Son dönemlerde yeni gizlilik politikalarıyla gündemde olan WhatsApp, sonra oku isimli yeni bir özellik kazanıyor.

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WhatsApp, son zamanlarda yeni gizlilik politikalarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Uygulamaya tepkili olan kullanıcılar, dünya çapında toplu şekilde uygulamayı silmeye ve Signal, Telegram gibi rakiplerine yönelmeye başladılar. Ancak Facebook tarafından sahip olunan şirket yeni özellikler kazanmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. WhatsApp’ın beta versiyonunda ortaya çıkan bir özellik, yakında uygulamanın normal versiyonuna da gelecek. WhatsApp, sonra oku özelliği kazanıyor

WhatsApp sonra oku

Aslında WhatsApp sonra oku özelliği, tamamen yeni bir uygulama değil. Özellik, Hali hazırda bulunan Arşivle özelliğinin yerini alacak ve onunla benzerlikler sergiliyor. Sonra oku, selefinin üzerine bazı geliştirmeler ve yenilikler kazandıracak. Bu uygulama, insanların istemediği sohbetleri ve konuşmaları aradan çekmesini ve isterlerse silmeden göz önünden kaldırılmasını sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse sohbet listesinin üstünde olan daha sonra oku listesine tıklayarak, bu sohbetlere tekrar erişebiliyor. Arşivle özelliğinin aksine sonra oku, kullanıcılar okumayı tercih edene kadar yeni mesajlar gelse bile sohbetleri kontrol etmeden görmüyor. Sürekli gelen mesajlarda boğulan kullanıcılar bu özellikten memnun kalacak gibi duruyor.

Güncelleme yakında geliyor

WhatsApp’ın sonra oku özelliği, şu an için sadece beta versiyonunda bulunuyor. Siz de uygulamadaki yeni özellikleri denemek isterseniz, Google Play üzerinden beta kaydı yapıp beta kullanıcısı olabilirsiniz. WhatsApp ile ilgili son olayları düşünürsek kullanıcılar yeni özellikleri ne kadar takdir ede bilinmez ama, mevcut gündemden uzaklaşıp yeni özelliklerin haberlerini almak bir nebze olsun ortalığı sakinleştirecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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