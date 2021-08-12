WhatsApp sonunda iOS’tan Android’e veri taşımaya izin veriyor!

WhatsApp nihayet iOS ve Android arasında sohbet geçmişine ve medya aktarımlarına izin verecek. Bu özellikten şimdilik sadece Samsung’un dün tanıtılan katlanabilir telefonları yararlanacak. Önümüzdeki haftalarda diğer Samsung telefonlarına da bu özellik gelmiş olacak.

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WhatsApp nihayet kullanıcıları için iOS’tan Android’e geçişi biraz daha kolaylaştıracak bir özelliği etkinleştirmeye başlıyor. İlk olarak Nisan ayında ortaya çıkan WhatsApp’ın iOS’tan Android’e sohbet taşıma olayları artık gerçek oluyor. Ancak, her WhatsApp kullanıcısı bundan şimdilik yararlanamayacak.

Dün gerçekşen Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün lansmanında Samsung, iPhone’dan Samsung’a geçmek isteyen kullanıcıların bir USB kablosu kullanarak WhatsApp sohbetlerini ve medyalarını yeni katlanabilir telefonlara nasıl aktarabileceklerini gösterdi. Samsung, sunumunda bunun Android akıllı telefon dünyası için bir ilk olduğunu da belirtti.

The Verge sitesinin WhatsApp ile yaptığı görüşme sonrasında iOS kullanıcılarının Samsung katlanabilirlerinden başlayarak tüm sesli notları, fotoğrafları ve konuşmaları Android telefonlara taşıma yeteneğinin olduğunu doğruladı. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda Android 10 çalıştıran diğer Samsung telefonlarında da kullanıma sunulacak. Böylece Samsung önemli bir hamleyi gerçekleştirerek iPhone’dan Android’e geçmek isteyen fakat WhatsApp aktarımı sorunlarından dolayı geçemeyen kullanıcıların ilgisini çekmiş oldu.

Ne yazık ki iPhone’unuzu başka marka Android cihaz işe değiştirmeyi düşünüyorsanız, henüz bu yeni yeni aktarım aracından yararlanamayacaksınız. iOS’tan Android’e WhatsApp geçiş özelliği eninde sonunda tüm Android telefonlara gelecek fakat bunun tam olarak ne zaman olacağı ise belli değil.