8 derecelendirmesini destekleyen ilk katlanabilir akıllı telefonlar olarak dikkat çekiyorlar. Bu sertifikaya sahip cihazlar 1,5 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyorlar.
Samsung, Galaxy Z Fold 3 5G ile katlanabilir akıllı telefon modellerinde ilk kez S Pen desteğini kullanıcıların beğenisine sunmuş oldu. Telefon kullanıcılara 2 tür S Pen sunuyor: S Pen Fold Edition ve S Pen Pro. Ek olarak cihaz 7,6 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip Infinity Flex ekrana sahip. Ayrıca çerçevesi, zırhlı alüminyumdan üretildi. Bunun yanında çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplandı. Telefonun selfie kamerası tarafında da dikkat çekici bir durum mevcut. Cihaz 4MP’lik bir ekran altı selfie kamerasına sahip. Arka tarafta ise 12 MP ana, 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto kameralar bulunmakta.
Z Fold 3 5G gücünü Snapdragon 888 yongasından alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri sunuyor. Akıllı telefon enerjisini 4400 mAh kapasiteli ve 25W hızda şarj olabilen bataryadan alıyor.
Cihaz; Güney Kore, ABD ve Avrupa ülkelerinden başlamak üzere 27 Ağustos’ta piyasaya çıkacak. 12 GB + 256 GB varyantı 1799 dolar, 12 GB + 512 GB varyantı ise 1899 dolardan satışa çıkacak. S Pen Fold Edition ayrı olarak 49 dolara, S Pen Pro ise 99 dolardan satışa sunulacak.
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